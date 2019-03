Kampaň proti skládke. Finiš Čaputovej v paláci?

Aké sú jej výhody a nevýhody?

Môže využiť, že je nová, neopozeraná politická tvár. Pasuje sa za bojovníčku proti korupcii. Zjavne ťaží z toho, že jej súper je kritikmi spájaný so Smerom (ešte viac s Robertom Ficom), čo účinkuje na tých voličov, ktorí sú prinajmenšom unavení z dlhého vládnutia tejto politickej strany. Naopak, má nulové skúsenosti s riadením štátu. Doteraz dokonca nezastávala nijakú volenú verejnú funkciu. Uškodili jej pochybnosti súvisiace s koncipientskou praxou, pričom nedokázala dôveryhodne objasniť vážne podozrenia. Pred pár dňami sa dala vyškrtnúť zo zoznamu advokátov.

V čom sa hodnotovo odlišuje od svojho súpera?

O téme práv gejov a lesieb uvádza, že to síce nie je jej priorita, ale podľa nej treba nájsť ť formu, ktorou sa upravia vzťahy osôb rovnakého pohlavia, čo by im prinieslo právnu istotu. Je presvedčená, že keby dieťa bez biologických rodičov malo byť v ústavnej starostlivosti, lepšie by mu bolo s dvoma milujúcimi osobami, hoci aj rovnakého pohlavia. V prípade eutanázie je trochu alibistická, lebo by rešpektovala rozhodnutie parlamentnej väčšiny. V ankete Pravdy sa nevymedzila proti povinným migračným kvótam. Myslí si, že Slovensko by malo poskytnúť azyl ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a spĺňajú azylové podmienky.

Čo sa jej dá vyčítať v predvolebnej kampani?

Ide nielen o problém spojený s advokátskou praxou. Voliči stále nevedia, ako vyzerá jej znalosť angličtiny. Uviedla iba, že sa ňou dohovorí, čo poznamenala tiež o ruštine. Šefčovič ju vyzval na debatu o zahraničnej politike v jednej z troch cudzích rečí (v angličtine, vo francúzštine alebo v ruštine). Čaputová však odmietla. Keby cítila istotu, logicky mala prijať jeho výzvu. Opačnou reakciou jedine posilnila pochybnosti, či by dokázala bez tlmočníka viesť dôverné rozhovory so zahraničnými lídrami. Minimálne v etickej rovine je otázne, či jej náklady na kampaň neprekročia zákonom povolený limit. Zaráta si ako položku aj peniaze, ktoré zaplatil Robert Mistrík (vzdal sa jej v prospech) za svoje bilbordy a potom ich plochu zadarmo poskytol Čaputovej?