Zábojník odovzdáva podpisy, funkcii prezidenta chce dať iný rozmer

„Prezidentovi chcem dať trošku iný rozmer, chcem, aby ho ľudia vnímali ako silnú osobnosť a autoritu. Beriem túto pozíciu s veľkým rešpektom, môžem priniesť v morálno-etickej rovine dosť veľa. Nejde mi o to, aby som bol prezidentom, ktorý sedí v kancelárii, ale chcem pomôcť občanom. Neznášam krivdy a nemôžem sa pozerať na to, čo sa tu deje,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii s tým, že kandiduje, lebo nenormálne veci sa v našej krajine začali stávať normálnymi.

Zábojník ohlásil kandidatúru medzi prvými ešte 19. februára 2018. „Idem do tejto kampane bez finančných skupín, oligarchov, špekulantov a politických strán v pozadí. Nemal som inú možnosť, ako chodiť po Slovensku, aby ma občania spoznali. Prešiel som 92 miest a obcí po Slovensku, ruky som si podal s takmer 18 000 občanmi,“ ozrejmil. Zároveň vyhlásil, že jeho program nerobili agentúry, ale jeho podkladom boli občania, ktorí mu rozprávali o svojich problémoch.

Zábojník chce Slovensko neskorumpované, tu hovorí posilnení kapacity kancelárie prezidenta na spracovávanie podnetov od občanov a kontrolu ich vybavovania štátnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní. Chce Slovensko aj spravodlivé. Tu okrem iného spomína úpravu legislatívy tak, aby obmedzovala svojvoľné rozhodovanie orgánov verejnej správy. Tretím bodom je Slovensko sociálne, štvrtým prívetivé a piatym sebavedomé.

Na margo ambícií konštatoval, že by mal skončiť skôr v prvej polovici pelotónu kandidátov. V decembrovom prieskume agentúry Ako mal Zábojník jedno percento. „Je ťažká cesta ísť sám. Ale keby som si neveril, asi by som to nechal tak. Nevravím, že skončím prvý, ale ani posledný. Niekam by som sa mohol posunúť,“ myslí si. Vie si predstaviť, že by sa ešte pred voľbami vzdal, ale to by musela nastať mimoriadna situácia, ktorú si teraz nevie ani predstaviť. „Budem bojovať do poslednej chvíle,“ uistil Zábojník. V kampani plánuje minúť do 100 000 eur.