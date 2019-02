Čudná dohoda kandidátov, že sa dohodnú

Predseda Obyčajných ľudí Igor Matovič ešte pred Vianocami vyzýval Čaputovú, Mistríka a Františka Mikloška. Navrhoval, aby sa títo traja dohodli na jednom kandidátovi a potom by OĽaNO nepostavilo svojho kandidáta. V tom čase sa však špekulovalo, že by záujem o prezidentský post mohla mať aj Veronika Remišová (OĽaNO). Aj keď 17. januára oznámila, že kandidovať nebude, Matovičovo pozvanie k dohode, aby z trojice Čaputová-Mistrík-Mikloško kandidoval iba jeden, stále trvalo.

Mikloško tento nápad odmietal hneď od začiatku, na spoločný obed s Matovičom tak prišli iba Mistrík s Čaputovou. „Kandidáti potvrdili, že budú reflektovať názor ľudí vyjadrený v prieskumoch a keď ľudia povedia, kto z nich má väčšiu šancu byť zástupcom demokratického opozičného voliča, budú ochotní sa vzdať jeden v prospech druhého,“ vyhlásil po stretnutí Matovič.

Jednému kandidátovi sa otázku vzdávania sa podarilo vnútiť ako tému. Dá sa chápať, že pán Mistrík sa chce dostať do druhého kola a má preto potrebu vytvárať túto rétoriku a atmosféru. politológ Juraj Marušiak

Teraz však dosiahnutú dohodu o budúcej dohode interpretujú obe strany rozdielne. Kým Mistrík ako nezávislý kandidát s podporou strán SaS a Spolu dohodu číta tak, že „kandidát s menej percentami sa vzdá v prospech kandidáta z viac percentami“, Čaputová chce boj o prezidentský úrad opustiť, „ak by hrozilo, že sa do druhého kola dostane pán Harabin spoločne s pánom Šefčovičom“.

Čaputová pripúšťa, že podporu by v takomto prípade ponúkla aj napríklad Mikloškovi. „Pán Mikloško sa týchto rozhovorov nezúčastnil,“ reagoval, naopak, Mistrík.

Rozdielne vnímajú aj rozhodujúci prieskum a čas, kedy by sa sily mali spojiť. „Budeme sledovať trend a viaceré prieskumy. Ak by takéto rozhodnutie nastalo, určite máme obaja záujem, aby sa to udialo v takom čase, aby to mali voliči čas zaznamenať a aby nedošlo k prepadnutiu hlasov,“ hovorí Čaputová s tým, že o žiadnom konkrétnom „rozhodujúcom“ prieskume sa nerozprávali. Mistrík čas na rozhodnutie vidí konkrétnejšie. „Počkajme do polovice februára,“ odkazuje.

SaS podporuje dohodu o vzdaní sa v prospech silnejšieho kandidáta, za ktorého považujú Mistríka. „Pán Mistrík je nezávislý a nestranícky kandidát, je najlepšie pripravený na výkon prezidentskej funkcie, preto ho podporujeme. Vo zverejnených prieskumoch sa pán Mistrík opakovane objavil na najvyšších priečkach,“ pripomenul hovorca liberálov Róbert Buček.

Čaputová aj Mistrík sa dohodou chceli vyhnúť situácii z roku 2004, keď favorizovaný kandidát Eduard Kukan kvôli štiepeniu pravicových hlasov neuspel v prvom kole a voliči si tak v druhom vyberali medzi expremiérom Vladimírom Mečiarom a neskorším dvojnásobným prezidentom Ivanom Gašparovičom. Čaputová však takúto situáciu zatiaľ nepripúšťa. „Momentálne sa toho neobávam. Ak sa obávať budem, zachovám sa tak, aby nenastala,“ tvrdí. Naopak, Mistrík varuje, že táto možnosť je reálna. „Áno, tento scenár je stále veľmi pravdepodobný. Preto je také dôležité, aby sme sa teraz všetci zomkli a konali zodpovedne,“ povedal.

V rámci opozície sa momentálne zo vzdávania sa kandidatúry jedného v prospech druhého stala ústredná téma. „Hovorím to úplne od začiatku, lebo považujem za kľúčové, aby demokratický kandidát išiel už do prvého kola s čo najširšou podporou,“ pripomenul Mistrík, ktorý paradoxne kampaňuje aj s heslom „prezident, ktorý sa nevzdáva“. Čaputovú začína táto téma obťažovať a odkazuje na návrat k diskusii o témach a postojoch. „Nešla som do týchto volieb s tým, aby jedinou ich témou bolo vzdávanie sa niekoho voči niekomu,“ zdôraznila.

Uzavretá dohoda je podľa sociológa Pavla Haulíka problematická, pretože nemá jasne stanovené kritériá a podmienky. „Bolo to naformulované obecne. Umožňuje to rôzne interpretácie, a tým pádom sa tá dohoda stala problematickou a len ťažko sa bude napĺňať. Podstatný háčik spočíva v tom, že na kampaň zostáva málo času a ešte menej na prieskumy,“ myslí si sociológ.

Aj keď sa ešte nejaké prieskumy dajú stihnúť, nemusia podľa Haulíka vypovedať o tom, ako sa situácia vyvíja. „Veľa málo známych kandidátov a chýbajúci favoriti spôsobujú, že ľudia si budú do poslednej chvíle vyberať, koho budú voliť, a tým pádom aj tie čísla z prieskumov nebudú veľmi aktuálne a na ich základe určiť, kto sa má vzdať, je rovnako spoľahlivé, ako si hádzať korunou,“ zhodnotil.

Politológ Juraj Marušiak dohodu považuje za Mistríkov úspech. „Jednému kandidátovi sa otázku vzdávania sa podarilo vnútiť ako tému. Dá sa chápať, že pán Mistrík sa chce dostať do druhého kola a má preto potrebu vytvárať túto rétoriku a atmosféru, ale je vecou iných kandidátov, či sa do toho nechajú vtlačiť. Prišlo to príliš skoro a takéto vyhlásenia neboli nutné najmä v prípade kandidátky, ktorá má pomerne vysokú podporu. Ak to takto slabšia kandidátka vopred takto prisľúbi, je jasné, že voliči si povedia, že nemá zmysel sa ňou zaoberať a voliť ju. Bol to úspešný Mistríkov krok, ale aj taktická chyba Čaputovej, že sa príliš rýchlo a lacno vzdala. Strelila si gól do vlastnej bránky,“ myslí si politológ Juraj Marušiak.

Predseda Národnej rady Andrej Danko prijal kandidatúru 15 z 18 uchádzačov o Prezidentský palác. Nového prezidenta si teda Slováci budú v marci vyberať z 13 mužov a dvoch žien. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. V prípade, že žiaden kandidát nezíska v prvom kole nadpolovičnú väčšinu všetkých právoplatných voličov, dvaja najúspešnejší kandidáti postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoční 30. marca. Nový prezident má nastúpiť do funkcie 15. júna.

