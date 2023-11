Prieskum: Prezidentské voľby by jasne vyhral Pellegrini

Vyplýva to z prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. V prvom kole by mu podľa prieskumu svoj hlas určite dalo 19 percent opýtaných, pre ďalších 24 percent by bol jedným z kandidátov. Súčasný predseda parlamentu svoju kandidatúru na post hlavy štátu zvažuje, hoci to ešte pred pár týždňami vylučoval.

Exministra zahraničných vecí Ivana Korčoka by určite volilo 14 percent opýtaných, za jedného zo svojich kandidátov ho podľa prieskumu považuje 17 percent.

Pellegrini sa s Čaputovou o svojej potenciálnej kandidatúre nerozprával.

Generálneho prokurátora Maroša Žilinku by určite volilo osem percent opýtaných, pre 15 percent by bol jedným z kandidátov. Žilinka sa opakovane vyjadril, že sa kandidovať na prezidenta nechystá.

Štefana Harabina by podobne ako generálneho prokurátora podľa prieskumu jasne volilo osem percent opýtaných, pre 12 percent by bol jedným z kandidátov.

Roberta Mistríka by určite volili dve percentá oslovených, diplomata Jána Kubiša tri. Pre 17 percent by bol Mistrík jedným z kandidátov, pre Kubiša 16.

Pokiaľ by sa v druhom kole proti sebe postavili Pellegrini a Korčok, predsedu Hlasu by volilo podľa prieskumu 40 percent opýtaných a v prípade Korčoka by išlo o 26 percent. Až 18 percent respondentov uviedlo, že nevedia a ďalších 16 percent, že by v druhom kole prezidentských volieb voliť nešli.