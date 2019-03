Haulík: Eufória z priamych volieb prezidenta vyprchala

Do prvého kola prezidentských volieb ostáva už len týždeň. Množstvo ľudí, ktoré si nájde cestu k volebným urnám, pravdepodobne neprekvapí. Očakáva sa, že volebná účasť dosiahne podobnú úroveň ako pred piatimi rokmi. Prečo sa viac ako polovica občanov prezidenta voliť nechystá, druhé kolo je lákavejšie a rastie počet nerozhodnutých, vysvetľuje sociológ Pavel Haulík.

„Nízka účasť môže vyhovovať kandidátom, ktorí majú viac pevne rozhodnutých voličov. Z prieskumov, ktoré sme robili, vychádza, že sú to skôr voliči tých kandidátov, ktorí nepatria medzi favoritov,“ poznamenal Haulík. „V jednom našom prieskume sme zistili okolo 47 percent voličov rozhodnutých zúčastniť sa na voľbách. Takže sa to môže pohybovať niekde okolo tohto čísla, plus-mínus zopár percent. Niet dôvodu, aby sa účasť zásadne menila. Tieto voľby nie sú príliš odlišné. Zaujímavejšie to môže byť v druhom kole,“ dodal.