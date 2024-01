Špekulácie sa skončili. Dokáže byť Pellegrini nadstranícky prezident? Politológ: Nikto nechodí do Bystrice oznámiť, že nekandiduje

O kandidatúre predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho sa špekulovalo niekoľko týždňov, a aj keď tak oficiálne spraví až na budúci týždeň, svoju kandidatúru potvrdil. „Počúvajte s porozumením,“ povedal v pondelok na tlačovej konferencii, na ktorej vyhlásil aj termín volieb. Prvé kolo sa bude konať v sobotu 23. marca 2024 a prípadné druhé kolo o dva týždne 6. apríla. Špekulácie o termíne, ale aj o kandidatúre šéfa Hlasu sa tak skončili. Čo sa týka jeho predsedníckej stoličky, tej sa vzdá, ak vyhrá, aj keď niektorí by boli radšej, keby na nej ostal.

Oficiálne svoje rozhodnutie kandidovať oznámi budúci piatok 19. januára v Banskej Bystrici, podobne ako spravil jeho najsilnejší protikandidát a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Pellegrini o podpore SNS a nadstraníckosti. Zbierať bude podpisy od poslancov Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini sa však na rozdiel od neho vybral cestou poslaneckých podpisov so slovami, že potrebnou skúškou prešiel pri zbere podpisov pre stranu, ale aj pri voľbách ako líder a podporu ľudí má. Je otázne, či tak dokáže svoju nadstraníckosť. Líder SNS Andrej Danko už má 15-tisíc podpisov a ešte stále v strane rokujú, kto bude ich kandidátom. Pellegrini koaličnú zmluvu odmieta otvárať.

Nadstranícky šéf Hlasu?

Líder Hlasu sa do konca minulého roka stretol s väčšinou členstva svojej strany. Zopakoval, že osobné rozhodnutie už prijal. „Keď predsedníctvo odsúhlasí moju kandidatúru a keď budú splnené všetky náležitosti, tak ako som povedal, kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky oznámim 19. januára v Banskej Bystrici,“ vyjadril sa.

Čítajte viac Hra o palác: Paľba z vlastných radov nepomôže. Podľahne Hlas a Smer tlaku SNS?

Dodal, že považuje za potrebné splniť určité náležitosti straníckeho charakteru, ako je zvolanie predsedníctva, aby mal istotu, že ak definitívne ohlási kandidatúru, strana i jej orgány budú fungovať tak, ako majú a nebudú vznikať pochybnosti o jej fungovaní ani o fungovaní koalície. Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík neočakáva, že by sa niečo zmenilo a Pellegrini by nekandidoval.

„Ak všetci v zdraví dožijeme, nič zásadné sa už nezmení. Kto by predsa chodil do Banskej Bystrice, aby oznámil, že kandidovať nebude,“ povedal Štefančík. Stále však kandidatúra oficiálne zo strany Pellegriniho potvrdená nie je. „Naťahuje čas. Aj dnes zabil dve muchy jednou ranou. Tlačovka mala byť o dátume volieb, ale podstata bola najmä o jeho kandidatúre. A o dva týždne sa to zopakuje. Ten istý scenár, tí istí aktéri, len vystúpenie bude druhýkrát,“ zhodnotil politológ.

Predseda NR SR Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini zároveň uviedol, že postu šéfa Hlasu sa vzdá v prípade, ak vyhrá prezidentské voľby. „Pokiaľ sa stanem prezidentom, urobím všetko pre to, aby som dodržal literu zákona, že prezident má byť nadstranícky,“ reagoval na otázku, či sa vzdá postu predsedu strany, ak vo voľbách uspeje.

Dovtedy sa neplánuje vzdať ani postu predsedu strany, ani funkcie šéfa NR SR. Detailnejšie podľa vlastných slov odpovie, keď bude oficiálne oznamovať kandidatúru. Rozhodol sa však vybrať cestou poslaneckých podpisov a nie cestou občianskeho kandidáta. „Zvažoval som aj to, ako postupovať, na rozdiel od mnohých kandidátov, ktorí nie sú v politike činní a neprešli ani jednými voľbami, v mojom prípade je situácia odlišná,“ reagoval. Pre Hlas a jeho členskú základňu by bolo podľa neho jednoduché vyzbierať 15-tisíc podpisov.

Dôležité dátumy Prvé kolo sa bude konať 23. marca. Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Zatiaľ sa to nepodarilo ani jednému z kandidátov v predchádzajúcich voľbách. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. Lehotu na utvorenie volebných okrskov a volebných miestností určil Pellegrini do 30. januára, lehotu na utvorenie okresných a okrskových volebných komisií do 19. februára. Prvé zasadnutie komisií má byť do 29. februára.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Peter Pellegrini, prezidentské voľby, parlament, Andrej Danko Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) oznámil termín volieb. Svoju kandidatúru oficiálne oznámi budúci týždeň v piatok.

Podľa neho prešiel zberom podpisov pri vzniku strán, uspel v komunálnych aj v predčasných voľbách. „Technicky vzaté, budem sa uchádzať o podporu 26 poslancov, nie 15,“ dodal. Bude tak môcť garantovať nadstraníckosť? Podľa politológa Štefančíka ide len o procedúru prihlásenia kandidatúry. „Podstatné bude, ako sa bude správať po prípadnom zvolení. Ale narodil sa v Smere po boku Roberta Fica, vyrástol po jeho boku, každú politickú funkciu dostal od neho ako prejav politickej dôvery od šéfa Smeru,“ uviedol s tým, že sa zrejme od svojho „stvoriteľa“ úplne neodstrihne.

Koaličné pomery sa meniť nebudú

Naťahovanie času v spojení s oznámením kandidatúry kritizoval minulý týždeň Pellegriniho koaličný partner, líder SNS Andrej Danko. Hlas na to nereagoval, líder strany sa k Dankovým útokom vyjadril stroho. „Na jeho vyjadrenia som pozeral s prekvapením. Keď som si dával otázku, komu to môže prospieť, tak jedine Ivanovi Korčokovi, ale nebudem to komentovať a zachovám si svoju úroveň,“ reagoval.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Peter Pellegrini, prezidentské voľby, parlament, Andrej Danko Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) a podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Danko na sociálnej sieti zopakoval, že Pellegrini podporu SNS odmietol. „Je povinnosťou lídra najstaršej strany, aby ju doviedol do prezidentských volieb. To znamená, aby SNS podporovala nejakého skutočného pronárodného kandidáta, keďže Peter Pellegrini pri koaličných rokovaniach podporu SNS odmietol. Sám som sedel pri tom, ako to povedal,“ napísal.

Pravda oslovila lídra SNS ohľadom prezidentskej kandidatúry, či sa už rozhodol a čo hovorí na slová šéfa parlamentu, ktorý prerozdelenie postov či ďalšie rokovania o podpore odmietol. Danko reagoval podráždene a na otázky napokon neodpovedal. Jeho potenciálna kandidatúra tak stále visí vo vzduchu. V relácii ta3 ešte pred Pellegriniho tlačovkou uviedol, že už má vyzbieraných 15-tisíc podpisov.

Viem, ale nepoviem. Pellegrini sa už rozhodol o prezidentskej kandidatúre Video Zdroj: TV Pravda

„Všetko sa vyvíja, rokujeme. Budem rozprávať aj s pánom Harabinom, uvidíme, ako sa to vyvinie,“ uviedol s tým, že nič nie je uzavreté a sú pripravení na každý variant. „Aj na dohodu s Pellegrinim v koalícii, aj s Harabinom alebo aj na to, že zodvihnem zástavu sám. Politika je o tom, že musíte byť pripravený,“ reagoval. Poslanec za SNS Rudolf Huliak cez víkend uviedol, že SNS by mala kandidáta predstaviť na budúci týždeň.

Na margo potenciálnych rokovaní s Pellegrinim Danko krátko pred vyhlásením termínu volieb v ta3 povedal, že líder Hlasu nechcel byť koaličným kandidátom. „Robert Fico avizoval, že by ho podporili, v koalícii sme sa o prezidentovi vôbec nebavili. Pellegrini odmietol koaličnú podporu, odmieta otvárať koaličnú zmluvu, takže ide do prezidentského boja ako kandidát sám,“ komentoval.

Čítajte viac Danko sa obul do Pellegriniho: Vyzlečú ho donaha, koalíciu rozbije liberálne krídlo Hlasu

S niektorými poslancami Hlasu sa však podľa lídra SNS rozprávali, že „nebudú splietať vzťahy v koalícii“. „Smer, Hlas a SNS sú jednotné v koalícii, ale prezidentský boj bude niečo iné, aj keď sa tam niečo zomelie, nesmie to ísť na úkor koalície. Bude to tvrdý boj, ale sám Pellegrini sa rozhodol neotvoriť koaličnú zmluvu. Takže je to irelevantné, keď nechce s nami rozprávať ani rokovať,“ dodal Danko.

Korčok sa vyjadril v vyhláseniu termínu Video Zdroj: TV Pravda

Podľa politológa Štefančíka je šanca na otvorenie koaličnej zmluvy minimálna, čo koniec koncov na tlačovke potvrdil aj Pellegrini. „Voľba prezidenta je niečo úplne iné a nebola predmetom žiadnej koaličnej dohody. Voľbou prezidenta sa zároveň nemenia ani silové pomery v parlamente. Po zvolení prezidenta, či už to budem ja, alebo niekto iný, bude SNS stále disponovať desiatimi poslancami. Nenarastie mu to ani o jedného poslanca,“ uviedol.

Aj preto Hlas neotvára ani nebude otvárať diskusiu o prípadnej zmene pomerov v parlamente či o presúvaní pozícií. Danko požadoval ministerstvo hospodárstva, prípadne post šéfa NR SR. „Post predsedu NR SR patrí podľa koaličnej zmluvy strane Hlas, rovnako ako sedem ministerských stoličiek,“ reagoval Pellegrini. Zopakoval, že podporu SNS a jej voličov by prijal. „Nemyslím si, že by na základe mediálnych vyjadrení malo v najbližších dňoch dôjsť k rokovaniam o prerozdelení postov v parlamente. Koaličná zmluva a vládnutie nemá súvis s palácom a pozíciou prezidenta,“ dodal Pellegrini.

Ako sú na tom ostatné strany?

Svoju kandidatúru oznámil aj europoslanec a predseda mimoparlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský. O podpisy na kandidatúru plánuje požiadať desať poslancov SNS a päť poslancov z iných politických strán. „Ani sám nemám 15 podpisov. Tlačovú správu som vzal na vedomie,“ reagoval Danko s tým, že aj Radačovský sa bude podľa neho musieť vydať cestou 15-tisíc podpisov. „Nemám vedomosť, že by bolo ďalších päť poslancov, ktorí by ho podporili,“ dodal.

Koho podporí opozícia v prezidentských voľbách? Video Zdroj: TV Pravda

Podmienky zatiaľ splnili dvaja kandidáti – bývalí ministri zahraničných vecí Ivan Korčok a Ján Kubiš. O post hlavy štátu sa chce uchádzať aj zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková, bývalý sudca Štefan Harabin, predseda mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia – Szövetség Krisztián Forró, Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá apolitická národná kandidátka, či ústavný právnik Ján Drgonec.

Čo sa týka opozičných strán, Progresívne Slovensko (PS) podporí Ivana Korčoka. „Dôvodom je, že nemôžu mať všetko. Keby sa predstaviteľ vládnej koalície Peter Pellegrini stal prezidentom, navyše ešte ako predseda koaličnej strany, tak by to zo slovenskou demokraciou nevyzeralo dobre,“ spresnil líder PS Michal Šimečka.

Čítajte viac Pročko chce, aby sa Danko ospravedlnil Pellegrinimu. O mňa sa nebojte, viem si to vybaviť aj sám, odkazuje šéf NR SR

Poslanec SaS Branislav Gröhling upozornil, že Pellegrini nie je nepopísaná kniha a podľa neho bol súčasťou strany Smer pri všetkých korupčných kauzách. „Človeka nehodnotíme podľa toho, s kým žije, či je slobodný, alebo je vydatý či ženatý. Hodnotíme ho podľa práce,“ zdôraznil. „Ivan Korčok má hodnoty Zuzany Čaputovej,“ dodal Gröhling.

Poslankyňa za KDH Martina Holečková priznala, že ešte nevedia, ktorého kandidáta podporia. „U nás musí prebehnúť vnútorná diskusia,“ ozrejmila s tým, že zasadnutie rady hnutia sa má uskutočniť vo februári. „Peter Pellegrini pre nás nie je kandidát, ktorý by mal stáť na čele Slovenska,“ uzavrela.

Hnutie Slovensko podľa Šipoša ešte nevie, koho v prezidentských voľbách podporí. „Zatiaľ sme pozorovateľ, uvidíme, ako sa vyvinie situácia,“ priblížil. Líder hnutia Igor Matovič by v prvom kole volil napríklad „dobrú ženu, ktorá je konzervatívne ladená“. „Aby možno vyrovnala to, čo tu bolo za predošlé roky,“ povedal v rozhovore pre TASR.