Fico má dilemu, čo s Gašparom. Vidí ho na poste šéfa SIS, cez Čaputovú to zrejme neprejde. Počká si na novú hlavu štátu?

Keď sa Tibor Gašpar (Smer) vyjadril, že meno nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) by sme sa mohli dozvedieť koncom roka, nebol ďaleko od pravdy. Jeho stranícky šéf premiér Robert Fico ho cez Vianoce označil za jedného z „najhorúcejších“ kandidátov do funkcie riaditeľa tajnej služby. Problém by s jeho menovaním mala nielen opozícia, ale aj súčasná hlava štátu. Tá sa svojimi červenými čiarami pri nominantovi na riaditeľa SIS netají a premiérovi je ochotná vymenovať aj svoje dôvody. Okrem Gašpara sa však iný kandidát na post šéfa tajnej služby nespomína. Počká si Fico na nového prezidenta?

Premiér R. Fico: T. Gašpar je jeden z najhorúcejších kandidátov na post šéf SIS Video Zdroj: tasr

Keď nová vládna garnitúra pristúpila po nástupe k moci k personálnym zmenám na vrcholových priečkach dôležitých inštitúcií, vynárali sa otázky, koho si dosadí do čela SIS. Jediné meno, ktoré sa skloňovalo už od začiatku, bolo Gašparovo.

Na otázky, či sa stane nástupcom Michala Aláča, respektíve aktuálne zastupujúce riaditeľa Tomáša Rulíška, odpovedal, že miesto na čele SIS mu vzhľadom na jeho profesijnú minulosť dávala zmysel. Prednosť však malo najskôr schvaľovanie programového vyhlásenia vlády a naposledy aj štátneho rozpočtu.

Čítajte viac Boj o post prezidenta sa rozbieha pomaly. Karty môže zamiešať Danko, Pellegrinimu pomáha imidž menej kontroverzného Fica

Fico vytiahol Gašparovo meno vo vianočnom rozhovore pre tasr. Gašpar, ktorý kandidoval do Národnej rady (NR) SR z deviateho miesta kandidátky Smeru, má podľa neho politický talent, ktorý sa doteraz nemohol poriadne prejaviť. Na druhej strane by si ho vedel predstaviť aj na pozícii riaditeľa SIS. Premiér má preto dilemu, ako s „mimoriadne talentovaným politikom“ Gašparom naložiť.

Bývalého policajného prezidenta premiér v rozhovore vychválil „do nebies“. „Vniesol do politiky niečo, čo tu dávno nebolo. Kľud, profesionalitu, odborné vyjadrovanie, vždy je dobre pripravený. Láme sa to s mojou predstavou, že by som presne takéhoto človeka chcel na čele SIS,“ vyjadril sa Fico.

Gašpar sa chcel ešte pred mesiacom naplno venovať výkonu poslaneckého mandátu, otázka jeho budúcnosti v SIS nebola na stole. Na to, či má o funkciu záujem síce vtedy priamo neodpovedal, no priznal, že vzhľadom na jeho profesijnú minulosť by riadenie SIS dávalo zmysel. V podobnom duchu sa vyjadril aj začiatkom decembra. Záujem stať sa riaditeľom služby vraj nikdy verejne neprezentoval. „Ja som aktívny v parlamente, chcem pracovať," povedal Gašpar v RTVS. Na druhej strane podľa neho v situácii, že by boli splnené zákonné podmienky, nevidí dôvod, prečo by riaditeľom SIS nemohol byť. „Ale musia byť splnené zákonné podmienky," dodal.

Vymenoval by I. Korčok T. Gašpara za šéfa SIS? Video Zdroj: TV Pravda

Čítajte viac Korčok: Ľudia chcú rovnováhu, preto kandidujem. Vyzývam Pellegriniho na férovú súťaž

Ako sa zachová prezidentka?

Riaditeľa SIS zo zákona navrhuje vláda a vymenúva ho hlava štátu. Ak by sa Gašpar dostal až na ceremoniál do prezidentského paláca, od začiatku prezidentkinho mandátu v roku 2018 by išlo už o štvrtého šéfa tajných. Do apríla 2020 tento post zastával Anton Šafárik, ktorého po zmene vlády nahradil nominant hnutia Sme rodina Vladimír Pčolinský. Ten však skončil vo funkcii po tom, ako ho obvinili, že spolu s bývalým námestníkom SIS Borisom Beňom prijali úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40-tisíc eur za to, aby tajná služba advokáta nesledovala. Pčolinskému zrušila po šiestich mesiacoch vo vyšetrovacej väzbe obvinenia Generálna prokuratúra.

Pčolinského nahradil vo funkcii Michal Aláč, no ani jeho kariéra na čele SIS nemala dlhé trvanie. Na návrh vlády ho hlava štátu odvolala v auguste 2023 po tom, ako ho obvinili zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Tajnú službu po zemetrasení v SIS prevzal prvý námestník Tomáš Rulíšek, ktorý v jej štruktúrach pracuje vyše 20 rokov a na starosti mal spoluprácu so zahraničnými spravodajskými službami.

Foto: TASR, Martin Baumann aláč Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Michal Aláč odchádza po skončení Bezpečnostnej rady SR 27. apríla 2022 v Bratislave.

Hlava štátu sa ešte pred menovaním nového kabinetu vyjadrila, kam by siahali jej červené čiary, konkrétne v prípade šéfa rezortu vnútra. „Osoba obvinená, ktorá by mala byť ministrom vnútra a pod ktorú by mal spadať policajný zbor a policajný prezident, to by som považovala za veľmi spornú nomináciu,“ vyhlásila prezidentka na jeseň v relácii Markízy.

Ako to bude s Gašparom? Keď sa ho novinári pri preberaní poslaneckých dekrétov pýtali na budúcnosť v SIS, zdalo sa, že s možnosťou, že by hlava štátu s jeho nomináciou nesúhlasia, ráta. „Ak mala problém pani prezidentka s obvinením predchádzajúceho riaditeľa SIS pána Aláča, tak by asi mala problém aj s mojou osobou,“ uviedol. Gašpar je totiž viacnásobne obvinený a je tiež obžalovaný v kaute Očistec, pre ktorú bol rok vo väzbe. Naposledy mu obvinenie pribudlo v decembri. Spolu s nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom čelí stíhaniu pre prečin porušovania dôvernosti ústneho prejavu.

Foto: Marko Erd SR Kuciak vražda vyšetrovanie TK Na snímke zľava toho času prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, predseda vlády SR Robert Fico a minister vnútra SR Robert Kaliňák počas tlačovej konferencie o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky v Bratislave 27. februára 2018. Na snímke vľavo dolu je na stolíku milión Eur, ktoré premiér sľúbil za relevantné informácie k vyšetrovaniu závažného prípadu. FOTO TASR - Marko Erd

Fico hovorí o malej reforme

„Vysoká latka“, ktorú si nová garnitúra nastavila, už stihla nahnevať nielen opozíciu, ale aj ľudí naprieč Slovenskom. Expresné zmeny v Trestnom zákone, vrátane zrušenia špeciálnej prokuratúry, vyhnali v zimnom počasí na námestia už desiatky tisíc ľudí. Zdá sa, že vládny valec sa nezastaví ani pri SIS. Časť zmien súvisiacich s tajnou službou už schválil parlament v rámci novely kompetenčného zákona a predseda vlády má v pláne zrejme aj ďalšie. Okrem toho, že by si Gašpara vedel predstaviť na čele SIS, hovoril aj o vízii malej reformy „vzťahov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a spravodajskými službami“. Čo tým mal presne na mysli, to nepovedal.

Novela kompetenčného zákona aktuálne leží na stole v Grasalkovičovom paláci. Prezidentke plynie 15-dňová lehota, aby k nej dala zákonodarcom spätnú väzbu. Od novely závisí vznik nového ministerstva športu. Ak ho Národnej rade (NR) SR nevráti na prerokovanie, v rámci novely prejde aj zmena, ktorá sa týka SIS. Zákonom by sa jej zmenilo postavenie na ostatný ústredný orgán štátnej správy.

Čítajte viac SNS si presadila nové ministerstvo. Opozícia lamentuje, športové zväzy oslavujú

Fico chce hovoriť o Gašparovej nominácii hovoriť aj s hlavou štátu. Najskôr si počká na zmenu kompetenčného zákona a potom sa bude prezidentky pýtať, aký má na bývalého šéfa polície názor. Fico to totiž s Gašparom nevidí až tak čierno.

„Ak pani prezidentka obhajovala čurillovcov (vyšetrovateľov NAKA okolo Jána Čurillu, pozn. red.), ak nemala problém s Lipšicom, aby bol špeciálnym prokurátorom, tak nevidím dôvod, prečo by mala mať problém, že človek, ktorý je obvinený, by nemal byť riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ale chcem si to normálne vykonzultovať,“ uviedol Fico. „Nateraz teda platí, že Tibor Gašpar je pre mňa jeden z najhorúcejších kandidátov, lebo ho považujem za jedného z najlepšie pripravených ľudí,“ dodal v rozhovore pre tasr premiér.

Čaputová sa už vyjadrila pre tvnoviny.sk, že nemá problém sa s Ficom stretnúť. „Ak má premiér o takýto rozhovor záujem, prezidentka nevidí dôvod, prečo by ho odmietla. Rada mu tie rozdiely vysvetlí,“ uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec. S otázkami ohľadom (ne-)vymenovania Gašpara sa obrátila na prezidentskú kanceláriu aj Pravda, do uzávierky odpovede neprišli.

M. Kolíková: Kandidáti na post šéfa SIS by mohli prejsť vypočutím. Iné meno okrem T. Gašpara som nepočula Video

Zmeny by sa žiadali aj podľa Kolíkovej

Proti Gašparovi sa od začiatku ozýva aj opozícia. Poslankyňa SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že ho diskvalifikuje to, že je obžalovaný z úmyselných trestných činov, ktoré súvisia s korupciou. Myslí si tiež, že za zváženie stojí aj nastavenie právnej úpravy tak, aby bol kandidát na post riaditeľa SIS vypočutý parlamentným výborom na kontrolu činnosti SIS. Na čele tajnej služby by mala byť podľa nej osoba, ktorá má kredit nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ďalej zašlo v reakcii na Ficove slová hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO). „Siske“ pod Gašparom svetlú budúcnosť neveští. Ak by ju viedol, podľa lídra hnutia Igora Matoviča by to znamenalo masívnu manipuláciu vyšetrovaní, vynášanie citlivých informácií mafii a zneužívanie tajnej služby na nezákonné sledovanie opozičných politikov. „Významné branno-bezpečnostné funkcie počas vlády organizovaného zločinu nemôžu obsadiť čestní a odborne zdatní ľudia. Hnutie Slovensko preto neprekvapuje, že Robert Fico chce na post šéfa SIS Tibora Gašpara, ktorý je v súčasnosti obvinený z korupcie a zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny,“ uviedlo v reakcii.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda tibor gašpar Tibor Gašpar prichádza na snem strany Smer na Bratislavskom hrade.

Nesúhlasili by ani progresívci. Obžalovaný človek nemôže byť ani podľa nich na poste riaditeľa informačnej služby. „Gašpar je v jednom prípade obžalovaný a v ďalších vážnych kauzách je obvinený zo spáchania úmyselných trestných činov. Preto, aj keby bol ten najtalentovanejší a najschopnejší odborník na svete, takýto človek sa v žiadnom prípade nesmie stať riaditeľom SIS,“ reagoval poslanec Progresívneho Slovenska Branislav Vančo a pripomenul, že Gašparove obvinenia ani obžalobu žiadny súd zatiaľ nespochybnil a čaká ho súdne konanie.

Kauzy, v ktorých figuruje Gašpar Obžalovaný Pre založenie, zosnovanie a podporovnie zločineckej skupiny a korupčné trestné činy sú v kauze Očistec obžalovaní nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý policajný prezident a súčasný poslanec parlamentu Tibor Gašpar a ďalší bývalí policajní funkcionári. Obvinený Polícia v rámci akcie Ezechiel 7 obvinila Tibora Gašpara a nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra z viacerých skutkov podplácania. Obvineniu zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a viacerých skutkov prijímania úplatku čelí expolicajt Roman Stahl. Obvinení podali sťažnosť proti obvineniu. Obvinený Naposledy polícia obvinila Gašpara v 8. decembra z prečinu porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy spolupáchateľstvom.

Počká si Fico na nového prezidenta?

Ak stolička v SIS Fica nesúrila doteraz, s menovaním Gašpara by si mohol počkať na novú hlavu štátu. Štvrťroka pred voľbami síce poznáme len jedného oficiálne kandidáta, no črtajú aj ďalší a minimálne cez jedného by Gašparova nominácia mohla prejsť.

Jediným, kto zatiaľ sformalizoval svoju kandidatúru je Ivan Korčok. Na otázku Pravdy či by na návrh vlády Gašpara vymenoval, Korčok uviedol, že nevidí dôvod sa tomu venovať a ani to komentovať. Je podľa neho otázkou, či „takéto personálne nominácie prispejú k tomu, čo bolo povedané po voľbách, teda k pokoju. O bezpečnostných zložkách musí byť čo najmenej počuť a musia dať občanovi pocit, že sa starajú o ich bezpečnosť. Toto nie je celkom tá cesta.“

Podpísal by Kubiš ako prezident zrušenie špeciálnej prokuratúry? Video Zdroj: TV Pravda

Jednoznačné áno či nie nepadlo ani zo strany diplomata Jána Kubiša, ktorý sa chce takisto uchádzať o palác. „Určite by som zvážil všetky okolnosti a faktory, aj z hľadiska dôveryhodnosti, princípov, právnych noriem a potom by som prijal rozhodnutie. Nechcem špekulovať o konkrétnych menách a nedomnievam sa, že je to vhodné, no môžem povedať, že by som nikdy nebral tieto veci na ľahkú váhu,“ vyjadril sa v rozhovore pre Pravdu.

Favoritom „prezidentských prieskumov“ je však nateraz líder Hlasu a Ficov koaličný partner Peter Pellegrini, na ktorého oficiálne stanovisko k prezidentskej kandidatúre sa stále čaká. Podporu na ceste do paláca mu už vyjadril jeho bývalý stranícky šéf premiér Fico. Ak do toho predseda NR SR „pôjde“, bude stáť pri ňom. Keď sa Pellegriniho pýtali na ešte začiatkom decembra na Gašpara, odpovedal, že v koalícii zatiaľ zhoda na ňom nie je. SIS by podľa jeho názoru nemal viesť niekto, kto je obvinený z trestného činu, pokiaľ sa nedokáže jeho nevina.

Čítajte viac Kubiš: Za stôl s vládou som posadil aj Taliban. Na Slovensku by som to tiež zvládol

Neurčito sa však v posledných dňoch o svojej možnej kandidatúre vyjadruje predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Ten by s Gašparom na čele SIS nemal problém. Gašpar je podľa neho „šikovný policajt“ a pre tajnú službu by bol prínosom. Šanca, že do boja o Prezidentský palác pôjde aj Danko, je podľa jeho slov čím ďalej väčšia.

„Pellegrini sa ešte nevyjadril, SNS nečaká. My skúšame aj náhodne, ako ľudia reagujú na podporu jednotlivých kandidátov. Dali sme si robiť prieskumy, ako by kto volil,“ priblížil predseda SNS s tým, že rozhodnutie SNS predstaví prvý alebo druhý januárový týždeň. Národniari chceli podľa neho spoločného koaličného kandidáta na prezidenta, a to buď premiéra Fica, alebo Pellegriniho, Fico však nechce kandidovať a šéf Hlasu podporu SNS najskôr odmietol. Pellegrini však v posledných dňoch zjemnil svoje vyjadrenia. Uviedol, že podporu Danka víta, no nebude súhlasiť so zmenami, ktoré by za to žiadal, vrátane zmeny v koaličnej zmluve.