Marcové prezidentské voľby budú stáť viac ako 12,7 milióna eur

Marcové prezidentské voľby by mali stáť viac ako 12,7 milióna eur. Z rozpočtu ministerstva vnútra na ne pôjde 11.266.873 eur, z rozpočtu Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1.494.750 eur. Vyplýva to z Návrhu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2019, ktorý vláda schválila na stredajšom zasadnutí.

„Uvedená výška finančných prostriedkov zahŕňa aj výdavky spojené s konaním sa druhého kola volieb prezidenta SR, ak v prvom kole volieb nedôjde k jeho zvoleniu,“ informuje v materiáli ministerstvo vnútra.

Peniaze rezortu vnútra pôjdu najmä na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív.

Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností či na ochranu verejného poriadku v deň konania sa volieb. Z prostriedkov ŠÚ sa má zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.

Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo bude 30. marca. Druhé kolo bude vtedy, ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov. Postúpia doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Návrhy kandidátov bude možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci do Národnej rady SR.