Podľa prieskumu by Šefčovič a Mistrík vo voľbách uspeli rovnako

Ak by sa v druhom kole ocitol jeden z nich so Štefanom Harabinom, Most-Híd by podľa podpredsedu parlamentu Andreja Hrnčiara podporil opozičného kandidáta. Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v relácii TV Markíza Na telo vyjadril rovnako, v tomto prípade by Šefčoviča podporil radšej ako Harabina.

Na treťom mieste by sa podľa prieskumu umiestnil Štefan Harabin (11,7 percenta). Nasledovali by predseda Mosta-Híd Béla Bugár (10,1 percenta), Zuzana Čaputová (9 percent), predseda ĽSNS Marian Kotleba (8,2 percenta). Predseda SNS Andrej Danko by dosiahol vo voľbách 7,8 percenta. Milan Krajniak v prieskume získal sedem percent, František Mikloško 6,7 percenta, Eduard Chmelár 2,3 percenta. Ostatní kandidáti mali preferencie pod dve percentá. Prieskum sa realizoval od 16. do 23. januára.

V prípade, že by sa do druhého kola dostal Šefčovič s Harabinom, voľby by vyhral Šefčovič. Rovnako by v podobnej pozícii vyhral Mistrík. Matovič v tejto súvislosti povedal, že nemôžu dovoliť, aby sa pravá ruka Vladimíra Mečiara stala prezidentom. Hrnčiar označil voľbu v Moste-Híd v tomto prípade za jednoznačnú.