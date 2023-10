Tieňové rokovania: Nová ponuka pre Pellegriniho. Vzdá sa Šimečka rezortu vnútra?

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka na sociálnej sieti informoval o tom, ako sa vyvíjajú tieňové rokovania o štvorkoalícii. Po včerajšom stretnutí s lídrom KDH Milanom Majerským oznámil, že v rokovaniach nastal veľký posun. Okrem toho pokračuje aj v neformálnych rokovaniach so SaS a aktuálne čaká na to, ako sa rozhodne predseda Hlasu Peter Pellegrini. Šéfovi Smeru Robertovi Ficovi vyprší poverenie o šesť dní, zatiaľ je však stále najpravdepodobnejší vznik trojkoalície Smer, Hlas a SNS. Šimečka prehodnotil aj postoj k obsadeniu rezortu vnútra a na stôl nový návrh.

Šimečka v úvode potvrdil, že naďalej komunikuje na všetkých úrovniach s predstaviteľmi strán, ktoré by mohli zložiť štvorkoalíciu – teda so SaS, KDH a Hlasom. Pellegrini v pondelok pred odovzdávaním osvedčení absolvoval rokovanie s Ficom a lídrom SNS Andrejom Dankom.

Krátko po Šimečkovom statuse portál tvnoviny.sk informoval, že dohoda medzi Smerom, Hlasom a SNS je na spadnutie a vznik trojkoalície by mali oznámiť v stredu.

Šimečka: Je dobrým signálom, že prebiehajú aj alternatívne rokovania Video Väčšiu šancu na zloženie vlády má však stále Robert Fico. / Zdroj: TV Pravda

Čakanie na Hlas

„Všetko aktuálne stojí na strane Hlas, ktorá sa má vyjadriť k našej ponuke,“ napísal líder PS. Zopakoval, že Pellegrinimu dalo PS bezprecedentnú ponuku zastávať post premiéra. „Napriek tomu, že PS dosiahlo lepší volebný výsledok a silnejší mandát. Pokiaľ vieme, takúto ponuku mu Robert Fico nedokázal dať,“ uviedol.

Čítajte viac Polčas rokovaní: Pellegrini sa stretáva s Ficom aj Šimečkom. Danko tlačí na to, aby sa rozhodol

Pellegrini v pondelok neodpovedal, či sa vidí ako premiér, alebo skôr predseda parlamentu. „Nebudem vám dávať ani názor, lebo aj ten je súčasťou rokovaní,“ uviedol na margo postov. Podľa našich informácií sa zatiaľ Pellegrini so Šimečkom ešte nestretli. Posledné osobné stretnutie absolvovali minulý štvrtok, odvtedy sú v telefonickom kontakte.

Strana SaS na čele s Richardom Sulíkom PS vyzvala, aby Hlasu obetovalo aj rezort vnútra v snahe vyrokovať tú „lepšiu koalíciu“. „Musíme dať Pellegrinimu ponuku, ktorá sa neodmieta alebo nebude dať odmietnuť,“ povedal Sulík po stretnutí s prezidentkou. Šimečku vyzvali na obetovanie postu cez víkend aj Mária Kolíková a Branislav Gröhling.

Šimečka reagoval, že tomu nerozumie a nesúhlasí s tým. V dnešnom statuse však informoval, že na stole sú nové rokovacie podmienky. Aj čo sa týka rezortu vnútra, ktoré si chcelo PS ponechať kvôli stabilite a dôveryhodnosti vlády aj vo vzťahu k spravodlivosti. „Tak ako som povedal pánovi Pellegrinimu, o týchto bodoch som pripravený rokovať,“ hovoril včera.

Nové podmienky ohľadom rezortu vnútra

Svoj postoj počas rokovaní však Šimečka prehodnotil. Pellegriniho o všetkom informoval a pripomenul verejnú ponuku stať sa premiérom. „Dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na roveň PS – počtom aj silou ministerstiev. Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra – napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda,“ informoval.

Tieto informácie má mať Pellegrini už niekoľko dní. „Reakciu prisľúbil. Zostáva nám veriť, že predošlé rozhovory myslel úprimne a využije čas, ktorého je ešte dosť, aby rokoval aj s predstaviteľmi štvorkoalície. My sme na to maximálne pripravení,“ povedal Šimečka.

Veľký posun v rokovaniach s KDH

Okrem toho Šimečka informoval, že v rokovaniach s KDH sa im podaril veľký posun. „Som si istý, že s KDH by sme sa vedeli dohodnúť a boli by sme stabilnou súčasťou možnej štvorkoalície. Aj včera sme mali s pánom Majerským konštruktívne stretnutie, z ktorého bola jasná ochota ďalej jednať aj s Petrom Pellegrinim,“ uviedol líder PS.

„Chcem ešte raz oceniť jasné rozhodnutie ich predsedníctva o vylúčení Smeru a pokračovať v rozhovoroch s PS a inými stranami potenciálnej štvorkoalície. Za to by som chcel poďakovať pánovi predsedovi Majerskému, ale aj ďalším predstaviteľom KDH, s ktorými sme v kontakte,“ zopakoval Šimečka.