Pellegrini odkazuje Kiskovi, nech nešpiní meno Šefčoviča

Premiér sa tak vyjadril počas svojho tlačového vyhlásenia k aktuálnej situácii.

Zdôraznil, že bez ohľadu na blížiace sa prezidentské voľby a prebiehajúcu kampaň, je jeho povinnosťou zastať sa všetkých ľudí, ktorí „hrdo a dôstojne pracujú pre Slovensko“ a správy, ktoré na adresu Maroša Šefčoviča prichádzajú z prezidentského paláca, vníma so znepokojením.

„Čo také vážne povedal Šefčovič? No vôbec nič, pretože si myslím, že prvý, kto predstúpil pred slovenskú verejnosť, bol práve pán prezident, ktorý oznámil, že sa bojí, že za svoje daňové delikty vo vlastnej firme mu môže hroziť basa. Následne sa jedna z kandidátok vyjadrila za možnosť poskytnutia amnestie,“ povedal Pellegrini a dodal, že „jediné, čo sa Šefčovič spýtal bolo, ako to so spomínanou amnestiou nakoniec bude“.

Zároveň zdôraznil, že ho správanie prezidenta voči „jednému z najvyšších predstaviteľov Slovenska v Európskej únii“ mrzí. „(Šefčovič) vždy hájil záujmy Slovenska, nikdy neohováral krajinu, ktorú zastupuje, nikdy nehovoril o našej krajine negatívne, práve naopak. Snaží sa jej pomáhať a upevňovať jej dobré meno na mape Európy,“ dodal.

Rovnako zdôraznil fakt, že Maroš Šefčovič ako diplomat rokoval s významnými predstaviteľmi štátov, čo sa o súčasnom prezidentovi podľa jeho slov povedať nedá. „Chápem, že úspechy sa dosahujú ťažšie, ak pracujete len tri dni v týždni. Veľa sa toho stihnúť nedá,“ vyhlásil na margo prezidentovho pracovného času.

Na záver sa vyjadril k samotnému vystupovaniu Andreja Kisku v spomínanom videu. „Nedôstojne sediac na stole dehonestuje Maroša Šefčoviča. Toto považujem naozaj za prekročenie všetkých rámcov slušnosti. Skôr by som očakával, že sa bude venovať vysvetľovaniu svojich daňových problémov a nebude špiniť meno slovenského diplomata,“ vyhlásil.

Podľa neho by sa mal Kiska vyjadrovať ku kandidátom, ktorí „absolútne negujú hodnoty a tradície našej krajiny a vážnym spôsobom môžu ohroziť demokratické smerovanie Slovenska,“ povedal na záver vyhlásenia.

Kauza s amnestiou

Prezident Kiska sa deväť dní pred prvým kolom volieb vyjadril k údajnej dohode medzi ním a prezidentskou kandidátkou Zuzanou Čaputovou, ktorú pred médiami avizoval Maroš Šefčovič.

Ten v utorok povedal, že sa obáva o férovosť blížiacich sa volieb. Naznačil, že jeho súperka Zuzana Čaputová sa mohla dohodnúť so súčasnou hlavou štátu Andrejom Kiskom na podpore výmenou za to, že by mu ona ako nová prezidentka udelila milosť. Čaputová sa totiž vyjadrila, že by ku Kiskovi v prípade víťazstva vo voľbách ako prezidentka pristupovala rovnako ako ku komukoľvek inému, kto by o milosť žiadal. Šefčovič povedal, že by odsúdenému politikovi milosť neudelil.

Šefčovič: Kiskove odkazy nie sú hodné jeho úradu

Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič sa dnes vyjadril, že odkazy prezidenta Kisku nie sú hodné jeho úradu. Podľa Šefčoviča prezident vo videu preto urobil také vyhlásenie, lebo „som položil legitímnu otázku, ktorá vyvstala z komunikácie jeho favoritky s médiami“.

VIDEO: Pozrite si, čo pre TV Pravda 6. 3. 2019 ku kauze údajnej dohody prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej a prezidenta Andreja Kisku povedali prezidentskí kandidáti, Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Vo videu je aj názor sociológa Pavla Haulíka. Podľa neho sa dá ťažko z vystúpenia Čaputovej povedať, či reálne existuje nejaká dohoda medzi ňou a Kiskom.