Skončili nám zlaté časy eurofondov? Kéry hovorí o zavádzaní europoslancov, Hojsík ukázal prstom na Fica

Ak by sa Peter Pellegrini (Hlas) stal novým prezidentom, druhý Michal Kováč z neho nebude, myslí si to Ivan Štefunko z Progresívneho Slovenska (PS). Ako hlava štátu by sa podľa neho nevzoprel ani strane, ani koalícii, z ktorej vzišiel. Poslanec Smeru a predseda zahraničného výboru Marián Kéry zase spochybnil prezidentského kandidáta Ivana Korčoka, ktorý chce byť protiváhou vláde. Kéry si tiež myslí, že slovenskí opoziční europoslanci, ktorí sa podpísali pod rezolúciu Európskeho parlamentu (EP) proti Slovensku ohrozili svojim konaním budúcnosť eurofondov.

M. Kéry: Keď chceme rušiť ÚŠP, nikto nemôže očakávať zvrat. V Trestnom zákone môžu prísť zmeny

Kéry sa domnieva, že každý prezident musí s vládou spolupracovať, otázka je do akej miery. „Je absolútne pomýlené, ak Ivan Korčok tvrdí, že on chce byť nejakou protiváhou súčasnej vládnej koalícii. Už na začiatku nastavuje mantinely, že to nebude dobré. Najvyšší ústavní činitelia sa musia stretávať, nemusia mať vždy za každú cenu rovnaké názory,“ uviedol s tým, že tiež nie je dobré ísť do súboja o Prezidentský palác a kritizovať túto koalíciu.

Štefunko uviedol, že ak by sa Peter Pellegrini dostal do prezidentského paláca, nemá šancu sa stať „Michalom Kováčom“, teda prezidentom, ktorý by sa vzoprel strane a koalícii, z ktorej vzišiel.

Prezidentka Zuzana Čaputová podľa poslanca PS rovnako prekážala Igorovi Matovičovi ako aj Robertovi Ficovi. Líder bývalého hnutia OĽaNO podľa neho skoro „z kože vyskočil“, keď prezidentka vystupovala v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR).

Europoslanec M. Hojsík: Európsky parlament sa snaží pomôcť Slovensku, aby sme ochránili právny štát

Nikoho nezavádzame, hovorí Hojsík. EÚ vie, čo sa deje na Slovensku

Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová si myslí, že rezolúcia, ktorú počas týždňa schválilo takmer 500 europoslancov, bola písaná v opozičných politických stranách proti súčasnej vláde a veci, ktoré obsahuje nie sú v súlade s tým, čo by mala Európska únia (EÚ) riešiť. „Je to presunutie opozično-politického súboja na európsku úroveň,“ skonštatovala v dueli s progresívcami s tým, že ide o očierňovanie a znevažovanie Slovenskej republiky (SR) a rezolúcia podľa nej hovorí o tom, čo sa nestalo.

„Európsky parlament je aj slovenským parlamentom. EÚ je náš domov, EÚ nie je zahraničie,“ oponoval Roth Neveďalovej europoslanec Hojsík. „Pre mňa EÚ je takpovediac rozšírením Slovenska. Hovoriť o tom, že EP je cudzia mocnosť mi príde vyslovene zavádzajúce,“ oponoval jej. Nie je podľa neho pravdou ani to, že by išlo o prvú rezolúciu voči Slovensku.

Kéry tvrdí, že opoziční europoslanci svojich kolegov z EP hrubo zavádzajú a poskytli im na situáciu na Slovensku jednostranný pohľad. Rezolúcia podľa neho obsahuje „mišmaš“ – od vraždy Jána Kuciaka, cez študenta Právnickej fakulty Mareka Janigu až po to, že premiér nekomunikuje s niektorými médiami. „Je to hrubo zavádzajúce, čo ste urobili,“ vyjadril sa. Hojsíka obvinil z toho, že lobujú za zastavenie eurofondov pre Slovensko. „Je to za mantinelom dovoleného,“ podotkol.

Poslanec PS I. Štefunko: V koalícii je mocenský súboj. Neviem aká bude po voľbách jej stabilita

„Klamete,“ oponoval mu Hojsík. Opoziční europoslanci podľa neho nepožadujú zastavenie eurofondov. Pripomenul, že premiér nazval europoslancov potkanmi. Ak Slovensko príde o peniaze z fondov únie, na zodpovednosti to bude mať Fico, nie opoziční europoslanci. Európska komisia vie čo sa na Slovensku deje a dianie u nás sleduje a bude musieť prikročiť ku krokom, ak bude Smer robiť to, čo robí.

Kéry sa pýta, prečo si teda eurokomisia nevšimla, že v Bulharsku zrušili špeciálnu prokuratúru. „Ak už je reč o Slovensku, tak už musia byť blesky. Sú to naše vnútorné veci či my Úrad špeciálnej prokuratúry zrušíme, alebo nie, to nie je vec Európskej komisie,“ povedal poslanec parlamentu.

Môže rezolúcia spôsobiť Slovensku problém?

V normálnych krajinách, ktoré sú demokraticky vyspelejšie, prechádzajú podobne veľké zmeny Trestného zákona širokou diskusiou, podotkol Štefunko. Koaličným poslancom vytkol, že s nimi v parlamente o navrhovanej novele nekomunikujú, a hovoria s nimi len v médiách. Neveďalová sa pýta, akú ďalšiu diskusiu k novele Trestného zákona ešte treba, keď už teraz sa masívne k novele vyjadrujú opoziční poslanci.

Neveďalová tiež tvrdí, že zo strany komisie ide o jasné zasahovanie do domácich záležitostí a v rezolúcii nejde o práva občanov. Slovensko sa podľa nej stalo obeťou predvolebnej kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu. Jedna vec je podľa nej čerpanie eurofondov, druhá príprava budúceho obdobia, kde bude mať SR záujem, aby získala čo najväčší podiel eurofondov.

„Nemôžeme takto spochybňovať SR, lebo ktokoľvek bude pri vláde, bude mať veľký problém presvedčiť EK, že všetko je v poriadku,“ myslí si europoslankyňa. Hojsíkovi vytkla, že im nedali priestor na diskusiu. Ten jej v reakcii pripomenul, že europoslanci za Smer neboli pri debate o rezolúcii preto, lebo nie sú v žiadnom poslaneckom klube.

„Nosná štruktúra a línia, ktorou sme sa vydali, určite zmenená nebude, ale pripúšťam, že prídu nejaké pozmeňujúce návrhy aj z radov vládnej koalície, ktoré môžu získať podporu,“ vyjadril sa poslanec Smeru.