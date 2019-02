Šefčovič: Vždy som bol aj budem nezávislý

Šefčovič hovorí aj to, ako chce využiť osobné kontakty na čelných predstaviteľov EÚ, ale aj Ruska a USA, aby pomohol posilniť postavenie Slovenska v zahraničí. Vyhlásil tiež, že ako prezident bude silným garantom, aby sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté, nikto nespochybňoval ani nerušil.

Dlhoročný diplomat a podpredseda Európskej komisie, ktorý kandiduje s podporou Smeru-SD, zároveň uviedol, že veľmi citlivo reaguje na to, čo ľudia na celom Slovensku hovoria, a to, že sú už unavení z permanentných konfliktov politikov a z nevyberaného slovníka, ktorý sa v politike používa. Šefčovič chce prispieť k celospoločenskému zmieru. Dodal, že celé jeho doterajšie pôsobenie dokazuje, že vždy svoju prácu vykonával nezávisle a nadstranícky a tak to bude aj v budúcnosti