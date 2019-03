Voľby prezidenta: Ide do tuhého

Posledná možnosť kandidátov zviditeľniť sa uplynie dnes o polnoci. Vo štvrtok začína plynúť moratórium, počas ktorého je zakázané viesť kampaň. Potrvá až do uzatvorenia volebných miestností. Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko) ani Maroš Šefčovič (nezávislý s podporou Smeru) napriek tomu celkom z očí verejnosti nezmiznú. Aj naďalej môžu zostať aktívni na sociálnych sieťach, no nesmú používať sponzorované príspevky. Za tie kandidáti platia ako za kampaň. Bežné statusy, fotky a videá uverejňovať môžu. Pred prvým kolom túto možnosť využili obaja, zrejme tak urobia aj tentoraz.

Lepší odrazový mostík do druhého kola má Čaputová. V prvom kole dominovala so ziskom 40,57 percenta hlasov, Maroš Šefčovič obsadil druhé miesto s 18,66 percenta. Kampaň, ktorú následne obaja pred druhým kolom spustili, podľa politologičky z Univerzity Komenského v Bratislave Anety Világi nepriniesla zásadné zvraty. „Na jednej strane bolo vidieť, že kampaň trochu pritvrdila v osobných útokoch, na druhej strane nebol podľa mňa žiadny zásadný posun, ktorý by mohol ohroziť alebo, naopak, zvýhodniť jedného z týchto dvoch kandidátov,“ nazdáva sa politologička. „Nepredpokladám, že by kampaň po prvom kole zásadne ovplyvnila voličov. Skôr išlo o to, že si mali vybrať medzi dvoma kandidátmi tí, ktorí ešte neboli rozhodnutí, koho budú voliť,“ vysvetlila.

Podľa analytika viac bojujú tábory fanúšikov, ako kandidáti

Politický analytik Ján Baránek, naopak, uviedol, že kampaň pred druhým kolom ho prekvapila kultivovaným priebehom. „Bola miernejšia, ako som očakával. Je to zrejme spôsobené mentálnou výbavou oboch kandidátov. Ani jeden z nich nie je orientovaný konfrontačne,“ priblížil. „U Čaputovej sme to videli pred prvým kolom, rovnako tak aj u jej protikandidáta Šefčoviča. Navyše je diplomat, pôsobí v Bruseli, je vicepredsedom Európskej komisie, takže ani uňho sa neočakáva agresívna kampaň. Musí si byť vedomý toho, že ho nesledujú len na Slovensku, ale aj v Európskej únii,“ povedal Baránek s tým, že súboj, až agresívny, prebieha viac medzi fanúšikmi jednotlivých kandidátov, ako medzi nimi samotnými. Pripomenul, že obdobie pred druhým kolom prinieslo spochybňovanie praxe Čaputovej, no táto kauza nebola podľa neho takého kalibru, aby výrazne ovplyvnila výsledok voľby.

Tieto pochybnosti sa vynorili okolo koncipientskej praxe Čaputovej. Tá počas nej podnikala na živnosť a neoznámila to Slovenskej advokátskej komore. Komora koncom minulého týždňa uviedla, že ak by o tom vedela dnes, pravdepodobne by podnikanie nedovolila. V piatok minulý týždeň sa Čaputová dala vyškrtnúť zo zoznamu advokátov. Kandidátka sa v reakcii na pochybnosti bráni tým, že počas jej koncipientskej praxe v rokoch 2005 až 2009 platili iné zákony a súbeh živnosti a takejto praxe bol možný. Podľa informácií Pravdy z prostredia advokácie však aj podľa vtedy platnej legislatívy bol koncipient povinný komore podobné aktivity hlásiť.

Ako vidia priebeh kampane kandidáti

Ako vidia priebeh kampane samotní prezidentskí finalisti? Čaputová je spokojná. „Kampaň hodnotím pozitívne. Teším sa veľkej odozve ľudí na môj volebný program, hlavne na oblasť spravodlivosti a férovosti fungovania krajiny, čo je moja hlavná priorita, a cítim, že to je niečo, čo nám na Slovensku veľmi chýba. Cítim, že ľudia chcú, nielen v tejto oblasti, nádej na zmenu,“ povedala pre Pravdu. Aké číslo zasvieti na finálnom účte za kampaň, nepovedala. „Presné číslo výdavkov určených priamo na vedenie kampane v zákonom stanovenom období momentálne nepoznáme, lebo sme stále v prebiehajúcej kampani. Určite ale dodržíme zákonný limit,“ zdôraznila Čaputová.

Šefčovič zase uviedol, že v kampani ešte viac precítil, ako je naša spoločnosť rozdelená. „Početné stretnutia s ľuďmi ma len utvrdili, že táto moja priorita je nutná a celospoločenský zmier potrebujeme ako soľ. Ja hovorím, postavme sa čelom k všetkým problémom a očistime, napravme, čo treba očistiť a napraviť. Ale zároveň začnime upokojovať atmosféru, vráťme sa k dôstojnej politickej diskusii,“ apeluje Šefčovič. Aj on prisľúbil, že pri financovaní kampane dodrží zákonom stanovený limit.

Analytik Baránek vyššiu účasť nečaká

Prvé kolo volieb prilákalo vyše 48 percent voličov. Okrem jednej výnimky v roku 2004 dosiaľ vždy zaznamenalo vyššiu účasť druhé kolo prezidentských volieb. Baránek si myslí, že tentoraz príde hlasovať menej ľudí ako 16. marca. „Nemyslím si, že bude vyššia účasť, nevidím na to dôvod. Treba si uvedomiť, že obaja kandidáti sú ľavicoví, nie je to o tom, že proti sebe stoja konzervatívci verzus liberáli, ľavica verzus pravica. Bavíme sa o podobných kandidátoch. Tento súboj je iný, Čaputová sa snaží nastaviť proti Smeru. Ale zase Šefčovič s ním nie je až tak úzko spätý,“ zhodnotil analytik.

Finále prezidentského súboja sa bude konať v sobotu od 7. do 22. hodiny. Ministerstvo vnútra spustilo už v pondelok informačnú linku pre voličov, ktorá je k dispozícii každý deň od 7.30 do 15.30, v deň volieb bude dostupná až do uzatvorenia volebných miestností. Voliči sa odpovede na všetky dôležité otázky ohľadom volieb dozvedia na telefónnych číslach 02/ 5094 2317 a 02/ 5094 2312. Občania, ktorí sa chcú zúčastniť na voľbách, no v sobotu nebudú v mieste svojho trvalého bydliska, si môžu ešte do piatka vybaviť hlasovací preukaz. Vydajú im ho osobne na počkanie v mieste trvalého bydliska.