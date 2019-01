VIDEO: Šefčovič môže zmeniť súboj o prezidenta

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. "Uchádzači o post prezidenta majú čas predložiť svoju kandidatúru do 31. januára," vyhlásil Danko. Kampaň odštartovala dnes.

VIDEO: Komentátor Pravdy Peter Javůrek o prípadných šanciach Šefčoviča, Bugára, Danka či Mistríka na prezidentský post

Rozhodnutia predsedu NR SR je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady SR. „Určujem lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019,“ uviedol Danko v rozhodnutí. Zároveň sa v dokumente uvádza, že ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Andrej Danko na tlačovej konferencii uviedol, že „z volieb môže vzísť prienikový človek s prienikovými vlastnosťami,“ a dodal, že by to mal byť človek, v ktorom sa budú kĺbiť vlastnosti Andreja Hlinku, Alexandra Dubčeka či Gustáva Husáka. „Želal by som si, aby disponoval láskou k jazyku a národu, akú mal Ľudovít Štúr, aby bol odvážny a priebojný ako Milan Rastislav Štefánik, aby mal vieru a obetu ako Andrej Hlinka, aby bol ľudský a dobrý ako Alexander Dubček a aby mal politické vlastnosti a skúsenosti, ktoré mal Gustáv Husák,“ priblížil.

Danko zároveň poveruje vedúceho kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Daniela Guspana, aby zriadil komisiu na preskúmanie návrhov kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. „Žiadam predsedu vymenovanej komisie predložiť mi výsledky preskúmania návrhov kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky,“ uviedol šéf parlamentu v rozhodnutí.

„Funkčné obdobie prezidenta sa končí 15. júna na poludnie, keď bude inaugurovaný nový prezident,“ dodal šéf parlamentu.

Danko kandidatúru nevylúčil

K svojej prípadnej kandidatúre Andrej Danko uviedol, že sa vyjadrí do konca januára. Potvrdil, že v prípade pozitívneho rozhodnutia, teda že sa bude uchádzať o post prezidenta, nebude viesť žiadnu predvolebnú kampaň.

Politológ Juraj Marušiak situáciu okolo Danka komentoval slovami, že momentálne vie asi iba on sám, či bude kandidovať. „Ale tak často sa k tomu vyjadruje, že je dosť možné, že pôjde,“ konštatoval Marušiak.

Zároveň upozornil, že by bolo neštandardné, ak by kandidoval, no aktívne nekampaňoval. "Pokiaľ chcem kandidovať na funkciu prezidenta a myslím to vážne, tak sa asi kampane zúčastňovať musím. Je potom otázne, ako túto svoju kandidatúru vníma, prečo sa vôbec o to chce uchádzať, " uviedol Marušiak.

VIDEO: Danko si želá, aby nový prezident mal niečo z Dubčeka, ale aj z Husáka.

Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov. Stále sa okrem kandidáta SNS čaká aj na to, koho do prezidentských volieb postaví vládny Smer. Podľa informácií Pravdy by to mal byť slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Čo sa týka možnej kandidatúry Šefčoviča, podľa politológa Marušiaka môže byť jeho slabinou, že je na Slovensku menej známy. „Samozrejme, strana Smer mu môže získať veľa priaznivcov tým, že ho odporučí – napokon, stále je najsilnejšou stranou na Slovensku. Ale ak má dotyčný kandidát uspieť, musí byť známy aj širšiemu kruhu voličov, ako len voličom strany Smer. Z tohto hľadiska má pán Šefčovič veľmi málo času,“ myslí si Marušiak.

O Prezidentský palác nezabojuje súčasný prezident Andrej Kiska. Naposledy to vylúčil v polovici minulého decembra. „Myslím si, že už kandidovať nebude. Aj s ohľadom na to, koľkokrát zopakoval, že kandidovať nebude, aj s ohľadom na viaceré škandály, ktoré v súvislosti s jeho pôsobením ešte pred nástupom do funkcie prezidenta prepukli. Pokiaľ viem, nebola tam na kandidatúru vôľa ani z osobných dôvodov,“ uzavrel Marušiak.

VIDEO: Slovenský veľvyslanec v Prahe Peter Weiss tento týždeň k prezidentským voľbám pre TV Pravda povedal, že Slovensko ako nikdy potrebuje prezidenta rešpektovaného v zahraničí.

Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi.

Kto sa chce stať prezidentom Meno Pôsobnosť Béla Bugár (Most-Híd) podpredseda NR SR a šéf Mosta-Híd Robert Mistrík (podpora SaS) vedec Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) advokátka František Mikloško (nezávislý) bývalý poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina) poslanec NR SR Eduard Chmelár (nezávislý) politológ Juraj Zábojník (nezávislý) bezpečnostný analytik József Menyhárt (SMK) predseda SMK Bohumila Tauchmannová (nezávislá) podnikateľka Róbert Švec (Slovenské Hnutie Obrody) predseda Slovenského Hnutia Obrody Štefan Harabin (nezávislý) sudca Najvyššieho súdu SR Gabriela Drobová (nezávislá) podnikateľka Marian Kotleba (ĽSNS) poslanec NR SR Martin Daňo (nezávislý) bloger