Hra o palác: Rozhodnúť môže ostrá kampaň, kandidáti vyčkávajú. Čo bude témou? Kuťka má slogan „na Trumpa“

Protiváha alebo rovnováha? Čo bude témou kampane? Zvládnu kandidáti limit 500-tisíc? Do volieb ostáva viac ako 60 dní a najtvrdší boj kandidátov ešte len čaká. Odo dňa zverejnenia termínu volieb v Zbierke zákonov sa začína aj volebná kampaň. Podpisy odovzdal zatiaľ len Ivan Korčok, aj preto je boj o prezidentské kreslo pomerne vlažný. Kandidáti limit kampane neplánujú prekročiť a pre niektorých je to finančne náročné. Tému kampane je zatiaľ ťažké odhadnúť, no politológovia sa zhodujú, že pôjde o víziu toho, aké postavenie vlastne prezident má.

Líder Hlasu Peter Pellegrini oznámil svoju kandidatúru v piatok, zatiaľ tak vieme o jedenástich uchádzačoch o post hlavy štátu.

Pellegrini bude kandidovať na prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Pomáhať či slúžiť?

Je ťažké odhadnúť, čo bude témou prezidentskej kampane. Na formujúcu sa líniu kampane naskočil zatiaľ len Korčok a Pellegrini. Kým v minulých voľbách to bolo najmä volanie po slušnom Slovensku, ktorým otriasla vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, o päť rokov neskôr sa hovorí skôr o tom, akú úlohu má prezident plniť vo vzťahu k vláde a komu slúži, viacerí, aj keď každý po svojom, zdôrazňujú vlastenectvo a takisto koniec sporov a zlepšovanie politickej kultúry.

Pellegrini o rovnováhe a prezidentskej kampani Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Vo vyjadreniach doterajších favoritov zatiaľ dominovali vyjadrenia o rovnováhe. Kým Korčok hovorí, že chce byť protiváhou vláde tam, kde to bude potrebné, Pellegrinim to odmieta a je presvedčený, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená. „Je to nepochopenie skutočnej úlohy prezidenta,“ podotkol s tým, že v kampani chce odkazovať na tri Svätoplukove prúty.

Podľa Korčoka budú tieto voľby predovšetkým o tom, či predseda vlády „pomocou svojho človeka“ ovládne prezidentský palác. Ľudia podľa neho vidia a vnímajú, že krajina potrebuje rovnováhu. „Prezident má vládu podporovať v dobrých a potrebných veciach, ale zároveň sa má ozvať, keď je to potrebné. Budem rád ak sa s touto ponukou stotožnia nielen politické strany, ale aj široká verejnosť,“ dodal bývalý šéf diplomacie.

Korčok vysvetľuje Pellegrinimu rovnováhu Video Zdroj: Instagram/Peter Pellegrini

Pellegrini hľadá súlad troch ústavných činiteľov. Aj podľa neho má dobrý prezident vláde pomáhať, keď je to potrebné, ale ju aj kritizovať, ak si to situácia vyžaduje, no nie je to o rovnováhe. „Prezidentské voľby nemajú byť o žiadnej rovnováhe. Rovnováhu v politickom systéme zabezpečujú ľudia v demokratických voľbách a rovnováha je daná aj rozložením síl v parlamente – 79 poslancov koalície, 71 poslancov opozície,“ hovoril v pravidelnom videu „Piatok s Pellem“ z piatka 12. januára.

Korčok reagoval vysvetlením pojmu rovnováha. Zdôrazňuje, že tri najvyššie ústavné funkcie nemôžu mať predstavitelia jednej koalície. „Spolupráca neznamená, že sa prezident správa ako služobník premiéra,“ skonštatoval. „Pán Pellegrini, ľudia sú naozaj otrávení z hádok a sporov. Najprv skúste vyriešiť svoje spory s vašim partnerom Andrejom Dankom, pretože spolupráca prezidenta a vlády nevyzerá tak, že prezident sa postaví tam, kde mu predseda vlády ukáže,“ hovorí bývalý šéf diplomacie. „Ponúkam nezávislosť a schopnosť ozvať sa slušne, ale rázne vždy, keď sa dejú veci, ktoré sa diať nemajú,“ uviedol Korčok pre Pravdu.

Téma kampane zatiaľ absentuje

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka je ešte ťažké povedať, čo bude témou kampane. „Vzhľadom na obmedzené kompetencie hlavy štátu a polarizujúcu formu voľby skôr predpokladám, že témou budú rôzne hoaxy a klamstvá, ktoré bude jedna strana šíriť smerom k tej druhej,“ uviedol.

Svoju kandidatúru oznámila aj Beáta Janočková Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč predpokladá, že s veľkou pravdepodobnosťou bude témou volieb postavenie prezidenta v kontexte jeho vzťahu s vládnou koalíciou. Ďalej to budú zrejme postoje budúceho prezidenta k legislatívnym zmenám, ale aj témy zahraničnej politiky a reprezentácie Slovenska v zahraničí. „Nedá sa však vylúčiť, že niektorí kandidáti alebo kandidátky sa budú snažiť medzi témy predvolebnej kampane dostať aj rôzne dezinformácie, konšpirácie či osobné útoky na protikandidátov,“ zhodnotil.

Úloha prezidenta je reprezentovať Slovensko navonok, ale aj do vnútra politického systému. „V prípade prezidenta republiky do istej miery platí to, čo svojho času o sebe povedal francúzsky kráľ Ľudovít XIV – štát som ja. Na rozdiel od absolutistického monarchu, prezident v parlamentnej demokracii je štátom v prenesenom, resp. reprezentatívnom význame,“ hovorí Lenč.

Korčok odovzdal podpisy Video Zdroj: ta3

Je už neskoro začať s kampaňou?

Zatiaľ sú teda favoriti dvaja a ďalších deväť uchádzačov. Ešte stále sme len na začiatku, nepoznáme finálny zoznam kandidátov a ani tému, prípadne víziu, ktorou chcú voličov osloviť. No a práve kampaň môže v mnohom rozhodnúť, ale aj potvrdiť trend dvoch jasných favoritov. Podľa Lenča je tu stále šanca, najmä ak sa objaví dostatočne zaujímavý alebo známy kandidát či kandidátka.

„Do istej miery môžu zaujať aj niektorí z tých, o ktorých sa už dnes vie, že budú kandidovať, no tým by v tomto museli pomôcť nejaké nepredvídateľné politické udalosti, nezmyselné chyby protikandidátov alebo ich charizma a presvedčivé vystupovanie v kampani,“ uviedol. Štefančík si naopak myslí, že síce je kampaň na začiatku, no ak niekto začne iba teraz, bude už neskoro. „Takže vidím druhé kolo práve s Pellegrinim a Korčokom,“ povedal. Analytik spoločnosti NMS Market Research Mikuláš Hanes pre Pravdu uviedol, že kampaň môže veľa súčasných trendov posilniť, ale aj zvrátiť.

Aj opozičné protesty sa momentálne z menej dosiahnuteľného cieľa zvrátiť zmeny v justícii otáčajú k prezidentských voľbách. „Na volebnej podpore jednotlivých kandidátov, najmä pri druhom kole, sa ukazuje, že voliči opozičných strán sa začínajú stotožňovať so sloganom, ktorý zaznieva z tribún na námestiach: Nemôžu mať všetko,“ zhodnotil.

Podpísal by Kubiš ako prezident zrušenie špeciálnej prokuratúry? Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini sa podľa neho bude snažiť vylepšiť svoj imidž aj prostredníctvom svojej funkcie. „Avšak najprv si bude musieť vyriešiť spory v koalícii a získať pre svoju kandidatúru podporu aj u predstaviteľov SNS. Ivan Korčok má oproti Petrovi Pellegrinimu nižšiu mieru poznateľnosti o 20 percentuálnych bodov a momentálne ho časť voličov opozičných strán podporuje napriek tomu, že o ňom až tak veľa nevedia,“ ozrejmil.

„Spoliehajú sa, že voči kandidátovi koalície bude predstavovať menšie zlo,“ povedal Hanes s tým, že sa to počas kampane môže zmeniť. „Najmä ak Korčokovi pribudne súper z konzervatívneho názorového spektra,“ dodal analytik na margo kampane. Kľúčové budú v predvolebnej kampani aj predvolebné diskusie, ale aj to, aké tromfy ukážu štáby jednotlivých kandidátov. „S ohľadom na dlhoročnú popularitu Petra Pellegriniho však aj tento tesný súboj považujem za isté prekvapenie a uvidíme, akým smerom sa budú uberať trendy počas kampane,“ uviedol Hanes.

Ako sú na tom kandidáti s financovaním?

Limit kampane predstavuje zo zákona 500-tisíc eur. Viacerí kandidáti ho plánujú využiť, no niektorým sa zdá prehnaný a je to pre nich finančne náročné. Korčok zatiaľ od viac ako dvetisíc podporovateľov vyzbieral takmer 350-tisíc eur. „Finančná podpora je pre mňa dôležitá, keďže predseda NR SR neváha na svoju kampaň naďalej využívať štátnu limuzínu a peniaze daňových poplatníkov,“ dodal. Korčok spustil koncom týždňa ďalšiu fázu svojej prezidentskej kampane.

Foto: kampaňový vizuál Ivana Korčoka Ivan Korčok, kampaňový bilbord Propagačné materiály, ktoré Kuťka zverejnil na svojej stránke.

Čo sa týka Pellegriniho, ten na tlačovke informoval, že pozornosť sa bude vo voľbách sústrediť najmä na to, aká je úloha prezidenta. Každý kandidát má zväčša svoj slogan. Zatiaľ poznáme heslá troch z nich – volebným heslom Pellegriniho je: „Slovensko už potrebuje pokoj“, „Slušne, ale rázne“ je zas Korčokov odkaz a svoju mantru má aj Peter Kuťka. Do paláca mieri s heslom podobajúcim sa na volebný slogan bývalého prezidenta Donalda Trumpa „Make Slovensko čistá fantázia again“.

Foto: prezidentkutka.sk Peter Kuťka Propagačné materiály, ktoré Kuťka zverejnil na svojej stránke.

Bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš plánuje kampaň odštartovať, až keď sa stane bude oficiálnym kandidátom. Zatiaľ mu podľa jeho slov stačia vlastné finančné prostriedky, ktoré zverejňuje aj na transparentnom účte. „Až vstúpim do kampane, plánujem osloviť aj potenciálnych sponzorov, aj občanov SR s prosbou o príspevok,“ dodal pre Pravda.

Medzi kanadidátmi je aj Peter Kuťka, ktorého na sociálnych sieťach sledujú desaťtisíce ľudí. Zatiaľ ide o najbizarnejšieho kandidáta týchto volieb. Na svojom webe zverejnil desať faktov o sebe a desať povolebných sľubov. K faktom patrí, že pravidelne pije alkohol už desať rokov, mal pohlavný styk s 36 ženami, ale aj to, že vie všetky meniny v kalendári naspamäť, najobľúbenejšou speváčkou je Britney Spears a keďže nemá auto, všade chodí peši.

Ak vyhrá, sľubuje, že zruší covid, naučí sa viazať kravatu, bude menej piť a na stretnutie chce chodiť peši. Kampaň je však podľa neho drahá a nemôže si ju dovoliť. Navštívil deväť miest, no bolo to pre neho finančne náročné.

„Vyzbieral som počas nich maximálne tisíc podpisov,“ zhodnotil. Financovanie kampane ho zatiaľ stálo zhruba 500 eur. „Som živím dôkazom toho, ako finančne náročné je vôbec vyzbierať podpisy. Mám obrovskú podporu ľudí, či už pod 18, alebo nad 18,“ zhodnotil. Zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková bude financovanie kampane kombinovať z vlastných zdrojov a od sponzorov. „Určite pri kandidatúre neprekročím zákonom stanovený limit 500-tisíc eur,“ uviedla. Líder maďarskej Aliancie – Szvövetség Krisztián Forró považuje transparentnosť vo financovaní kampane za dôležitú. „Rozpočet nie je vo finálnom štádiu, nerátam však s veľkým rozpočtom,“ povedal pre Pravdu.

Europoslanec a líder strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský pre Pravdu uviedol, že rozpočet na prezidentskú kampaň je podľa neho prehnaný. „Za 500-tisíc eur si občanov SR nekúpite, iba žeby niektoré médiá,“ uviedol s tým, že vtedy by bol úspech zaručený. No a bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin sa o všetkom ešte len chystá informovať. S Martou Čurajovou ani Andrejom Dankom sa Pravde spojiť nepodarilo.