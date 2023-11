Korčok vyzbieral dostatok podpisov. Pellegrini bude silný súper: Myslím si, že tam je dohoda na kandidatúre

Bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok oznámil, že sa mu za dva mesiace podarilo vyzbierať viac ako 15-tisíc podpisov a v zbere bude pokračovať. Podľa jeho slov sa začína prvá fáza kampane a do konca roka chce predstaviť aj svoju víziu. Vyjadril sa aj k novej vláde pod vedením premiéra Roberta Fica.

Korčok vyzbieral dostatok podpisov Video Zdroj: FB/Ivan Korčok

Viac ako dvojnásobok podpisov

Podľa zákona potrebuje Korčok na prezidentskú kandidatúru 15-tisíc podpisov, presný počet vyzbieraných podpisov však nespresnil, no uviedol, že vyzbieral skoro dva a pol násobok podpisov. „Spĺňam podmienky, aby som sa uchádzal o post prezidenta,“ povedal Korčok s tým, že prešli všetky krajské mestá. „Bolo to príjemné a povzbudivé, teším sa na ďalšie stretnutia s občanmi, lebo zber podpisov bude pokračovať,“ uviedol Korčok.

Komu by ste dali v prezidentských voľbách svoj hlas? Ivan Korčok Ján Kubiš Štefan Harabin Peter Pellegrini Iný kandidát Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivan Korčok 39,7% Peter Pellegrini 36,7% Ján Kubiš 11,3% Štefan Harabin 8,6% Iný kandidát 3,8%

Poďakoval za finančné dary a príspevky. Od zajtra má začať prvá fáza kampane s názvom „Na ceste, ktorá spája Slovensko“. „Vydávam sa na cestu a dialóg s občanmi, a to po celom Slovensku,“ povedal.

Chce byť aktívnejší, než predchodcovia

Tézy a obsah svojho programu oznámi v dvoch verejných vystúpeniach. „Jedno verejné vystúpenie bude venované zahraničnej politike. Chcem ukázať, kde chcem byť aktívnejší, než boli doterajšie hlavy štátu,“ zhodnotil.

Pellegriniho vníma ako silného súpera Video Zdroj: TV Pravda

„Druhé verejné vystúpenie bude venované mojej vízii toho, ako vidím vnútorný vývoj Slovenska a čo môže prezident robiť čo sa týka vnútornej politiky štátu,“ povedal. Jednou z tém, ktorej sa chce venovať je dobudovanie štátu bude jedna z tém, ktorej sa chce venovať. „Tak trochu sme zastali na pol cesty. Ide mi o to, ako sfunkčniť niektoré procesy.“

Do popredia chce dať aj tému vlastenectva. „Chcem tú tému uchopiť, keďže je vnímaná s rozpakmi,“ povedal. „Vlastenectvo sa vytratilo z nášho vedomia a slovníka alebo je v slovníku politikov, ktorí s ním narábajú inak,“ dodal s tým, že pripravujem aj podcast o vlastenectve.

„Moderné vlastenectvo je téma, ktorá si zaslúži pozornosť a hlásim sa k nej. Je to jedna z vecí, kde si myslím, že je šanca, aby sme spoločnosť spájali. Slovensko nie je len rozdelené, je roztieštené,“ uviedol.

Je dobré, že Fico podporil závery rady

Korčok sa vyjadril aj k novej vláde. Predpokladá, že v parlamente získa dôveru, keďže má väčšinu. „Vláda má väčšinu, no opiera sa o druhý najnižší počet odovzdaných hlasov v histórii SR. Hovorím to preto, lebo si myslím, že to vláda musí zohľadniť. Väčšina je nespochybniteľný, ale nielen väčšina a mandáty, ale aj spôsoby sú dôležité a nemali by sme ich opomínať,“ zdôraznil.

V zahraničnej politike chcem byť aktívnejším prezidentom Video Zdroj: FB/Ivan Korčok

Na margo čistiek v polícii a krokov nového ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka uviedol, že vidíme preberanie moci, ktoré je bežnou záležitosťou. „Je logickým dôsledkom výsledkov volieb. Súčasťou sú aj personálne výmeny a nominácie,“ uviedol.

„Myslel som si, že je tu príležitosť do bezpečnostných zložiek obsadiť ľudí, ktorí vojnu v polícii ukončia,“ povedal Korčok s tým, že zatiaľ ani jeden z nominantov nič nespáchal a na posúdenie takejto potenciálnej činnosti sú tu na to inštitúcie.

Fico podľa neho postupoval správne, keď odsúhlasil závery Európskej rady. Z posledných vyjadrení je podľa neho jasné, že štát, teda vláda pod vedením novej koalície, bude naďalej pokračovať v podpore, a to aj vojenskej, na sebaobranu Ukrajiny, lebo ani náboj nebude vyvezený zo Slovenska bez súhlasu štátu.

Pellegrini je silný súper

Svoje šance ani šance ďalších kandidátov hodnotiť nechcel. Ide o Jána Kubiša, ale aj Štefana Harabina. Hodnotiť nechcel ani Petra Pellegriniho. „Pripomeniem len, čo sme počuli všetci. To prvé je veľmi jasné odhodlanie predsedu Národnej rady SR vybudovať autentickú sociálnu demokraciu a venovať sa tejto agende. Chápal som to ako sociálnu demokraciu odlišnú od tej slovenskej sociálnej demokracie,“ zhodnotil.

Čítajte viac Korčok zabojuje o post prezidenta. Aké sú jeho šance? Najväčším rivalom by bol zatiaľ Pellegrini

Pripomenul aj Pellegriniho slová, že ako prezident nebude vedieť vykonať to, čo chce a nemal byť dostatočné exekutívne kompetencie. Pogratuloval mu aj k dobrému výsledku vo voľbách. „Osobne si myslím, že tam je dohoda na kandidatúre,“ uviedol.

„Je to určite silný súper,“ povedal Korčok. „Veď to povedal aj pán Drucker, že je, nie že by bol, ale že je silným kandidátom,“ dodal. „Každého jedného kandidáta vnímam s rešpektom a pokorou. Som športová nátura, budeme súťažiť,“ zhodnotil.

Kandidatúru oznámil koncom augusta, čakal na Čaputovú

Korčok sa v prezidentských voľbách v roku 2024 bude uchádzať o post hlavy štátu ako občiansky kandidát. Kandidatúru oznámil v Banskej Bystrici posledný augustový deň. „Mojím hlavným cieľom a ambíciou je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, budem sa snažiť niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje a aká bude jej budúcnosť. Nie je mi to ľahostajné,“ uviedol vtedy Korčok s tým, že chce využiť svoje 30-ročné skúsenosti zo služby Slovensku, ako aj svoje skúsenosti z politiky.

Smer ho vtedy označil za prezliekača kabátov, väčšina lídrov súčasnej opozície jeho kandidatúru privítalo. Korčok ďalej napísal, je potrebné prekonávať bariéry medzi názorovými tábormi a chce dopomôcť tomu, aby sa konzervatívci a liberáli, kresťanskí a sociálni demokrati, pravičiari či ľavičiari začali rozprávať medzi sebou, nielen o sebe.

Bývalý šéf rezortu diplomacie informoval verejnosť o zvažovaní svojej kandidatúry 21. júla, a to niekoľko hodín po tom, čo súčasná prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že v budúcoročných prezidentských voľbách nebude kandidovať. Ako sa Korčok v júli vyjadril, je si vedomý toho, že je v spoločnosti dopyt po zachovaní vysokej miery dôvery voči úradu hlavy štátu. „Zdieľam spôsob výkonu mandátu pani prezidentky, to, ako komunikovala a ako reprezentovala Slovenskú republiku,“ vyhlásil Korčok. Prezidentka Čaputová mu nepriamo vyjadrila podporu, keď v diskusii na festivale Pohoda uviedla, že dúfa v jeho kandidatúru.

Ivan Korčok bol od roku 2020 do 13. septembra 2022 ministrom zahraničných vecí, nominovala ho strana Sloboda a Solidarita. Pôsobil tiež ako veľvyslanec Slovenska v USA, bol tiež veľvyslancom v Nemecku, radcom a Chargé d’affaires na veľvyslanectve vo Švajčiarsku. V rokoch 2009 – 2015 bol stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii.