Šimečka: PS urobí všetko pre zvolenie Korčoka za prezidenta, bude protiváhou vláde

Opozičné Progresívne Slovensko (PS) bude robiť všetko preto, aby vo voľbách prezidenta SR uspel Ivan Korčok. Vyhlásil to predseda PS Michal Šimečka v rozhovore pre TASR. Upozornil, že ak by sa hlavou štátu stal kandidát vládnej koalície, aj demokracia by sa mohla ocitnúť "na šikmej ploche".

„Máme definitívny postoj. Naše predsedníctvo rozhodlo o podpore Ivana Korčoka,“ podčiarkol Šimečka. Pripomenul, že v minulých voľbách uspelo PS a tentoraz sa hnutie rozhodlo aj vzhľadom na situáciu v krajine nenominovať vlastného kandidáta. Korčoka považuje za veľmi dobrého kandidáta. Zároveň by bol podľa neho dobrou protiváhou voči súčasnej vláde.

„Ak by sa prezidentom republiky stal vládny kandidát, predpokladám, že Peter Pellegrini (Hlas-SD), tak by sa aj slovenská demokracia mohla ocitnúť na šikmej ploche,“ upozornil. Pellegrini by podľa Šimečku nebol nezávislým prezidentom a slúžil by premiérovi Robertovi Ficovi (Smer). Deklaroval preto, že PS urobí všetko, aby bol za prezidenta zvolený Korčok.

Čo sa týka rokovaní opozície o prípadnej podpore jedného kandidáta, podľa Šimečku sa strany rozhodujú samostatne. Predpokladá, že zvyšné strany svoj postoj vyjadria v najbližších týždňoch. Nevylučuje však, že sa viaceré opozičné strany postavia za jedného kandidáta spoločne.