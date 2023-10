Polčas rokovaní: Pellegrini sa stretáva s Ficom aj Šimečkom. Danko tlačí na to, aby sa rozhodol

Ani týždeň po voľbách Slovensko nevie, kto zostaví vládu a kto naopak zasadne do opozičných lavíc. Lídri troch strán Smer, SNS a Hlas – Robert Fico, Andrej Danko a Peter Pellegrini – sa dnes stretli prvýkrát. Ani jeden z nich rokovania bližšie nekomentoval, no dohoda ešte stále nepadla. Danko sa navyše médiám šikovne vyhýbal. Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka uviedol, že prebiehajú aj paralelné rokovania s Hlasom a s lídrom strany je v kontakte. Ponuka premiéra stále platí, no čo sa týka rezortu vnútra bude lepšie, ak by ostal v rukách PS, povedal Šimečka. Postoju SaS nerozumie.

Už od deviatej rána začali do Historickej budovy Národnej rady SR (NR SR) prichádzať 150 zvolení poslanci, aby si prevzali svoje osvedčenia. Medzi nimi boli aj lídri strán, ktorí aktuálne rokujú o budúcej koalícii – či už formálne, alebo neformálne.

Čaputovej deadline nemá oporu v ústave

Predstavitelia Smeru aj Hlasu potvrdili, že lídri potenciálnej trojkoalície sa stihli stretnúť ešte pred začiatkom oficiálnej ceremónie, na ktorej si prevzali osvedčenia. Dohoda ešte nie je hotová a kým nepadne, nie je dôvod informovať. „To sú čiastkové rokovania. Preferovaní partneri Smeru sú Hlas a SNS. Na toto sa sústreďujem. Hľadám všetky možné riešenia,“ zopakoval Fico.

Rokovania nekomentoval ani Pellegrini, no na rozdiel od Fica a Danka mal na tvári spokojný úsmev. „Kým nie je nič dohodnuté, nebudem komentovať žiadne rokovania, to sme si sľúbili a to aj budem dodržiavať,“ povedal. „Pokračujeme ďalej,“ ozrejmil s tým, že ho novinári počas dňa naháňať nemusia, lebo nemá plánované žiadne rokovania.

Stihne Smer dohodnúť koalíciu do vypršania ultimáta? „Poprosili sme o primeraný čas, aby bolo možné diskutovať a pripraviť vládu, ktorá by bola stabilná,“ uviedol člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák na margo toho, či sa lídri troch strán stihnú dohodnúť do konca týždňa, kedy im vyprší dohoda.

„Deadline nemá žiadnu oporu v ústave,“ odpovedal. „Každý sa snaží o to, aby bolo možné predstaviť stabilnú vládu. Ako sa tá snaha pretaví do reality, uvidíme,“ povedal. „Väčšina zostavuje vládu. Až bude väčšina, prezidentka bude určite rada, že tento štát by mohol mať po tri a polročnom marazme konečne stabilnú vládu. Určite na to treba dostatok času,“ dodal.

Pellegrini by sa mal rozhodnúť, hovorí Danko

Kým Fico a Pellegrini sa aspoň na krátko pristavili pri novinároch, aby oznámili, že rokovania komentovať nebudú, Danko pomerne nahnevane plával pomedzi novinárov v priestore zaplnenom novými aj známymi poslaneckými tvárami a médiá ignoroval. Z prvého rokovania v trojici odišiel ako prvý. Bližšie sa Danko vyjadril až po stretnutí s prezidentkou.

Danko sa Pellegriniho na stretnutí pýtal, či je už rozhodnutý. „Ja mám ešte dnes rokovania. Ak by pán Pellegrini prestal definitívne rokovať s pánom Šimečkom, rokovania by nám išli lepšie, ale pokročili sme,“ povedal šéf SNS.

„Rokovanie nemôže byť také, že Pellegrini s Ficom sa dohodnú a SNS bude len do počtu. Ak SNS má byť vo vláde, chceme svoje relevantné miesto, ale na druhej strane už viac neviem pomôcť Robertovi Ficovi pri tvorbe vlády,“ uviedol a jedným dychom dodal, že účasť SNS v prípadnej trojkoalícii nepodmieňujú žiadnou pozíciou. Jeho poslanci Rudolf Huliak a Štefan Kuffa sa však minulý týždeň vyjadrili, že dobré by bolo mať rezort životného prostredia a pôdohospodárstva.

Danko sa s predsedom Hlasu stretol až týždeň po voľbách, Pellegrini medzitým absolvoval niekoľko stretnutí s Ficom. Či to nevnáša do ich vzťahu nedôveru nekomentoval, no uviedol, že niektoré veci začal v politike brať inak. „Politika je krvavý šport, nie sme kamaráti, sme súperi. Peter si zvolil, že môže ísť so Smerom aj s PS. My sme mali rozhovor na základe môjho vyhlásenia. Verte tomu, že aj keď sa podpíše koaličná zmluva, neznamená, že sme kamaráti na život a na smrť,“ povedal.

Premiér či predseda parlamentu? Šimečka čaká na odpoveď

Šimečka znova zdôraznil, že silnejšie karty má v rukách Robert Fico. Predseda PS sa v pondelok stretol s predsedom KDH Milanom Majerským aj lídrom SaS Richardom Sulíkom. Okrem toho sa dvakrát stretol aj s Pellegrinim, ktorému predostrel ponuku PS. Poslednýkrát sa s lídrom Hlasu stretli vo štvrtok minulý týždeň, odvtedy komunikujú telefonicky.

Neformálne rokovania budú pokračovať na báze lídrov. „Oznámil som aj Petrovi Pellegrinimu, že v záujme toho, aby rokovania pokračovali, som pripravený vzdať sa postu predsedu vlády v prospech strany Hlas,“ povedal. „Chcem, aby táto koalícia vznikla a preto som pripravený aj na tento bezprecedentný krok v našich politických dejinách,“ uviedol.

Oficiálnu odpoveď od lídra Hlasu ešte nedostal. „Teraz čakáme, ako sa vyjadrí strana Hlas,“ reagoval. „Predpokladám, že sa musia tiež poradiť vnútri strany, v najbližších hodinách, dňoch sa stretneme,“ uviedol líder PS. Pellegrini neodpovedal, či sa vidí ako premiér, alebo skôr predseda parlamentu.

„Nebudem vám dávať ani názor, lebo aj ten je súčasťou rokovaní,“ uviedol na margo postov. Fico takisto konkrétne posty nekomentoval. „Ak by sme začali nejakým porciovaním krajiny tak sa nikam nedostaneme. O to je to najnáročnejšie,“ skonštatoval šéf Smeru. Danko má však jasnú predstavu „Verím, že Pellegrini už definitívne pochopil, že v tejto zostave môže byť predsedom parlamentu a že premiérom má byť podľa výsledkov Robert Fico,“ uviedol.

Čo sa týka postu ministra vnútra, Šimečka dodal, že platí, že ak bude premiérom Pellegrini, ministrom vnútra by mal byť nominant PS a spomenul napríklad policajného exprezidenta Jaroslava Spišiaka. Rezort vnútra si chce ponechať kvôli stabilite a dôveryhodnosti vlády aj vo vzťahu k spravodlivosti. „Tak ako som povedal pánovi Pellegrinimu, o týchto bodoch som pripravený rokovať,“ hovorí.

Líder SaS Sulík má však na rezort vnútra iný názor. Ak by ho ponúkli Hlasu, umožnilo by to podľa neho vznik „lepšej koalície“. „Môžeme umrieť na krásu alebo urobíme všetko pre to, aby sa Fico nedostal k moci. Preto musíme Pellegrinimu ponúknuť premiéra a rezort vnútra, nie ako ministerstvo navyše, ale ako jeden z rezortov, ktorý by mu ako premiérovi patril,“ hovorí predseda liberálov.

Napriek tomu si nie je istý, či to Hlas presvedčí. „Isté sú len dane a smrť, ale musíme dať Pellegrinimu ponuku, ktorá sa neodmieta alebo nebude dať odmietnuť. Toto je destilát mojich politických skúsenosti,“ dodal. Šimečka tomu nerozumie a s týmto návrhom sa ani nestotožňuje.

Prezidentka cez víkend uviedla, že by bolo prekážkou vymenovať obvineného alebo obžalovaného človeka na post rezortu vnútra. Kaliňák aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar uviedli, že prezidentka používa dvojitý meter, najmä keď jej neprekáža, že v polícii pracujú obvinení vyšetrovatelia NAKA, čím narážal na čurillovcov.

„Ústava hovorí jasnou rečou, takže by to malo byť všetko v poriadku,“ povedal Kaliňák. V prípade zákona o policajnom zbore sú podľa neho kritériá omnoho prísnejšie. „V prípade poslancov a členov vlády je to otázka volieb, ktoré na to dali odpoveď. Platí prezumpcia neviny, ktorú treba dodržiavať,“ dodal. Gašpar neašpiruje znova na post policajného prezidenta a to, či sa chce stať šéfom Slovenskej informačnej služby, nekomentoval.

Obavy z nestabilných klubov pretrvávajú

Prekážkou aj naďalej ostáva klub SNS, ktorí je aj podľa ľudí v Hlase pomerne nestabilný. Podpredseda Hlasu Erik Tomáš uviedol, že ak chce byť Danko súčasťou vládnej koalície, musí garantovať stabilitu klubu.

Viacerí poslanci SNS vrátane Tomáša Tarabu uviedli, že sa poznajú a klub bude jednotní. V kuloároch sa však hovorí, že by mohli dostať posty štátnych tajomníkov a do parlamentu by sa tak dostalo viac členov SNS. Taraba cez víkend uviedol, že ak by premiérom nebol v trojkoalícii Fico, ale Pellegrini, aj SNS by mohla mať väčšie požiadavky. SNS však podľa neho podporí každú vládu na čele s Ficom, aj keby SNS nebola jej súčasťou.

Tomáš podotkol, že ani v klube KDH to nevyzerá na jednotu. Narážal tak zrejme na názory členov, z ktorých sú niektorí proti koalícii so Smerom, ale prekáža im aj PS. Majerský sa dnes k neformálnym rokovaniam štvorkoalície nevyjadril. Uviedol, že sa nestretol s členmi Rady KDH, komunikuje iba s krajskými predsedami. „To je všetko,“ povedal a od novinárov pomaly odchádzal. To, akú mu dal Robert Kaliňák ponuku, nekomentoval. „Ďakujem“ povedal a odišiel.

„Bez ohľadu na to, akej koalície budú strany súčasťou, mali by garantovať jednotu, lebo potom to bude veľmi rýchly koniec,“ povedal Erik Tomáš. Sám sa nestability Hlasu neobáva. Časť poslancov Hlasu má totiž bližšie k Smeru, časť k PS. Svoje preferencie Tomáš neprezradil. „Nech je rozhodnutie akékoľvek, budeme v tom jednotní. Mám svoju osobnú preferencie, ale rozhodneme sa kolektívne,“ dodal.

Neformálne rokovania pokračujú

Neformálne diskusie o štvorkoalícii budú podľa Šimečku prebiehať paralelne tak, ako sa to dialo aj minulý týždeň. Detaily rokovania s KDH a SaS nekomentoval, no rokovania podľa neho napredujú. „Myslím si, že robím presne to, čo treba robiť,“ dodal s tým, že nenarazili na nič, čo by malo byť problémom.

Šimečka na margo rokovaní s KDH zopakoval, že oceňuje závery predsedníctva KDH, kde vyjadrili ochotu diskutovať a rokovať o štvorkoalícii. „Pravdepodobnejší scenár je stále, že vládu zostaví Robert Fico, podľa mňa je dobrý signál už len to, že týždeň pol voľbách ešte stále existuje nádej na nejakú alternatívu. Hneď po voľbách v nedeľu sme si mysleli, že je jasné, že vznikne trojkoalícia s Ficom na čele,“ ozrejmil.

Sulík po stretnutí s prezidentkou odmietol komentovať neformálne stretnutia, oficiálne sa stretol len s lídrom PS Šimečkom a jeho poradcom. Neformálne stretnutie absolvoval aj s poslancom KDH Františkom Mikloškom, ktorý je v KDH jeden zo zástancov koalície s PS.

Sulík si nemyslí, že najväčší problém sú červené čiary. „Aj KDH aj PS keď si sadnú s chladnými hlavami, dokážu nájsť kompromis,“ myslí si líder SaS. Prezidentka poverila Fica zostavením vlády minulý týždeň v pondelok 2. októbra a dala mu na to 14 dní. Keď jej nepredloží väčšinu, poverenie dostane do rúk Michal Šimečka. Koncom minulého týždňa sa črtala dohoda medzi Smerom, Hlasom a SNS, no zatiaľ nič nie je potvrdenie a lídri pokračujú v rokovaniach.