PRIESKUM: Prezidentské voľby by vyhral Šefčovič, v druhom kole by bojoval s Mistríkom

Ak by sa prezidentské voľby konali tento víkend, najviac hlasov by v prvom kole získal Maroš Šefčovič. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO na objednávku volebného tímu Zuzany Čaputovej. Podľa prieskumu by v druhom kole proti Marošovi Šefčovičovi zvíťazil Róbert Mistrík a aj Zuzana Čaputová.