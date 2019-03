Od soboty platí zákaz zverejňovať prieskumy, ministerstvo vnútra opäť spúšťa infolinku

Od soboty (23. 3.) až do skončenia hlasovania v deň volieb platí zákaz zverejňovať volebné prieskumy. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra SR. To zároveň od pondelka (25. 3.) opäť spúšťa infolinku, na ktorej sa občania môžu pýtať otázky k voľbám.