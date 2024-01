Pellegrini chce byť prezidentom. Ak vyhrá voľby, Hlas môže prejsť do politickej ofenzívy

Pellegrini oznámil kandidatúru na prezidenta Video

Pellegrini predstavil svoju kandidatúru za burácajúceho potlesku delegátov strany a pozvaných hostí. „Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hanbiť,“ zdôraznil Pellegrini. Podľa neho prezident nesmie byť len prezidentom elít, „nesmie byť prezidentom médií a musí byť vždy prezidentom Slovenska a nie prezidentom zahraničia“. Nový prezident by nemal byť koaličný ani opozičný a od voličov naprieč Slovenskom vraj počúva, že má vrátiť krajine pokoj a súdržnosť. Je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená. „Je to nepochopenie skutočnej úlohy prezidenta,“ podotkol. Pellegrini pri tom spomenul aj Svätoplukove prúty.

"Prezidentský palác musí byť miesto, kde sa rodí dlhodobá koncepcia krajiny,” vyhlásil súčasný predseda parlamentu. Pellegrini sa v príhovore venoval aj útokom koaličného partnera Andreja Danka na jeho súkromie. “Ja s nikým nezdieľam spoločnú domácnosť,” vyhlásil na margo toho, či ho počas funkcie bude sprevádzať prvá dáma.

Avizoval, že v prípade úspechu vo voľbách sa vzdá funkcie šéfa Hlasu a predsedu parlamentu. „Prezident musí byť tým, komu budú ľudia dôverovať, na koho sa budú v ťažkých chvíľach spoliehať a za koho sa nebudú musieť nikdy hanbiť,“ zdôraznil Pellegrini.

Vyhlásil, že je presvedčený o tom, že koncepcia prezidenta ako protiváhy voči vláde je pomýlená. „Je to nepochopenie skutočnej úlohy prezidenta,“ podotkol. Hlava štátu musí podľa jeho slov spájať krajinu a požívať úctu aj v zahraničí.

V prípade víťazstva vo voľbách navhrne na post lídra Hlasu buď Denisu Sakovú, alebo Richarda Rašiho. Mimoriadnemu snemu Hlasu odporučí, aby jeho prípadného nástupcu na čele strany vybral zo súčasného najužšieho vedenia, ktoré tvoria podpredsedovia a generálny manažér strany.

A práve Sakovú Pellegrini kandidatúrou zaskočil. „Prišlo to prekvapivo, neboli sme s tým vopred oboznámení a berieme to ako jeho rozhodnutie. Nešpekulujme, nezakríknime nič, počkajme si do výsledku prezidentských volieb. Tam mu držíme palce a budeme mu silnou oporou hlavne v jeho kampani,“ zdôraznila pre TASR Saková.

„Náš predseda to povedal celkom racionálne, že rozmýšľa o ľuďoch, ktorí získali najvyššie počty hlasov. Žiadna debata neprebehla a dohodli sme sa, že nebudeme o týchto veciach vôbec rozprávať, lebo náš jediný cieľ je teraz, aby šéf vyhral voľby,“ reagoval pre TASR Raši.

Líder Hlasu priznal, že si uvedomuje svoju výhodu v kampani, ktorú mu prináša post predsedu Národnej rady SR. “Tým, že je ostrá kampaň, sa moje povinnosti predsedu parlamentu nevymazávajú. Som naďalej predsedom parlamentnej strany, ktorý zodpovedá za chod koalície a za výkon mandátu jednotlivých ministrov. A preto, áno, všade tam, kde to považujem za vhodné, budem svojich ministrov podporovať," ozrejmil.

Ako príklad uviedol možnosť, že by kandidovala Zuzana Čaputová a proti nej by stál napríklad Štefan Harabin. “Pani prezidentka by chodila na tlačové konferencie, kadekoho by vítala, chodila by po zahraničí a boli by z toho reportáže, mala by výhodu,” povedal Pellegrini. Je presvedčený, že jeho funkcia ho napriek výhodám nediskvalifikuje z boja o palác.

“Keď kandidoval druhýkrát americký prezident Barack Obama, nemal výhodu pred svojím súperom? Čo mal prestať riadiť jednu z najmocnejších krajín sveta, aby náhodou nemal výhodu nad súperom,” zdôraznil Pellegrini. Dodal, že podobne ako Obama, bude aj on mať tlačovky, na ktorých bude informovať o chode štátu, aktuálnych politických otázkach.

“Ja som predseda Národnej rady, zvolili ma ľudia a zvolilo ma 131 poslancov Národnej rady. Môžem za to,” opäť sa spýtal. Dodal, že podľa neho Slovensko nežije z toho, či sa bude meniť Trestný zákon. “Ľudia potrebujú vedieť, či tu bude práca, či sa tu bude stavať, či tu budú školy, či budú škôlky, nemocnice, aké budú mzdy a dôchodky,” ozrejmil.

Zdôraznil, že si do posledného dňa bude plniť úlohu ako predsedu strany, tak i predsedu parlamentu.

Kedy budeme voliť prezidenta? Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 sú v poradí šieste priame voľby hlavy štátu Slovenskej republiky. Prvé kolo volieb sa uskutoční 23. marca 2024. V prípade, že prezident nebude zvolený v prvom kole volieb, druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 2024. Mandát Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Návrhy kandidátov na prezidenta SR možno odovzdať do 30. januára.

Ulica ho aj tak nebude voliť

Do boja o prezidentský palác sa chystá zapojiť zhruba desať kandidátov a zatiaľ nič nenasvedčuje, že by sa mohol do druhého kola dostať niekto iný ako dvojica Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Rozdiel medzi vedúcou dvojicou a ostatným peletónom je veľmi výrazný a zatiaľ sa neobjavil nik s potenciálom zamiešať karty. “Samozrejme, pokiaľ sa nestane nejaký škandál, ktorý by nejakého kandidáta vyradil z hry,” povedal politológ Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie.

Priznáva však, že Pellegriniho môže ohroziť politika vládnej koalície v prípade, že bude príliš konfrontačná. “Samozrejme, môžu ho v prvom kole poškodiť rozpory vo vnútri koalície, keď časť národne orientovaných voličov podporí iného kandidáta, napríklad Danka alebo Harabina,” spresnil Marušiak.

Ak by sa prvé kolo prezidentských volieb konalo uplynulý víkend, vyhral by ich so 40,6 percentami Peter Pellegrini. V druhom kole by sa stretol s Ivanom Korčokom, ktorý by v tom prvom získal 37,7 percenta hlasov. Vyplýva to z januárového prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ, ktorý sa konal od 11. do 16. januára 2024. Štefan Harabin by v prvom kole skončil tretí so ziskom 8 percent hlasov. Za ním by na štvrtom a piatom mieste skončili Ján Kubiš (3,1 %) a Kristián Forró (2,4 %). Andrejovi Dankovi by svoj hlas dalo 1,5 percenta voličov.

Podľa Marušiaka môže Pellegriniho oslabiť Harabin v prvom kole, ale asi nie tak, že by mu znemožnil postup do druhého kola. “Predpokladám, že počas druhého kola jeho voliči alebo podporia Pellegriniho, alebo ostanú doma. V druhom kole teda bude mať Pellegrini z čoho čerpať, kým možnosti Korčoka získať nových voličov budú podstatne nižšie,” podotkol politológ.

Zdôraznil však, že víťazstvo Pellegriniho by pomohlo vládnej koalícii uzurpovať si moc. “Víťazstvom Pellegriniho získa Fico sebe lojálneho prezidenta, ktorému bude záležať na tom, aby ho Smer podporil aj v ďalších prezidentských voľbách o päť rokov,” podotkol.

Pripomína však, že zároveň odchodom svojho zakladateľa stratí Hlas tvár, ktorá ho symbolizuje a fakticky aj zmysel ďalšej existencie.

“Takže Ficovi môže zvolením Pellegriniho spadnúť Hlas do lona, možno s niekoľkými výnimkami, čo by však mohlo oslabiť koalíciu. Pellegrinimu by na opätovnej kandidatúre určite záležalo, pretože je ešte mladým politikom,” skonštatoval Marušiak.

Pripomína však, že pokusy o pokračovanie politickej kariéry po odchode z najvyššieho ústavného postu nedopadli slávne ani na Slovensku – Kováč, Schuster, Kiska, ani v susedných štátoch – Wałęsa, Kwaśniewski či napr. v Česku Klaus.

“Takže v jeho prípade by išlo o príliš skorý politický dôchodok. A Pellegrini prakticky nič iné ako politiku robiť nevie, ničomu inému sa vo svoje profesionálnej kariére nevenoval,” uzavrel Marušiak.

Hlas môže prejsť do ofenzívy

Podľa politológa Radoslava Štefančíka by v kampani mohlo Pellegrinimu uškodiť, ak neostane sám sebou. “Ak urobí tú istú chybu ako pred piatimi rokmi Maroš Šefčovič a bude až príliš počúvať marketingových stratégov. Žiadne preskakovanie vatier, žiadna nacionalistická politika, žiadne klaňanie sa teroristom z Kremľa. Áno, prinieslo by mu to body u proruských voličov, ale stratil by tým svoju vlastnú identitu,” upozornil Štefančík.

Podobne ako Marušiak, aj Štefančík priznáva, že prieskumy verejnej mienky zatiaľ hovoria jasnou rečou. “Pochybujem, že sa niekomu tretiemu podarí vyskočiť vyššie ako týmto dvom kandidátom,” dodal.

No pripomína, že nemusia to byť len emócie strachu, ktoré na Slovensku vyhrávajú voľby a podotkol, že ich môže vyhrať aj slušnosť. “Nakoniec aj Andrej Kiska, aj Zuzana Čaputová boli vo svojej volebnej kampani mimoriadne slušní. Na rozdiel od druhej strany, najmä v prípade Roberta Fica, keď kandidoval proti Kiskovi,” ozrejmil.

Ak by Pellegrini vyhral voľby, neobáva sa ani tak o zánik Hlasu, no skôr sa prikláňa k možnosti, že by Pellegriniho krídlo mohlo zahájiť ofenzívu. “A dostať tak väčšinu ministrov vo vláde pod svoje stranícke krídla. Ak zvíťazí Korčok, bude mať Ficova politika mimoriadne silnú protiváhu. Korčok je totiž argumentačne silnejší a vie sa lepšie komunikačne presadiť ako Zuzana Čaputová. A to môže byť pre Fica nepríjemné,” vyhlásil Štefančík.

No priznáva, že ak by Pellegrini zvíťazil, bude mať Fico v prezidentskom paláci “svoje politické dieťa”.

“Bude si môcť hovoriť, že urobil z Pellegriniho nielen ministra, predsedu vlády a predsedu parlamentu, ale dokonca aj prezidenta. S víťazstvom Pellegriniho by však do prezidentského paláca neprišiel Ficov lokaj,” zdôraznil Štefančík a dodal, že Pellegrini má svoju hlavu, svoju predstavu o riadení štátu. “Takže hoci by z neho druhý Michal Kováč nebol, viem si predstaviť, že to nebude druhý Ivan Gašparovič, teda akoby člen Smeru,” uzavrel.