Šefčovič: Ľudia sú nespokojní s Kiskom, chcem priniesť zmenu

Šefčovič uviedol, že zo strany Čaputovej išlo o vlnu zrušených debát, ktorá ho prekvapila. „Veril som, že obdobie pred druhým kolom využijeme na to, aby sme sa dokázali lepšie predstaviť našim voličom a konečne začali hovoriť o volebných programoch. Myslel som si, že práve tieto dva týždne nám dajú priestor na to, aby sme hovorili, aké Slovensko chceme budovať, s čím chceme ísť do prezidentského paláca,“ povedal Šefčovič.

Kým Čaputová pred druhým kolom získala podporu od strany Most-Híd, Šefčovičovi ďalšia koaličná strana SNS podporu nevyjadrila. Podľa Šefčoviča si ľudia urobia vlastný názor a program, ktorý predstavuje, je zaujímavý pre celé Slovensko. „Urobil som všetko preto, aby sme zmobilizovali voličov na strednom aj východnom Slovensku, aby sme mali takú istú vysokú účasť ako v Bratislave,“ povedal Šefčovič. Zopakoval, že vo svojom programe sa sústredil na podporu dôchodcov, mladých rodín, ale aj strategickej priemyselnej politiky v okolí hlavného mesta či podporu poľnohospodárov. „Chcem osloviť všetkých ľudí na Slovensku,“ dodal prezidentský kandidát.

„Prinášam reálnu zmenu do prezidentského paláca, úplne inak si predstavujem výkon funkcie prezidenta, lebo vnímam na Slovensku to, že stále viac a viac ľudí je nespokojných s tým, ako súčasný prezident svoju funkciu vykonáva. Chcú tam vidieť človeka s čistým štítom, ktorý je nezaťažený vnútropolitickými šarvátkami a vie priniesť do prezidentského paláca viac pokoja, zmieru, ochotu komunikovať so všetkými politickými stranami a zároveň reprezentovať silné Slovensko v zahraničí, aby sme sa dostali do tých hlavných miest, ktoré predstavujú svetovú politiku, kam sme sa nedostali a kde sme chýbali,“ uviedol Šefčovič.

V tejto súvislosti spomenul aj stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom, ktorý mu vyjadril podporu a označil ho za skutočného garanta pokračujúcej spolupráce krajín V4. Šefčovič povedal, že V4 je strategicky dôležitá a Slovensko podľa jeho slov musí byť pozitívnym mostom medzi stredoeurópskym regiónom a Bruselom. „Slovensko musí byť väčším tmelom. Toto necítil ani prezident Zeman z úrovne súčasného prezidenta,“ dodal Šefčovič.

Kritizoval, že až príliš veľa času sa v predvolebnej debate venuje straníckemu nálepkovaniu a kauzám na úkor diskusie o tom, čo chcú kandidáti priniesť do prezidentského paláca a ako chcú formovať krajinu. Odmietol deliť ľudí na dobrých a zlých, slušných a neslušných, často len podľa toho, akú majú politickú preferenciu. „Nesúhlasím s tým, ako sa tím mojej protikandidátky vyjadruje. Toto nie je spálená zem, my sme jedna úspešná krajina, úspešný príbeh,“ povedal. Podľa Šefčoviča je korupcia rakovinou modernej doby a bojujú s ňou všetky krajiny. Ľudia by podľa jeho slov chceli, aby boli všetky kauzy čo najskôr vyšetrené a vinníci potrestaní a to chce aj on. Zopakoval, že v prípade, ak mu voliči prejavia dôveru a stane sa prezidentom, začne pracovať na potrebnej úprave zákona, aby sa zbavil prezidentskej imunity. Vylúčil tiež milosť pre bývalých politikov.

Šefčovič odmietol slová o antikampani proti Čaputovej v súvislosti s pochybnosťami o jej koncipientskej praxi. „Nedá sa označiť každá jedna nepríjemná otázka za antikampaň. Keby som tak pracoval v Bruseli, tak tam nikdy nič nevybavím,“ povedal Šefčovič a dodal, že on sám aj jeho rodina často čelili v kampani nevyberaným útokom. A ako vidí svoju pozíciu pred druhým kolom? „Do poslednej minúty budem komunikovať s voličmi. Rozhodujúce bude, koľko ľudí príde voliť,“ dodal Šefčovič.