Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb. Svoju kandidatúru oznámi budúci týždeň v Banskej Bystrici

Prvé kolo prezidentských volieb sa bude konať v sobotu 23. marca 2024, druhé o dva týždne v sobotu 6. apríla 2024. Do 15 dní má potom šéf NR SR preskúmať, či predložené návrhy splnili všetky potrebné podmienky. „Pri petícii som povinný preskúmať, či sú splnené všetky náležitosti,“ uviedol Pellegrini.

„Svoje osobné rozhodnutie som prijal, rozhodol som sa a vzhľadom na potreby splniť ešte určité náležitosti straníckeho charakteru, aby som mal uistenie že po oznámení rozhodnutia bude strana a jej orgány tak, ako má,“ uviedol. Oficiálne svoju kandidatúru chcem oznámiť 19. januára v Banskej Bystrici.

Pomery v koalícii sa meniť nebudú

Pellegrini uviedol, že postu šéfa Hlasu sa vzdá v prípade, ak vyhrá prezidentské voľby. Na Dankove útoky nechce reagovať. „Na jeho vyjadrenia som pozeral s prekvapením. Keď som si dával otázku, komu to môže prospieť, tak jedine Ivanovi Korčokovi, ale nebudem to komentovať a zachovám si svoju úroveň,“ reagoval Pellegrini na Dankove útoky. Korčokovi poďakoval za podporu.

Pellegrini odmieta, že by si SNS v rámci koalície mala nárokovať na nové funkcie. Voľbou prezidenta sa podľa predsedu parlamentu nemenia pomery v parlamente. „Sme viazaní koaličnou zmluvou a posty boli rozdelené podľa volebného výsledku. Či už budem prezidentom ja alebo niekto iný, tak SNS bude stále disponovať desiatimi poslancami a my budeme mať 27,“ zdôraznil. Dodal, že strana Hlas neotvára a nebude otvárať diskusiu o zmene pomerov v parlamente. „Predseda parlamentu patrí strane Hlas a takisto sedem ministerských stoličiek patrí strane Hlas,“ ozrejmil.

Začína plynúť 21-dňová lehota

Odo dňa vyhlásenia začína plynúť aj 21-dňová lehota, kedy sa môžu predsedovi parlamentu predkladať návrhy na kandidáta na prezidenta. „Návrhy na kandidáta sa predkladajú predsedovi NR SR do 21 dní odo dňa vyhlásenia volieb,“ informuje rezort vnútra. Zatiaľ sa každý z kandidátov vybral cestou občianskeho kandidáta, na čo je potrebných 15-tisíc podpisov, ktoré zbierali niekoľko týždňov. Druhou možnosťou je zber 15 poslaneckých podpisov.

Oficiálnymi kandidátmi sú zatiaľ Ivan Korčok a Ján Kubiš, obaja sú občianskymi kandidátmi. Okrem nich chcú kandidovať aj zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková, bývalý sudca Štefan Harabin, predseda mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia – Szövetség Krisztián Forró, Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá apolitická národná kandidátka či ústavný právnik Ján Drgonec.

Kandidovať bude aj Radačovský

Ku kandidátom pribudol aj europoslanec a predseda mimoparlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský. O podpisy na kandidatúru zatiaľ ako jediný plánuje požiadať desať poslancov SNS a päť poslancov z iných politických strán. Na kandidatúru podľa stanoviska vyzvalo Radačovského predsedníctvo strany.

Danko zbiera podpisy skúšobne

Líder SNS Andrej Danko začal zbierať podpisy na prezidentskú kandidatúru, zatiaľ len „skúšobne“, ak by nastala patová situácia. Za desať dní sa mu podľa jeho slov podarilo vyzbierať 10-tisíc podpisov. Oveľa viac ho nahneval postup lídra Hlasu Petra Pellegriniho, ktorý podľa neho naťahuje kampaň, čím môže riskovať, že ho Ivan Korčok nakoniec porazí. Neváhal sa obuť aj do osobnej stránky predsedu Národnej rady (NR) SR. Podľa Danka ho v kampani vyzlečú donaha.

Čítajte viac Pellegrini sa už rozhodol. Aké sú scenáre v hre o palác? Hlas je pripravený, ale to aj Fico

Dankova kandidatúra v tejto chvíli stále nie je istá. Všetko bude podľa lídra SNS závisieť od správania Štefana Harabina, ale aj Pellegriniho a tiež od toho, či bude kandidovať premiér Robert Fico. Túto myšlienku Danko stále oživuje, a to napriek tomu, že Fico kandidatúru niekoľkokrát jasne odmietol.

„Som pripravený na rokovania v rámci koalície aj so Štefanom Harabinom. Pripravujeme si aj pozíciu pre prípad, že nenastane dohoda ani s jedným kandidátom,“ vysvetlil Danko. Ak by bol Fico prezidentom, SNS by podporila za premiéra lídra Hlasu. SNS podľa Danka „načúva“ názorom Pellegriniho aj Harabina.

Hlavu štátu volia občania SR v priamych voľbách na päť rokov. Ústava SR hovorí, že kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do parlamentu, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov.