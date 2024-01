Do Bruselu sa dostal na kandidátke neonacistov. Teraz chce byť Radačovský prezidentom

O podpisy plánuje požiadať desať poslancov zo Slovenskej národnej strany (SNS). Keďže poslaneckých podpisov pod návrh potrebuje 15, o ďalších päť sa bude uchádzať u ďalších zákonodarcov z iných politických strán. Ako ďalej informoval hovorca SP Michal Radačovský, ku kandidatúre na post prezidenta vyzvalo Radačovského predsedníctvo jeho vlastnej strany.

Čítajte viac Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb. Svoju kandidatúru oznámi budúci týždeň v Banskej Bystrici

Miroslav Radačovský sa ako kandidát Slovenskej národnej strany v septembrových parlamentných voľbách prebojoval do Národnej rady SR, svoj mandát si však neuplatnil a ostal pôsobiť v Európskom parlamente.

Koho budete voliť v prezidentských voľbách? Marta Čurajová Andrej Danko Ján Drgonec Krisztián Forró Štefan Harabin Beáta Janočková Ivan Korčok Ján Kubiš Peter Kuťka Peter Pellegrini Iný kandidát Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivan Korčok 41,2% Peter Pellegrini 32,9% Štefan Harabin 11,4% Ján Kubiš 5,9% Iný kandidát 3,3% Andrej Danko 1,7% Ján Drgonec 1,1% Krisztián Forró 0,7% Marta Čurajová 0,7% Peter Kuťka 0,6% Beáta Janočková 0,6%

Čítajte viac Klus: Kotlebovci nebudú v europarlamente robiť nič alebo budú robiť hanbu

Podpisy na prípadnú kandidatúru na post prezidenta zbiera aj predseda SNS Andrej Danko. Nič však podľa neho nie je jednoznačné, vzhľadom na to, že predseda parlamentu a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini sa stále nevyjadril, či bude, alebo nebude kandidovať za prezidenta. „Ja nebudem čakať. To znamená, že ja si pripravujem karty na stôl, aby som mal 15-tisíc podpisov, aby som mohol rokovať aj s Pellegrinim, aj s Harabinom,“ uviedol Danko v relácii denníka Plus jeden deň Karty na stôl.