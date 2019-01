Čaputová prijala výzvu Matoviča na stretnutie

„Pán Matovič ma s touto ponukou na rokovania oslovil a ja som mu potvrdila moju ochotu zúčastniť sa. Aj na tomto stretnutí budem tlmočiť moje stanovisko, ktoré hovorím od začiatku, že ak bude potvrdené riziko, že by sa občania a občianky museli v druhom kole rozhodovať medzi kandidátom SMERu a napríklad pánom Harabinom, tak takýto scenár nedopustím a zachovám sa zodpovedne. Pokúsim sa získať podporu ostatných demokraticky zmýšľajúcich kandidátov alebo podporím niektorého z nich,“ uviedla Čaputová v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslal jej hovorca Martin Burgr.

Matovičov návrh na spoločné rokovanie troch prezidentských kandidátov však František Mikloško a Robert Mistrík neuvítali. Mikloško vo štvrtok vyhlásil, že jeho kandidatúra sa nikdy nevymedzovala voči kandidátom jednotlivých politických strán. „Pokiaľ ide o iniciatívu Igora Matoviča, neviem si predstaviť – po skúsenosti, keď nás posielal na detektor lži a najnovšie, keď ma v rozhovore pre Denník N osočoval – o čom by som mal s ním pri okrúhlom stole diskutovať,“ konštatoval Mikloško v tlačovej správe, ktorú poslala jeho hovorkyňa Eva Güttlerová.

Mistrík tému otvoril

Prezidentský kandidát Mistrík reagoval, že tému spájania síl považuje za dôležitú. „Preto som ju ešte minulý rok ako prvý otvoril – dôvod bol jasný – aby do prvého kola išiel čo najsilnejší kandidát demokratickej opozície. V médiách však v týchto dňoch zaznelo, že kandidáti demokratickej opozície plánujú v kampani pokračovať až do záveru februára. Tým takéto stretnutie stráca zmysel, no verím, že nakoniec sa všetci aktéri rozhodnú zodpovedne. Na moje zodpovedné rozhodnutie sa môžete spoľahnúť, pretože to vnímam ako elementárnu slušnosť voči voličom,“ podotkol Mistrík v stanovisku, ktoré agentúre SITA poslal jeho hovorca Fedor Blaščák.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

VIDEO: Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (OĽaNO) existuje reálna hrozba trieštenia hlasov pre kandidátov pravicového spektra. Vyzvala kandidátov, aby rokovali o spoločnom kandidátovi, v prospech ktorého sa všetci vzdajú.