Bugár: Nemienim odstúpiť. Som bojovník, idem až do konca

Béla Bugár je predseda vládnej strany Most-Híd a podpredseda parlamentu, strojný inžinier maďarskej národnosti a významný predstaviteľ maďarskej menšiny na Slovensku. Do boja o post prezidenta vstúpil s heslom, že chce byť prezidentom všetkých občanov.

V debate zdôraznil, že ak sa ľudia nebudú pozerať na národnosť kandidáta, bude voľba o vyspelosti národa. „Určite by som sa snažil spájať rozdelenú spoločnosť, či na politickej, alebo celospoločenskej úrovni, lebo som presvedčený, že prezident sa nemá postaviť na jednu stranu sporu,“ povedal Bugár.

Nerozmýšľa o tom, že by boj o prezidentský palác vzdal. „Nakoľko ma hneď na začiatku v petícii podporilo viac ako 35-tisíc občanov a považujem sa za demokratického kandidáta, nemienim odstúpiť,“ povedal. „Som bojovník, idem až do konca,“ dodal.

A ako vidi Béla Bugár svoju politickú budúcnosť? „Keby som nebol úspešný v týchto voľbách, robím ďalej stranícku prácu,“ povedal.

Na otázku, či by prezidentovi Andrejovi Kiskovi „udelil milosť“ odpovedal, že by konal tak, ako v prípade každého iného podnikateľa, ktorý môže mať problém s daňovými úradmi. „A tam jednoznačne platia zákony. Takže o milosti by som určite neuvažoval,“ uviedol Bugár.

V debate s čitateľmi tiež zopakoval, že Roberta Fica by za ústavného sudcu nevymenoval.

Na otázky čitateľov Pravdy odpovedal online.

Posledný z predvolebných online rozhovorov bude v piatok o 11.00 – na vaše otázky odpovie Maroš Šefčovič.

VIDEO: Relácia Ide o pravdu s kandidátmi na prezidenta Bélom Bugárom a Robertom Mistríkom, ktorý z boja už odstúpil. Reláciu sme vysielali 7. februára.