Andrej Danko bude kandidovať za prezidenta Slovenska

Andrej Danko bude kandidovať v prezidentských voľbách. Oznámil to v RTVS v relácii O päť minút 12. Nazbieral už vyše 17 000 podpisov.

„Ak budem cítiť slabú podporu pre moju osobu, podporím silnejšieho kandidáta,“ povedal tiež v relácii. „Táto vláda nesmie padnúť a urobím všetko preto, aby tu nevládli proamerickí politici.“ Povedal, že Peter Pellegrini odmieta jeho podporu a že najlepším kandidátom na prezidenta by bol Robert Fico.

Ak by som sa stal prezidentom, myslí si, že SNS má dostatok tvárí, ktoré by mohli stranu viesť. „Bol by sol lepší prezident, ako krivý Korčok,“ dodal.

Danko pri nehode zdemoloval semafor Video