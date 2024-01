Pellegrini sa už rozhodol. Aké sú scenáre v hre o palác? Hlas je pripravený, ale to aj Fico

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Hlasu Peter Pellegrini sa už rozhodol. Či sa vidí v Prezidentskom paláci, alebo nie, však stále oficiálne nevieme. Rozhodnutie ešte stále drží pod pomyselným zámkom. Najprv musí zasadnúť predsedníctvo strany a až potom to zrejme aj spolu s termínom prezidentských volieb oznámi zvyšku Slovenska. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že kandidovať nebude. V hre sú aktuálne štyri scenáre. Otázne totiž je, či Hlas odchod zakladateľa prežije, či sa nebudú meniť pomery v koalícii a do akej miery bude líder najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko štrajkovať.

Pokiaľ bude Pellegrini kandidovať, na zber 15-tisíc podpisov by mal len 21 dní. Podľa politológov by to zrejme nestihol, no je možné, že sa bude snažiť „hrať sa“ na občianskeho kandidáta.

Pellegrini sa už o prezidentskej kandidatúre rozhodol: Viem, ale ešte nepoviem Video Zdroj: ta3

Pellegrini už vie, no nepovie

O Pellegriniho možnej kandidatúre sa špekuluje už niekoľko mesiacov a že ju reálne zvažuje, potvrdil len niekoľko dní potom, čo akékoľvek podobné „šumy“ poprel. Stalo sa tak ešte začiatkom novembra. Niekoľko týždňov potom bola v éteri jediná veta – ešte som sa nerozhodol. Po novoročnej omši avizovaných „rozhodovacích sviatkoch“ uviedol, že osobné rozhodnutie už prijal.

Čítajte viac Boj o post prezidenta sa rozbieha pomaly. Karty môže zamiešať Danko, Pellegrinimu pomáha imidž menej kontroverzného Fica

Finálny verdikt však ešte stále tají a najbližšie dva týždne chce ešte postupovať podľa svojho plánu. „Musím zvolať predsedníctvo strany, kde oficiálne prejdeme a niekde v strede mesiaca by som to oficiálne oznámil,“ povedal šéf NR SR. Z jeho rétoriky je však pomerne jasné, ako sa rozhodol. „Myslím si, že už je rozhodnuté. Ak by nebolo, nejaké šumy by sme zachytili, ale nič podobné, čo by nasvedčovalo o inom scenári, sa nedeje,“ zhodnotil pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík.

V Hlase však ešte stále nemajú termín predsedníctva. Spolu s oznámením rozhodnutia by mal Pellegrini informovať aj o tom, kedy sa budú prezidentské voľby konať. Termín voľby prezidenta totiž vyhlasuje predseda NR SR a od toho sa odvíja aj registrácia ďalších kandidátov, ale aj to, akou cestou sa vyberie, resp. stihne vybrať sám Pellegrini.

„Návrhy na kandidáta sa predkladajú predsedovi NR SR do 21 dní odo dňa vyhlásenia volieb,“ informuje rezort vnútra. Zatiaľ sa každý z kandidátov vybral cestou občianskeho kandidáta, na čo je potrebných 15-tisíc podpisov, ktoré zbierali niekoľko týždňov. Podmienky splnili bývalí diplomati Ivan Korčok a Ján Kubiš. Či by to stihol Pellegrini za 21 dní, je otázne.

Druhou možnosťou je získanie 15 poslaneckých podpisov, čo by v jeho prípade problém nebol. „Obávam sa, že tých 15-tisíc podpisov by už nestihol a pôjde na istotu,“ myslí si Štefančík. „V prípade, že sa rozhodne kandidovať, by bolo vcelku trápne hrať sa na občianskeho kandidáta a zbierať podpisy,“ myslí si politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

V kontexte celého diania okolo (ne)kandidatúry by to však podľa neho nebola jediná takáto situácia. „Z tohto dôvodu sa nedá vylúčiť, že by Peter Pellegrini išiel aj cestou zberu podpisov, predstierajúc, že nie je kandidátom koalície, ale občanov, ktorí podporujú jeho kandidatúru,“ do­dal.

Dokáže sa vyhraniť?

Napriek tomu, že ešte Pellegrini svoju kandidatúru neoznámil, v doterajších prieskumoch jasne dominuje. Jeho najväčším vyzývateľom by bol bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok. V prípade Pellegriniho úspechu by boli po desiatich rokoch tri najvyššie ústavné funkcie obsadené výhradne zástupcami koaličných strán.

Čítajte viac Politológ Cirner: Po chaose prišiel vládny valec. Fico časť ľudí šokoval, ak bude Pellegrini prezident, príde plán B

Problém by však mohol nastať v otázke vymenovania nového šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Pre Fica je najlepším kandidátom súčasne stále v dvoch kauzách obvinený a v jednom obžalovaný poslanec a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar (Smer). Prezidentka Zuzana Čaputová by s jeho menovaním problém zrejme mala.

Nie je preto vylúčené, že Fico čaká už len na to, kedy Pellegrini prekročí prah paláca a Gašpara vymenuje. V rozhovore pre Plus 7 dní sa však líder Hlasu vyjadril pomerne jasne. „Ako prezident by som si nevedel predstaviť vymenovať za šéfa SIS človeka, ktorý je obžalovaný alebo sa voči nemu vedie trestné stíhanie,“ uviedol.

Premiér R. Fico: T. Gašpar je jeden z najhorúcejších kandidátov na post šéf SIS Video Zdroj: TASR

„Mierne formy hryzkania identifikujeme už dnes, otázne je, či by mu to vydržalo počas celého funkčného obdobia,“ myslí si politológ Štefančík. Keďže by bol, ako sa hovorí, samostatnou jednotkou, mohol by sa voči Ficovi a jeho vláde vyhraniť viac aj v iných témach. „Otázne je, či nie je vydierateľný tým, čo o ňom jeho politickí súputníci vedia, ale voliči nie,“ komentoval Štefančík.

Buď sa môže podľa politológa Štefančíka vydať cestou Michala Kováča a kritizovať svojich bývalých straníckych kolegov, alebo cestou Ivana Gašparoviča. „Akoby člena Smeru, pri ktorom sme sa často pýtali, či je prezidentská funkcia na Slovensku vlastne potrebná,“ uviedol. Podľa Lenča však Pellegrini už mal niekoľko možností, „ba až premárnených šancí“, aby sa vymedzil voči Ficovi. „No až na pár (skôr bezvýznamných) výnimiek to neurobil,“ zhodnotil Lenč.

„Čo to ohľadom možného vyhranenia naznačil aj počas svojho novoročného prejavu – akejsi príprave na prezidentský prejav, v ktorom nepriami kritizoval aj správanie sa svojich koaličných partnerov,“ dodal politológ z trnavskej univerzity. Vzhľadom na meniacu a čoraz zjemňujúcejšiu sa rétoriku pred voľbami a po nich je možné očakávať, že bude nakoniec v prezidentskom kresle, tak ako aj po voľbách, plne súčinný.

Mínus Danko

Čo sa týka podpory, tú má Pellegrini zatiaľ istú len v prípade Smeru. Podpora tretej a zároveň najmenšej koaličnej strany SNS mu chýba a zrejme ju ani nezíska. Danko od lídra Hlasu požadoval, aby mu svoje rozhodnutie oznámil pred sviatkami. Keďže sa tak nestalo, SNS sa poberie vlastnou cestou, aj keď stále nie je jasné, akou.

Andrej Danko o situácii v koalícii a postoji SNS Video Zdroj: TV Pravda

S najväčšou pravdepodobnosťou postaví strana vlastného kandidáta, ktorým sa môže stať sám Danko. Spočiatku to odmietal, no neskôr priznal, že šanca, že o post hlavy štátu zabojuje, je čím ďalej väčšia. Bol by tak nielen prezidentským kandidátom, ale aj lídrom kandidátky SNS v eurovoľbách.

Rozhodnutie SNS ohľadom kandidáta sa nesie v tieni Dankových obáv. Ak by Pellegrini vyhral, vláda by sa podľa Danka rozpadla a ružovo to nevidí ani s Hlasom. Pellegrini však po Novom roku zopakoval, že ak sa koalícia rozpadne, bude to len kvôli Dankovi a o budúcnosť Hlasu obavy mať nemusí. Líder SNS už dokonca predložil aj svoje podmienky.

Aké sú scenáre?

1. Pellegrini bude kandidovať, vyhrá a s koalíciou a Hlasom to zatrasie

Ak by to Hlas nevydržal, v koalícii by došlo k istému prekresleniu politickej mapy. Úvahy o zlúčení Hlasu a Smeru sa objavujú od slávnostného snemu Smeru, ktorý sa konal minulý rok 17. novembra. O tom, že politická mapa sa bude meniť, hovoril sám Fico. „Pokiaľ ide o prezidentské voľby, nebudem predbiehať, no sú rôzne úvahy aj v radoch našich koaličných partnerov. Tieto úvahy v prípade realizácie, dúfam, že si to uvedomujete, zásadne zmenia slovenskú politickú mapu,“ uviedol.

Čítajte viac Ako ovplyvní SNS Pellegriniho šance vo voľbách? Líder Hlasu môže doplatiť aj na nerozhodnosť

„Voľby prezidenta môžu spôsobiť, že v roku 2024 tu budeme stáť pred mimoriadne náročnými úlohami, ktoré sa týkajú postavenia ľavice na slovenskej politickej scéne. Ste dostatočne skúsení a zdatní, aby ste vedeli, o čom teraz hovorím,“ povedal na sneme. Aj keď Pellegrini scenár o zlučovaní so Smerom zásadne vylučuje, predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter pred časom pre Pravdu uviedol, že v Smere zvažujú spájanie ľavice. Zatiaľ ide o menšie subjekty.

Otázna by bola nielen budúcnosť strany, ale aj koalície, čo naznačil aj Danko. Líder SNS totiž bude v prípade Pellegriniho úspechu v prezidentských voľbách požadovať prerozdelenie ministerstiev alebo pozíciu predsedu parlamentu. Odmieta totiž, že by Hlas mal pozíciu prezidenta aj šéfa NR SR. „Vtedy musí Hlas-SD ustúpiť aj Smeru-SD, aj SNS v niektorých požiadavkách,“ podčiarkol. Danko osobne nemá záujem o post predsedu NR SR. Pripustil zmeny v ministerskom klube SNS. Napríklad Rudolf Huliak by mohol byť ministrom životného prostredia a súčasný šéf envirorezortu Taraba by mohol podľa Danka prevziať rezort hospodárstva.

V tom prípade by sa menila aj koaličná zmluva, čo Pellegrini striktne odmieta. Koaličná zmluva podľa neho plne zodpovedá výsledkom parlamentných volieb a tak to musí aj zostať. Neplánuje ju preto po prezidentských voľbách otvárať, pretože pomery v parlamente sa nemenia. Koalícia podľa neho zmeny určite zvládne. „Máme len jedného koaličného partnera, ktorý stále sa len obáva ako sa to ide všetko rozpadnúť. Ak by sa mala rozpadnúť koalícia Smer, Hlas a SNS, tak sa rozpadne len vtedy, ak sa tak rozhodne urobiť Andrej Danko na čele s SNS. Z iného dôvodu sa nemá koalícia prečo rozpadnúť,“ povedal.

Štefančík dáva scenáru, že Hlas to neustojí a v koalícii nastanú po prípadnom víťazstve Pellegriniho zmeny, 50 percent. „Ale s tým, že Dankovi pustia maximálne jedno ministerstvo. Síce sa hovorí, že aj malý šašo dokáže zahrať veľké divadlo, ale každý šašo by si mal uvedomovať limity svojich schopností a mocenského vplyvu,“ uviedol. „Odchodom Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca stratí Hlas zmysel svojej existencie,“ dodal na margo scenára.

Lenč dáva tejto možnosti zhruba 45 až 55 percent. „A to z toho dôvodu, že to, či s niečím súhlasí, alebo nesúhlasí Peter Pellegrini, nebude až tak dôležité najmä potom, ak od začiatku svojho prezidentského mandátu nebude dostatočne servilný voči požiadavkám vládnej koalície,“ dodal. Nemyslí si však, že by malo dôjsť k rýchlemu pripojeniu Hlasu k Smeru.

2. Pellegrini bude kandidovať, vyhrá a koalícia pokračuje

V prípade tohto scenára by došlo k výmene lídra Hlasu, ale aj šéfa parlamentu a k žiadnym zmenám v koaličnej zmluve kvôli Dankovi nedôjde. Čo sa týka postu predsedu strany, v Hlase zatiaľ vnútorné záležitosti nekomentujú. Viacerí poslanci však ešte v decembri pre Pravdu uviedli, že Hlas je pripravený na všetky scenáre. „V prípade, že by som kandidoval a bol by som úspešný, tak Hlas je postavený na silných základoch,“ povedal na Nový rok Pellegrini.

Čítajte viac Spory v koalícii sa množia. Danko sa postavil Ficovi v otázke Ukrajiny. Bude SNS obetným baránkom Smeru?

O budúcnosť Hlasu sa nebojí. „Som presvedčený, že je tam dostatočné množstvo šikovných ľudí na vysokých postoch – podpredsedov, ministrov, ktorí by vedeli prevziať tie najdôležitejšie funkcie v rámci strany a určite by sa spomedzi nich našiel potom aj dobrý volebný líder,“ dodal. Medzi najbližších spolupracovníkov Pellegriniho patrí Denisa Saková, ale aj súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok či minister investícií Richard Raši.

Skloňuje sa aj meno Petra Žigu, no pri ňom je možnosť, že nahradí Pellegriniho na poste predsedu parlamentu, ak tento post ostane Hlasu. Štefančík však nepredpokladá, že Hlas vydrží tlak Smeru na zlúčenie oboch strán. „Netreba zabúdať, že koaličné vládnutie so Smerom zatiaľ zlikvidovalo každú koaličnú politickú stranu, takže nie je dôvod si myslieť, že tentokrát to bude inak,“ zhodnotil.

Z dvojice scenárov, v ktorých Pellegrini vyhrá, je tento podľa Lenča menej pravdepodobný. „Ak by som ho mal percentuálne odhadnúť tak mu dávam 40 percent. Osobne sa domnievam, že ak by to takto dopadlo bolo by to fiasko pre SNS a že urobia všetko preto, aby to takto nedopadlo,“ dodal Lenč na margo tohto scenára s tým, že to bude závisieť aj od toho, kto bude na čele Hlasu po odchode Petra Pellegriniho do úradu prezidenta republiky.

3. Pellegrini bude kandidovať, no nevyhrá

Aj keď zatiaľ prieskumom jasne dominuje Pellegrini, v tejto chvíli ešte nič nie je vylúčené. Víťazstvo opozičného kandidáta je podľa Štefančíka rovnako pravdepodobné ako víťazstvo Pellegriniho. „Netreba zabúdať, že pri ohlásení kandidátky len málokto dával šancu Andrejovi Kiskovi alebo Zuzane Čaputovej a predsa sa dokázali presadiť v konkurencii s kandidátmi Smeru. Takže aj tentokrát môže byť mobilizovaná občianska spoločnosť silnejšia, ako valec zo Zlatého kľúčika,“ pripomína politológ.

Čítajte viac V Smere hovoria o spájaní, no zatiaľ nie s Hlasom. Ako môže Pellegriniho kandidatúra zamiešať kartami?

Fico v roku 2014 kandidoval na prezidenta z postu premiéra, no neznamenalo to jeho výhru. Porazil ho dovtedy neznámy podnikateľ Kiska. „Mnoho jeho voličov nechcelo prijať myšlienku, že odíde do prezidentskej funkcie,“ myslí si Štefančík. Pozícia predsedu NR SR však nemusí byť pre voliča taká zaujímavá. „Nakoniec, ak bude kandidovať Pellegrini, ostane spokojný aj Ficov volič, pretože Fico ostane predsedom vlády. S možno väčším mocenským vplyvom, ako má teraz. Teraz sa totiž musí krotiť nielen kvôli záujmom Hlasu, ale aj opozične naladenej hlavy štátu,“ ozrejmil.

Podľa Lenča je scenár, v ktorom Pellegrini voľby nevyhrá, tým najpravdepodob­nejším – a to až na úrovni okolo 60 percent. „Na druhej strane si nemyslím, že po Pellegriniho neúspechu nastane situácia, že „karavána ide ďalej“. Samozrejme, vládna koalícii prežije, bude pokračovať, no bude to už čiastočne iná „karavána“, v ktorej bude pozícia Hlasu výrazne oslabená,“ uviedol.

4. Pellegrini nebude kandidovať

Ešte stále existuje šanca, aj keď minimálna, že sa Pellegrini nakoniec rozhodne nekandidovať. Podľa viacerých odborníkov je to však veľmi nepravdepodobný scenár. „Hoc to dnes vyzerá ako veľmi nepravdepodobný scenár, stále existuje možnosť, že nás (a koalíciu) Peter Pellegrini prekvapí a nebude kandidovať – cca 20 percent,“ uviedol Lenč. Podľa neho by však bola možnosť, že by nekandidoval, pre Hlas aj pre Pellegriniho v súčasnosti tým najlepším riešením.

Čítajte viac Búrlivý rok 2023: Aké boli kľúčové udalosti v politike? Smer aj PS povstali z popola chaosu, pokoj nehrozí

„Stavím krabicu od šampanského, že Peter Pellegrini bude kandidovať za hlavu štátu Slovenskej republiky,“ zhodnotil Štefančík. Navyše, potom, čo Smer na čele s Ficom, ale aj SNS na čele s Dankom vystavili prezidentku Zuzanu Čaputovú obrovskej kritike, je len málo pravdepodobné, že by chceli nechať Prezidentský palác aj ďalšie obdobie v rukách opozičného kandidáta.