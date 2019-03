O týždeň voliči vyberú prezidenta

Nasťahuje sa do Prezidentského paláca politický nováčik Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) alebo skúsený diplomat Maroš Šefčovič (nezávislý s podporou Smeru)? Výsledky prvého kola naznačujú silnú pozíciu Čaputovej, Šefčovič však nie je bez šance. V kampani sa objavilo viacero sporných momentov. Čaputová zrušila niekoľko debát. Jej podporovatelia navyše do kampane zatiahli aj deti a vydali rozprávku, v ktorej ju vykreslili ako odvážnu hrdinku. Podľa analytikov je text infantilný a vyvoláva negatívne emócie.

Minulotýždňové prvé kolo volieb vyhrala Čaputová so ziskom 40,57 percenta hlasov. Šefčoviča volilo 18,66 percenta voličov. Advokátka je tak vo výhodnej pozícii a na diplomata padla neľahká úloha svoju súperku dobehnúť. Hoci rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol výrazný, podľa politológa Juraja Marušiaka môže druhé kolo priniesť prekvapenia.

„Nevieme, aké kroky majú volebné štáby jednotlivých kandidátov pripravené. Môže sa napríklad stať, že jeden či druhý kandidát urobí nejakú zásadnú chybu v kampani, v komunikácii. Zatiaľ nie je nič isté. Napríklad Zuzane Čaputovej určite nepomohli útoky a zosmiešňovanie manželky Maroša Šefčoviča, ktorého sa dopustili jej priaznivci. Na druhej strane treba vyzdvihnúť, že sa od toho dištancovala, a takéto gesto je na slovenskej politickej scéne dosť vzácny krok,“ mieni Marušiak.

Kandidátov ešte čakajú v najbližších dňoch veľké duely, v sobotu na poludnie budú spolu diskutovať v Rádiu Slovensko. Televízna debata v RTVS sa uskutoční v stredu 27. marca, v utorok 26. marca budú debatovať v televízii Markíza.

„Určite toho už bolo veľa povedaného. Duely budú skôr o presviedčaní presvedčených,“ myslí si Marušiak. Pred prvým kolom odvysielali debaty viaceré internetové médiá vrátane TV Pravda. Tentoraz ich Čaputová odmietla až na jednu výnimku.

Šefčovič na sociálnej sieti povedal, že duelov malo byť pôvodne viac, no minimálne päť bolo zrušených pre nezáujem zo strany Čaputovej. Zároveň navrhol, aby sa s protikandidátkou stretli v debate o zahraničnej politike, a to v cudzom jazyku. Šefčovič ovláda angličtinu, francúzštinu a ruštinu. Čaputová vo veľkej ankete denníka Pravda, ktorá vyšla pred prvým kolom volieb, uviedla, že sa dohovorí po anglicky a rusky.

Čaputová na kritiku reagovala, že prichádza množstvo pozvánok do diskusií a niektoré z časového hľadiska nemohla potvrdiť. „S pánom Šefčovičom nás čaká množstvo diskusií počas najbližších dní. Myslím si, že na nedostatok príležitosti diskutovať sa sťažovať nemôžeme,“ povedala Čaputová. Ponuku Šefčoviča na diskusiu v cudzom jazyku neprijme. „Nevidím dôvod v kampani na prezidenta SR diskutovať v inom ako slovenskom jazyku,“ dodala kandidátka.

„Neviem, či sa bojí, či sa jej nechce, či si je istá víťazstvom. Je to neštandardné, očakával by som, že do diskusií pôjde rada. Ale má natoľko veľký náskok pred súperom, že si to môže dovoliť. Možno to tak strategicky vyhodnotili v jej tíme,“ komentuje politický analytik Ján Baránek.

Podporovatelia Čaputovej zacielili tesne pred prvým kolom volieb aj na deti a vydali o nej rozprávku s názvom Dievča, ktoré sa nebálo. Text opisuje Čaputovej život, študentské roky, angažovanie sa v kauze Pezinskej skládky či zisk Goldmanovej environmentálnej ceny. V závere textu jeho autorka, spisovateľka Eva Borušovičová, napísala aj o tom, ako sa Čaputová rozhodla kandidovať za prezidentku.

Príbeh nie je súčasťou Čaputovej oficiálnej kampane, vyšiel v rámci samostatného projektu Svetlo, ktorého cieľom má byť motivovať deti priblížením 57 príbehov inšpiratívnych osobností. Texty budú vychádzať postupne počas jedného roka. Otázne však je, prečo príbeh o Čaputovej vyšiel 13. marca, teda v posledný deň pred moratóriom pred prvým kolom prezidentských volieb. „Dá sa to hodnotiť len ako neuveriteľne infantilné gesto, ktoré v konečnom dôsledku Čaputovej skôr poškodilo, ako pomohlo. Pokus o vytváranie kultu okolo Zuzany Čaputovej je veľmi nešťastný,“ uviedol Marušiak.

„Evokuje mi to minulosť, keď detská literatúra bola o pohlavároch, ako pomáhali, ako sa obetovali, ako už v detstve boli vzoroví. Som na to veľmi vnímavý, lebo som v tom vyrastal a takýto text vo mne vzbudzuje veľmi negatívne emócie. Celá atmosféra textu, použité slová, veľmi negatívne mi to pripomenulo dobu minulú,“ zhodnotil aj Baránek. Argumentom podľa neho nie je ani to, že podobné texty vyjdú aj o iných osobnostiach. „Ale ani jedna z tých osobností nekandiduje na prezidenta a vyšlo to tesne pred moratóriom,“ pripomenul analytik.

Predvolebná kampaň pred druhým kolom volieb potrvá do stredy 27. marca do polnoci. Od štvrtka 28. marca začne plynúť volebné moratórium. Od soboty je zakázané zverejňovať nové prieskumy preferencií. Druhé kolo volieb bude v sobotu 30. marca od 7. hodiny do 22. hodiny.

