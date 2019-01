Čaputová a Mikloško chcú z pozície prezidenta navrátiť ľuďom nádej

Jedným z najväčších problémov, ktorému Slovensko čelí, je podľa kandidátky na prezidenta Zuzany Čaputovej nespravodlivosť. Po revolúcii v roku 1989 nasledovalo v spoločnosti jedno sklamanie za druhým, doplnil v nedeľnej relácii TA3 V politike ďalší kandidát František Mikloško. Obaja by chceli z pozície prezidenta prinavrátiť ľuďom nádej.

Čaputová si myslí, že práve nespravodlivosť vyhnala ľudí do ulíc po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Toto všetko vedie k tomu, že ľudia majú pocit, že ich nikto nereprezentuje, že nikto nezastupuje ich záujmy,“ doplnila. Mikloško vníma protesty ľudí ako výkrik po návrate k nádeji. Po vstupe do NATO a Európskej únie podľa jeho slov Slovensko sklamala napríklad korupcia vysokých predstaviteľov. Svoje zásadné smerovanie na poste prezidenta vidí v spájaní ľudí.

Ako prezidentka by Čaputová chcela byť pri ľuďoch, pokiaľ sa im deje krivda. Právomoci prezidenta na Slovensku považuje za dostatočné. „Prezident môže byť hlasom ľudí, strhnúť aj mediálnu pozornosť k prípadom, ktoré sa dejú na Slovensku,“ povedala. Chce priniesť aj návrhy na zmenu. Tvrdí, že by mohla dať dokopy tím odborníkov, ktorý by dokázal prispieť k tomu, aby mohli orgány činné v trestnom konaní pôsobiť pod menším vplyvom politikov.

Mikloško si myslí, že súčasná vládna garnitúra po všetkých podozreniach z prepojenia na mafiu musí skončiť. Na druhej strane, nevidí veľkú alternatívu v spoločnosti. Jeho ambíciou by nebolo spojiť koalíciu a opozíciu, ale slušných ľudí v spoločnosti. „Vychádzam z kresťanských tradícií, vždy tá spolupráca bola medzi slušnými ľuďmi a bola úspešná,“ zdôraznil. Čaputová doplnila, že prezident môže zohrať rolu zjednotiteľa.

Podľa Mikloška treba spoločnosť meniť odspodu a budovať silnú strednú triedu. V tomto smere chce povzbudzovať skupiny, ktoré majú vplyv na spoločnosť, napríklad občianske združenia či nadácie. Rovnako zdôraznil úlohu cirkví. Na to, ako dosiahnuť zmenu k lepšiemu, reagovala Čaputová tým, že je to otázka faktov, kvalitného vzdelávania, ale aj kritického myslenia. Za dôležitý faktor označil Mikloško pravdivosť. „Prezident musí hovoriť pravdu a hovoriť ju vhod či nevhod,“ uzavrel.