Danko sa rozhodol neprijať kandidatúru Znášika, nemá na kandidatúru vek

Danko doteraz rozhodol o prijatí kandidatúry jedenástich kandidátov. U troch kandidátov ešte Kancelária NR SR preveruje podpisy. A dvoch Danko kandidatúru odmietol.

Kandidáti na post hlavy štátu musia svoje kandidatúry s podpismi poslancov NR SR alebo petíciou občanov odovzdať do kancelárie Národnej rady SR do 31. januára do 24:00. Pre kandidatúru potrebujú získať 15 podpisov poslancov parlamentu alebo najmenej 15-tisíc podpisov občanov SR.

TV Pravda: Slovenský veľvyslanec v Prahe Peter Weiss hovorí, že Slovensko ako nikdy potrebuje prezidenta rešpektovaného v zahraničí (vysielané 7.1.2019).