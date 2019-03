Šefčovič chce, aby Čaputová vysvetlila svoju koncipientskú prax, tá hovorí o antikampani

Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová by mala vysvetliť okolnosti svojej koncipientskej praxe. V dueli kandidátov na prezidenta v RTVS to uviedol jej protikandidát Maroš Šefčovič s tým, že z právneho hľadiska vidí situáciu odlišne, ako to prezentuje ona. Čaputová spochybňovanie jej praxe vníma ako antikampaň a je presvedčená, že postupovala v súlade s vtedajšími právnymi predpismi.

„Pravidlá hovoria jednoznačne advokát, teda aj advokátsky koncipient, je povinný bezodkladne oznámiť komore všetky skutočnosti, ktoré môžu byť dôvodom na pozastavenie výkonu advokácie, alebo vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. Nenašiel som ani jednu interpretáciu, kde je možný súbeh koncipientskej praxe a živnosti,“ vyhlásil Šefčovič.

Podľa Čaputovej je však súbeh advokátskej praxe a živnosti bežná vec, ktorú v minulosti nebolo potrebné ohlasovať. Podľa jej slov má takýto názor nielen ona, ale aj iní právnici. „Dokonca z tohto obdobia sú známe stanoviská disciplinárnej komisie u konkrétneho koncipienta, kde bola pochybnosť, že nestíhal robiť svoju koncipientsku prax. Komora sa vyjadrila vyslovene v tom zmysle, že súbeh jeho živnosti s koncipientskou praxou nebol problematický,“ dodala.

Šefčovič upozornil aj na fakt, že Čaputová vykonávala koncipientsku prax u advokátky v Banskej Bystrici, aj keď bývala v Pezinku. „Pokiaľ ide výkon koncipientskej praxe v mieste sídla advokátskej kancelárie, toto odo mňa zákon nevyžadoval bolo možné robiť koncipientsku prax takýmto spôsobom,“ tvrdí Čaputová, ktorá vyzvala, aby jej prax neposudzovali podľa zákonov, ktoré začali platiť až neskôr. Pripomenula, že advokátska komora jej pred advokátskymi skúškami prax uznala.

Šefčovič tvrdí, že dostáva otázky na koncipientsku prax svojej súperky najmä z Českej republiky. „Tam presne pre takúto tému musela pred pár rokmi odstúpiť z funkcie ministerka spravodlivosti Táňa Malá. Myslím si, že je to téma, ktorú treba vysvetliť a nedá sa to urobiť iba statusom na facebooku. Pokiaľ chceme budovať právny štát, tak tu si treba naliať čistého vína,“ vyhlásil. Stanovisko advokátskej komory k téme sa mu nezdalo jasné a myslí si preto, že koncipientska prax Čaputovej bude témou aj ďalších diskusií.

Čaputová chce verejnú, Šefčovič tajnú

Čaputová sa prihovára za verejnú voľbu sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Šefčovič je naopak presvedčený, že by mala byť tajná.

„Nejde o výkon verejného práva, ktoré má byť v zmysle ústavy tajné, ide o výkon verejnej moci, kde sú vyššie nároky na transparentnosť. Voliči majú právo vedieť kto ako hlasoval,“ myslí si Čaputová. Verejná voľba podľa nej lepšie sedí k slovenskej realite, kde sa voľba sudcov stala nielen politickou témou, ale do istej miery aj politickou korisťou. „Toto zvyšuje nároky na dohľad verejnosti,“ myslí si kandidátka.

Šefčovič obhajoval tajnú voľbu. „A to aj z toho dôvodu, že sa ústavní sudcovia budú vyjadrovať aj k takým témam, ako je budúcnosť niektorých politických strán,“ pripomenul. Sudcovia by sa preto podľa jeho slov nemali cítiť, že sú politikom zaviazaní za to, že ich zvolili. Tajná voľba je tiež podľa Šefčoviča štandardom, akým sa riešia všetky personálne otázky v západnej Európe. „Mali by sme sa z tohto poučiť,“ myslí si eurokomisár.

Dohody s USA sa neobávajú

Čaputová ani Šefčovič si nemyslia, že by Dohoda o obrannej spolupráci s USA mohla ohroziť suverenitu Slovenska. Vyplýva to z ich vyjadrení. Obaja dôverujú vyjadreniam Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR a upozorňujú, že podobné dohody majú s Američanmi aj ďalšie krajiny.

„MZVaEZ a vláda SR v tom mali od začiatku jasno žiadne cudzie základne, žiadne trvalé rozmiestnenie cudzích vojsk na našom území,“ tvrdí Šefčovič, ktorý by podľa svojich slov ako prezident od začiatku aktívne vstupoval do rokovaní. Pripomenul tiež, že dohodu by musela schváliť vláda SR aj slovenský parlament. „Pokiaľ by tam boli náznaky obmedzovania našej suverenity, nikdy by to neschválili,“ vyjadril sa.

Podľa Čaputovej ide o politický súboj ministerstiev, prípadne politických strán. Je však presvedčená, že ide o tému, pri ktorej je potrebné zachovať si chladnú hlavu. Na umiestenie vojsk cudzieho štátu na slovenské územie podľa jej slov nie je dôvod a ide skôr o hľadanie dohody a transparentného vyjednania podmienok.

Rodina by mala stáť mimo antikampane

Kandidáti sa zhodli aj v tom, že by sa antikampaň nemala dotýkať ich rodín. Šefčovič sa poďakoval Čaputovej, že sa zastala jeho manželky. Uviedol, že aj on sa predtým na sociálnych sieťach zastal Čaputovej.

Obaja kandidáti tiež zopakovali, že chcú byť nezávislými prezidentmi a vedeli by sa odpútať od strán a ľudí, ktorí ich v kampani podporovali. Šefčovič pripomenul, že napriek tomu, že ho do Európskej komisie nominovali vlády, kde hrala strana Smer významnú úlohu, na jeho pôsobenie sa nesťažovali ani jej politickí súperi. Čaputová zopakovala, že v prípade zvolenia by sa vzdala členstva v strane Progresívne Slovensko. Uviedla tiež, že takmer polovicu darov na jej kampaň jej poslali drobní darcovia.