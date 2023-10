Ostrá SaS: Prichádza doba temna, čierna diera. Matovič: Pellegrini nachytal progresívnych užitočných idiotov

Pellegrini: Nie sme rýchlokvasená strana ani pozbieranci Video

Podľa strany SaS „Pellegrini vymenil Slovensko za koalíciu temna a návrat do minulosti. Slovensko sa ocitlo na okraji čiernej diery“. Saska uviedla, že prichádzajú ťažké časy a chce sa novej koalícii dôkladne pozerať na prsty.

"Je pre nás sklamaním, že ponuka pre Petra Pellegriniho nielen na post premiéra, ale aj na pozíciu ministerstva vnútra, neprišla hneď po voľbách. To, bohužiaľ, využil Robert Fico. Presne pred týmto scenárom sme opakovane varovali.

Slovensko tak čakajú ťažké roky. Stoja pred nami otázky, čo bude s právami menšín, čo bude so spravodlivosťou, čo bude s naším zahraničným smerovaním. Strana Sloboda a Solidarita bude tvrdou a zodpovednou opozíciou. Z našich hodnôt nepoľavíme a budeme hlasom všetkých slušných ľudí, ktorým záleží na Slovensku.

Ak by išlo Petrovi Pellegrinimu o Slovensko, tak neodovzdá krajinu do rúk človeka, počas ktorého tu bola všadeprítomná korupcia či prišlo k vražde nevinného novinára. Je zrejmé, že ešte len budeme nepríjemne prekvapení, ako sa rozdelia funkcie a posty, ktoré budú mať dopad nielen na spravodlivosť, ale aj na budúcnosť školstva či celého štátu.

My v SaS budeme túto koalíciu dôkladne sledovať a pozerať jej na prsty. To bude obzvlášť dôležité pri stranách ako Smer a SNS, ktoré majú históriu bohatú na korupčné kauzy," uviedol podpredseda SaS Branislav Gröhling.

Šimečka: Pellegrini nikdy nemal úprimný záujem rokovať Video

Matovič: PS sú užitoční idioti

Igor Matovič opísal Progresívne Slovensko ako užitočných idiotov, ktorí skočili šéfovi Hlasu Petrovi Pellegrinu na lep a on sa na nich „vykadil“.

„Ak by to nebolo smutné, tak je až smiešne, ako sa progresívni užitoční idioti z médií dali Pellegrinimu nachytať. Stačilo, že oddelil časť zločineckej organizácie, dal jej iné meno, usmial sa na progresívne slečinky a junáčikov … a už spustili prstoklad. Zbožňovali ho, vykresľovali ho ako kovaného demokrata … ktorý sa po voľbách určite správne rozhodne. Popritom nezabúdali búšiť do OĽANO a Matoviča, čo to len dalo … v ústrety novým progresívno liberálnym zajtrajškom HLAS, PS a SaS … až prišli voľby … a Peťulko sa im na hlúpučké hlavičky vykadil. Hlúpi užitoční idioti, ktorí svojou propagandou doviedli absolútne Zlo opäť k moci,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti.

Demokrati: Je vymaľované

"Opakovane sme veľmi jasne hovorili – Peter Pellegrini a strana Hlas nikdy nebude spolupracovať s demokratickými stranami. Keď príde na voľbu medzi Ficom a čímkoľvek, Fico zvíťazí.

Opakovali sme, že Peter Pellegrini nikdy nepôjde proti Robertovi Ficovi, naopak, bude jeho pomocníkom. Presne toto bol dôvod, prečo sme vytrvalo vyzývali a apelovali na jednotlivé politické strany, PS, SaS, KDH, aby vylúčili stranu Hlas so spolupráce a tak sme mobilizovali voličov. Nie, miesto toho prišli pyšné reakcie, ako od politických strán, tak niektorých novinárov. Dnes sa žiaľ aj oni trpko presvedčili o tom, čo sme my hovorili mesiace.

Pellegrini skočil do náručia Ficovi. PS už hovorí, že to bolo jasné od volieb, KDH sa krútilo a SaS rozbíjala, to čo ešte ani nestihlo vzniknúť. Čo iné sme vlastne mohli čakať?! Média mali chvíľu svojho hrdinu, ktorý sa ukázal, že je “Judášom” a “30 strieborných” sa ľahko našlo v podobe ministerstiev. Teraz bude chvílu ticho a potom veľa horekovania. Dnes by bolo fér povedať, ako zo strany politických strán, tak niektorých médií – prepáčte mýlili sme sa! Mýlili sme sa zásadne, keď sme z Petra Pellegriniho robili, to čo nikdy nebol!

Slovensko čakajú komplikované časy, nesmieme sa vzdať, nesmieme rezignovať. Normalizácia nastane, len ak to dovolíme. Každý jeden z nás to má vo svojich rukách. Zápas pokračuje. Nevzdáme to, nevzdajme to spoločne!," napísali Demokrati na sociálnej sieti.