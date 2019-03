Zvládne Šefčovič najväčšiu výzvu v živote?

Aké sú jeho výhody a nevýhody?

Veľké skúsenosti z vedenia náročných rokovaní na významných pozíciách v Európskej komisii mu poskytujú devízu, že by ako prezident mohol vedieť, ako riešiť krízové situácie – zvlášť v prípade vypuknutia vládnej krízy či iného politického napätia. Vďaka výborným kontaktom by mal otvorené dvere ku kľúčovým lídrom od Washingtonu cez Londýn, Paríž, Brusel, Berlín až po Moskvu. Prízvukuje, že je nestraník, ale časť voličov ho podozrieva, že by sa nedokázal odstrihnúť od Smeru, ktorý mu platí veľkú časť kampane.

V čom sa hodnotovo odlišuje od svojej súperky?

Nestotožňuje sa so záujmami homosexuálnych ľudí v legislatívnej oblasti. Nesúhlasí s uzákonením registrovaných partnerstiev pre osoby rovnakého pohlavia. Odvoláva sa na kresťanské hodnoty, pričom manželstvo považuje výlučne za zväzok muža a ženy, ako to definuje Ústava SR. Preto nesúhlasí ani s ideou, že by si gejovia a lesby mohli osvojiť deti. Podobne odmieta eutanáziu. Nepripúšťa túto možnosť, pretože mu to nedovoľuje jeho kresťanské hodnotové ukotvenie a hlboká úcta k životu. V ankete Pravdy sa o migrácii vyjadril, že je rád, že povinné kvóty, ktoré vždy jasne odmietal, sú mŕtve.

Čo sa mu dá vyčítať v predvolebnej kampani?

Začal neskoro agitovať. Kandidatúru oznámil až v januári, súperi boli vtedy už rozbehnutí. Zrejme však nejde len o jeho chybný postup, pretože Smer dlho presviedčal šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka, aby sa uchádzal o funkciu hlavy štátu. Keď po vytrvalom prehováraní definitívne odmietol, až potom smeráci vytiahli do kampane Šefčoviča, ktorý sa predstavil ako nezávislý kandidát. Niektoré jeho vyhlásenia zaváňajú lacným populizmom. Hovorí, že treba splatiť dlh dôchodcom, ale právomoci prezidenta mu priamym spôsobom neumožňujú zlepšiť životnú úroveň penzistov. Povedal, že v prípade zvolenia by sa vzdal imunity, ale splnenie sľubu nemá oporu v práve, lebo o zmene by musela rozhodnúť Národná rada, nestačí len jeho samotná vôľa.