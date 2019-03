Slová o čistom liste papiera mi skôr lichotia, povedala Čaputová

Čaputová v debate uviedla, že ako právnička mala možnosť zaoberať sa tým, kde sú chyby vo fungovaní justičných orgánov či aké možnosti majú občania zúčastňovať sa na správe vecí verejných. „Toto poznanie o krajine ma napokon priviedlo k tomu, že som vstúpila do politiky, aby som pomohla veci ovplyvniť na systémovej úrovni,“ povedala Čaputová.

Funkciu prezidenta vníma ako službu. „Zároveň myslím, že by som vedela ľudí viac spájať než rozdeľovať,“ uviedla.

Slová o tom, že nemá dostatok skúsenosti nevníma negatívne. „Zaznamenala som spochybnenia zo strany predstaviteľov Smeru. Charakteristiku čistého listu papiera beriem skôr ako polichotenie,“ povedala Čaputová.

A môže byť na Slovensku žena prezidentkou? „Aj moja skúsenosť v kampani ukazuje, že ženy sa iba vďaka svojmu pohlaviu stretajú s opätovným spochybnením na rozdiel od mužov. Sama som sústredená na to, aby som bola dobrou a pripravenou kandidátkou,“ dodala Čaputová.

Zopakovala, že by odstúpila v prípade, ak by hrozilo, že do druhého kola by sa mohol dostať „predstaviteľ Smeru a predstaviteľ extrému“. „V priebehu februára, keď som naplnenie tejto podmienky vyhodnocovala, pán Harabin začal klesať a moje preferencie prudko vzrástli, čo napokon viedlo k slobodnému rozhodnutiu pána Mistríka odstúpiť v môj prospech. Podmienka, aby som odstúpila, nebola naplnená,“ dodala.

Na otázky čitateľov Pravdy odpovedala online.

