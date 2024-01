Pellegrini má plnú podporu strany Smer, to nie je americký sluha ako Korčok, povedal Fico

Pellegrini bude kandidovať na prezidenta Video

„To nie je americký sluha ako Ivan Korčok. Je to človek, ktorý má vlastný názor, je to človek, ktorý sa bude pokúšať spájať, kým pán Korčok chce rozdeľovať. Ohlasuje, že on je kandidátom opozície, a že by mal byť nejakou rovnováhou tejto vláde," uviedol Fico a dodal, že prednosťou Pellegriniho sú aj veľké medzinárodné skúsenosti, dobré kontakty, a je to človek so silným ľavicovým cítením.

Premiér avizoval aj oficiálne podujatie, kde Pellegriniho verejne podporia. „Myslím si, že je správne, aby tak veľká strana akou je Smer, dávala odporúčania svojim voličom a sympatizantom," dodal Fico, ktorý sa súčasne vyjadril aj ku kandidatúre podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS).

Ako predseda vlády vysvetlil, v koaličnej zmluve sa nepíše nič o prezidentských voľbách, a preto sa mohol každý suverénne rozhodnúť. „Tak, ako si musím vážiť Pellegriniho, ktorý síce možno na môj úkor postavil politickú stranu,tak si musím vážiť aj Danka, ktorý zabojoval. Andrej je samorast. Je veľmi málo politikov na Slovensku, ktorí dokážu robiť politiku tak, že nie sú pod žiadnym vplyvom nejakých silných ľudí v pozadí. Danko medzi nich patrí," uzavrel Fico.