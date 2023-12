Pellegrini by na víťazstvo siahal už v prvom kole prezidentských volieb, Korčoka by jasne porazil aj v tom druhom

Ak by boli prezidentské voľby v decembri a kandidoval by aj Peter Pellegrini, určite by ho volila štvrtina voličov a ďalšia približne štvrtina by ho zvažovala ako svoju voľbu.

Pellegrini o svojej kandidatúre na prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý robili medzi 13. a 18. decembrom.

Pellegriniho voličský potenciál sa dostáva k 50 percentám, čo by mohlo znamenať jeho víťazstvo už v prvom kole voľby. Určite by ho volilo 25 percent a odpoveď „Bol by jedným z mojich kandidátov“ zvolilo 24 percent respondentov.

Ivana Korčoka by určite volilo približne 16 percent voličov. Ďalších 16 percent s ním počíta ako s možnou voľbou.

Ivan Korčok ku kandidatúre na prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Štefan Harabin má volebný potenciál na úrovni 21 percent, z toho určite by ho volilo 7 percent opýtaných.

Koho by ste volili v budúcoročných prezidentských voľbách? Marta Čurajová Ján Drgonec Štefan Hamran Krisztián Forró Štefan Harabin Beáta Janočková Ivan Korčok Ján Kubiš Peter Pellegrini Iný kandidát Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 43,9% Ivan Korčok 40,4% Iný kandidát 8,1% Ján Kubiš 6,6% Štefan Harabin 0,5% Štefan Hamran 0,2% Marta Čurajová 0,1% Ján Drgonec 0,1% Beáta Janočková 0,0% Krisztián Forró 0,0%

Štefanovi Hamranovi v prieskume vyjadrilo podporu okolo 19 percent opýtaných (5 percent by ho volilo a 14 percent by o ňom uvažovalo). Policajný exprezident už uviedol, že kandidovať nebude.

Čítajte viac Policajný exšéf do boja o prezidentský úrad nejde. Zvažujem aj úplné stiahnutie sa, hovorí Hamran

Jána Kubiša by určite volili 2 percentá a ako s možnou voľbou s ním ráta 15 percent. Igora Matoviča, o ktorého kandidatúre sa špekuluje, by volili 4 percentá opýtaných. Jedným z kandidátov by bol pre 7 percent respondentov. Miriam Lexmann by volili 2 percentá, možnou voľbou by bola pre 6 percent opýtaných. Krisztián Forró by získal hlas od 2 percent voličov a ako jednom z kandidátov by o ňom uvažovali 4 percentá.