Prezidentský duel Korčok - Pellegrini môže byť poriadne tesný, ukázal januárový prieskum

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral bývalý minister zahraničných vecí a diplomat Ivan Korčok. Za ním by skončil súčasný šéf Hlasu a parlamentu Peter Pellegrini.

Kľúčovou témou prezidentských volieb bude podľa Korčoka rovnováha Video

Korčok by získal 33 percent hlasov, Pellegrini o šesť desatín percenta menej. Vyplýva to z volebného modelu NMS Market Research pre denník SME, ktorý pripomína, že ide o zanedbateľný rozdiel na úrovni štatistickej odchýlky.

Pellegrini o podpore SNS a nadstraníckosti. Zbierať bude podpisy od poslancov Video Zdroj: TV Pravda

Vyššiu podporu namerala agentúra aj bývalému sudcovi Štefanovi Harabinovi (11 percent) a bývalému diplomatovi Jánovi Kubišovi (4,3 percenta). Žiadny z ostatných kandidátov nedosiahol v prieskume ani tri percentá.

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že do druhého kola sa dostanú Korčok a Pellegrini, víťazom by sa stal líder Hlasu. Pellegrini by získal podporu 51,5 percenta opýtaných, zatiaľ čo Korčok 48,5 percenta.

Podľa politického analytika NMS Market Research Slovakia Mikuláša Hanesa, prináša januárový model štyri dôležité zistenia:

Peter Pellegrini a Ivan Korčok by sa v týchto dňoch jednoznačne dostali do druhého kola.

Druhé kolo by v prípad duelu týchto dvoch kandidátov momentálne vyhral Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini oslovuje stále mierne viac voličov ako Ivan Korčok, avšak tí sú si menej istí svojou voľbou, čo vyrovnáva šance oboch kandidátov.

Takmer desatina občanov, ktorí by sa chceli zúčastniť prezidentských volieb, si zo zoznamu kandidátov nedokáže vybrať a chceli by voliť niekoho iného.

Na prieskume sa zúčastnilo 1 030 respondentov. Dáta boli zbierané v čase od 10. 01. – 14. 01. 2024.

Do výpočtu volebného modelu sú zahrnutí prezidentskí kandidáti, ktorých voliči plánujú voliť, ale aj tí, ktorých voľbu ešte zvažujú. Vo výpočte sa zohľadňuje aj miera presvedčenia ísť voliť, ale aj miera istoty voliť daného kandidáta, uvádza agentúra NMS Market Research Slovakia.