Oklamaní poslanci?

Stať sa prezidentským kandidátom a získať podporu 15 poslancov vraj bez toho, aby vedeli, o čo ide, nemusí byť vždy zložité. Podariť sa to malo Jánovi Molnárovi.

Penzista počas septembrového Dňa otvorených dverí parlamentu vyzbieral podpisy 15 poslancov, ktoré mu zaručujú právo kandidovať. Signatári tvrdia, že petíciu podpísali v dobrej viere, že ide o občiansku, nie o poslaneckú kandidatúru. Za prijatie kandidátky zodpovedá predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Danko najprv vyhlásil, že v prípade preukázania pravosti podpisov nevidí dôvod, prečo by Molnára do boja o Prezidentský palác neposunul. Neskôr dodal, že sa so zákonodarcami, ktorí Molnárovi naleteli, stretne.

Molnár, ktorý je blogerom, získal podpisy väčšinou z opozičných radov. Po zverejnení videa, kde oznámil dostatočnú poslaneckú podporu, sa poslanci začali ozývať.

„Vyhlasujem, že som bol pánom Molnárom podvedený, a preto beriem svoj podpis späť," uviedol v liste Dankovi Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý je sám prezidentským kandidátom. Krajniak zverejnil na sociálnej sieti aj fotografie Molnárovej petície. V jej hlavičke sa nachádza malým písmom v zátvorke poznámka, že ide o návrh pre poslancov. Práve táto krátka poznámka je jedinou odlišnosťou medzi petíciou zameranou na zbieranie poslaneckých podpisov, a tou, ktorá je určená na zber podpisov od občanov.

„Táto listina nie je prejavom mojej vôle a v žiadnom prípade nemám v úmysle navrhnúť daného pána ako prezidentského kandidáta," ohradil sa na sociálnej sieti Martin Poliačik (nezaradený). Zároveň uviedol, že si je istý, že ho Molnár požiadal o podpis petície ako občana, nie ako poslanca.

Kandidatúru okrem Poliačika a Krajniaka podpísali Maroš Kondrót (Smer), Boris Kollár (Sme rodina), Martin Fecko (OĽaNO), Peter Marček a Juraj Kolesár (obaja nezaradení), Marian Kotleba, Martin Beluský, Rastislav Schlosár, Ján Kecskés, Ján Mora, Milan Uhrík, Peter Krupa, Natália Grausová (všetci ĽS NS).

Predseda parlamentu reagoval, že je slobodnou vôľou zákonodarcov, koho podporia za kandidáta na prezidenta. „Ak však raz dá poslanec Národnej rady na nejakú listinu svoj podpis, má si byť vedomý účinkov. Žiaden poslanec nemôže zobrať svoj podpis späť. Pokiaľ sa podpísal na listinu, ktorú si neprečítal, je to len prejav jeho neodbornosti,“ uviedol Danko. S poslancami, ktorí nevedomky podporil Molnára, sa má Danko ešte stretnúť. „Urobí tak na základe ich žiadosti. Na stretnutí by mu mali objasniť závažné fakty ohľadom nadobudnutia ich podpisov,“ informoval Dankov hovorca Tomáš Kostelník.

Každý, kto sa chce stať kandidátom na prezidenta, musí odovzdať petíciu s podpismi buď 15 poslancov, alebo 15-tisíc občanov. Poslanci však môžu petíciu kandidáta podporiť aj ako občania.

