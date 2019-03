Šefčovič kritizoval Čaputovú za jej slová o milosti pre Kisku. Čaputová: Šefčovič sa pridal k vlne útokov

Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič je prekvapený faktom, že terajší prezident Andrej Kiska otvorene prejavil podporu kandidatúre Zuzany Čaputovej a tiež jej vyjadrením v politických debatách, že by Kiskovi za istých okolností udelila milosť. Maroš Šefčovič to povedal počas tlačového vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v reakcii na vyhlásenie Šefčoviča uviedla: "Pán Šefčovič sa dnes z vládneho hotela pridal k vlne útokov, ktorú proti mne koaliční poslanci a predstavitelia strany SMER spustili už pred niekoľkými dňami. Vnímam to ako strach z množstva ľudí, ktorí sa spájajú proti nespravodlivosti a arogancii mocných. Predstavitelia týchto hodnôt sa totiž udržia pri moci len ak sa im podarí ľudí rozdeliť.

Mojou odpoveďou na dnešné vyjadrenia pána Šefčoviča, ale aj na ďalšie útoky, bude naďalej pravda, slušnosť, úprimnosť a jasné postoje: Ako som povedala dnes v spomínanej debate Hospodárskych novín, ak by bol pán Kiska odsúdený a podal by žiadosť o udelenie milosti, k tejto žiadosti by som pristupovala spravodlivo, čiže tak, ako k žiadosti akéhokoľvek iného občana. Práve preto, že rovnosť pred zákonom a spravodlivosť pre každého občana je ústrednou témou mojej kampane.

Zuzana Čaputová takú istú odpoveď už zopakovala aj v dnešnom online rozhovore pre čitateľov Pravdy.

Šefčovič vo svojom vyhlásení zároveň apeloval na fakt, že týmto spôsobom politici nedokážu posilniť vieru ľudí v právny štát a deklarovať ich rovnosť pred zákonom. „Pýtam sa preto, čo sa deje? Ide o akúsi politickú dohodu? Ja ťa podporím vo voľbách a ty mi udelíš milosť?“ vyjadril sa Šefčovič a dodal, že podobné jednanie v rámci prezidentskej kampane narúša jej transparentnosť.

Zároveň vyhlásil, že v prípade, ak mu voliči vyjadria dôveru, žiadnemu politikovi milosť neudelí. „Zásadu ‚padni komu padni‘ považujem za dôležitú a musí byť v tomto prípade svätá,“ dodal.

Apeloval tiež na médiá, ktoré majú podľa neho zabezpečiť férovosť priebehu volieb, a to, aby medzi sebou kandidáti súťažili na základe volebného programu, a toho, čo chcú voličom krajiny skutočne poskytnúť.

Haulík: Čaputovej odpoveď môže mať rôzne výklady

Férovosť volieb by mohla byť podľa sociológa Pavla Haulíka ohrozená, len ak by sa dokázali Šefčovičove slová, že Čaputová si zaistila Kiskovu podporu sľubom budúcej milosti. „Tá jej odpoveď môže mať rôzne výklady. Pokiaľ by to ale bolo také jednoznačné, ako naznačuje pán Šefčovič, bolo by to faux pas, pretože prezidentský kandidát by nemal niečo takéto povedať. Stále ale nie som presvedčený, že táto skutočnosť môže mať vplyv férovosť volieb. Ak by to malo nejaké viditeľné a presne pomenovateľné dôsledky, vplyv by to mať mohlo, skôr to ale vnímam ako bežnú súčasť predvolebnej kampane,“ reagoval sociológ.

Besedy na školách

Maroš Šefčovič čelil aj otázke v súvislosti s besedami, ktorých sa zúčastňuje na vysokých a stredných školách. V rámci nich by sa mal podľa medializovaných informácií so študentami rozprávať aj o svojej prezidentskej kampani, čo však popiera. Zároveň dodal, že na akademickú pôdu vstúpil vždy na osobné pozvanie a v rámci rozhovorov so študentmi sa venuje hlavne politickému smerovaniu Slovenska a Európskej únie.

Sociológ Pavel Haulík hovorí, že kampaň je robená rôznymi formami a debaty na školách sú len jedna z nich. „Nemyslím si, že by besedy na školách mali reálny dopad na výsledok volieb. Ja tam súvislosť s ohrozením férovosti volieb nevidím. Je to trošku prehnané,“ myslí si Haulík. Kritiku by si podľa neho zaslúžili skôr niektoré prieskumy preferencií. „Niektoré výsledky prieskumov sa mi zdali problematické, to je ale všetko, čo sa k tomu dá povedať,“ dodal sociológ.