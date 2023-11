SNS by mala mať vlastného kandidáta na prezidenta, tvrdí Taraba. Bude ním Andrej Danko?

Líder SNS Andrej Danko a predseda Hlasu Peter Pellegrini budú podľa Tarabu určite diskutovať o kandidatúre.

SNS by mala mať vlastného kandidáta na prezidenta

Taraba si myslí, že predseda parlamentu a líder Hlasu Peter Pellegrini bude kandidovať za prezidenta. „Pellegrini kandidovať bude, nedávalo by to logiku, prečo nie. Je najhorúcejší kandidát podľa prieskumov verejnej mienky. Jeho náskok je enormný,“ povedal.

„To, či SNS postaví vlastného kandidáta, je veľmi otvorená vec,“ povedal s tým, že najstaršia strana by mala postaviť vlastného národného kandidáta a je dosť možné, že by Andrej Danko kandidoval za prezidenta. „Má na to úplne plné právo, Danko a Pellegrini budú určite diskutovať o kandidatúre. Národná scéna by mala určite postaviť svojho kandidáta,“ zdôraznil Taraba.

Šéf envirorezortu predpokladá, že Danko bude diskutovať so šéfom parlamentu Pellegrinim. Mali by sa podľa neho baviť o garanciách, že témy a agenda, ktorá je blízka SNS, bude zastúpená, ak by zvíťazil. „Myslím si, že aj pán Pellegrini, aj pán Danko, sú dostatočne zrelí politici, aby si vedeli túto vec interne vydiskutovať,“ uviedol Taraba.

Lexmann alebo Karas?

KDH podľa Holečkovej intenzívne diskutuje o postavení vlastného kandidáta na prezidenta, mohol by ním byť exminister spravodlivosti Viliam Karas alebo europoslankyňa Miriam Lexmann. „Uvedomujeme si, že by nebolo dobré pre SR, aby strany Smer a Hlas mali tri najvyššie pozície v štáte,“ povedala.