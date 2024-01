Kľúčovou témou prezidentských volieb bude podľa Korčoka rovnováha

V tohtoročných prezidentských voľbách pôjde politicky o to, či predseda vlády cez úrad prezidenta ovládne celú moc v štáte a sústredí do jedných rúk. Kandidát na prezidenta Ivan Korčok to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii. Za kľúčovú tému volieb označil rovnováhu a schopnosť byť v prípade potreby protiváhou vláde. Ocenil, že termín volieb je už známy.