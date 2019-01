Róbert Švec odovzdal podpisy, uchádza sa o post prezidenta

Predseda občianskeho združenia Slovenské Hnutie Obrody Róbert Švec dnes odovzdal do Národnej rady SR viac ako 18-tisíc podpisov, podporujúcich jeho kandidatúru za prezidenta. „Kandidujem preto, aby Slováci dostali možnosť voliť vlasteneckého kandidáta. Kandidáta, ktorý mal vždy na prvom mieste Slovensko," povedal Švec pre médiá. Na otázku, čo by robil inak ako jeho predchodcovia, odpovedal, že by chcel vrátiť „Slovákom nádej a vieru v to, že máme na omnoho viac, ako momentálne zažívame v Slovenskej republike".

Slovenské Hnutie Obrody sa hlási k vzniku prvej Slovenske republiky. To však podľa Šveca neznamená, že sa hlásia aj k negatívam, ktoré v tom období boli, ide najmä o politický systém, ktorý nebol demokratický. Od Jozefa Tisa by si do Prezidentského paláca zobral „odhodlanie a vôľu, aby Slováci v prvom rade pracovali na sebe a pre seba a až potom sa pozerali na záujmy niekoho iného".

Kandidatúru na prezidenta už odovzdali Martin Daňo, ktorý predložil pod svojou kandidatúrou 16 podpisov poslancov NR SR. Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili Eduard Chmelár, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, František Mikloško a Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Kandidáti na post hlavy štátu môžu svoje kandidatúry odovzdať do 31. januára do 24:00.