Hľadá sa konzervatívny kandidát: Dubovský má tri podpisy. Staví Matovič radšej na Krajčího než na „konzervatívne ladenú ženu“?

Jedným z potenciálnych kandidátov na prezidenta je historik z Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. Zatiaľ sa mu podarilo vyzbierať tri z potrebných pätnástich podpisov. Jeho prezidentská kandidatúra je tak neistá. Na konzervatívnom spektre sa hľadá kandidát, ktorý by vyhovoval viacerým, keďže Ivan Korčok nie je po chuti KDH. Líder kresťanských demokratov však s podporou zatiaľ váha. V prípad Dubovského prebiehajú rokovania aj s KDH a bývalým hnutím OĽaNO. Zatiaľ neúspešne.

Dubovský získal podporu od šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej a dvoch poslancov Kresťanskej únie – Anny Záborskej a Richarda Vašečku.

Hľadá sa konzervatívny kandidát

Podľa slov Dubovského ide zatiaľ v prípade troch poslancov o prísľub. Záborská včera vyzvala ostatných poslancov, aby ho podporili. „Rokoval som s KDH, zatiaľ bez konkrétnej dohody, poslankyňa NR SR Veronika Remišová rokovala s hnutím Slovensko, ktoré sa zatiaľ konkrétne nevyjadrilo,“ uviedol Dubovský, ktorý podal trestné oznámenie na podpredsedu NR SR Ľuboša Blahu kvôli tomu, že si na stenu zavesil portrét Che Guevaru na miesto prezidentky Zuzany Čaputovej.

Konzervatívne spektrum aktuálne zrejme hľadá svojho kandidáta. KDH chcelo pôvodne postaviť buď bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa, alebo eurposlankyňu Miriam Lexmann. Nakoniec sa rozhodli, že niekoho podporia. Kto to bude, o tom rozhodne celorepubliková rada KDH v polovici februára.

OĽaNO zrejme postaví vlastného kandidáta

Otáznik pri kandidátovi má stále aj OĽaNO, aj keď pôvodne Igor Matovič hovoril, že by rád volil „konzervatívne ladenú ženu“, realita je iná. Denník N informoval, že v hnutí Slovensko aktuálne uvažujú nad tým, že postavia vlastného kandidáta a mal by sa ním stať bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí. V hnutí vraj čakajú na to, ako sa rozhodne. Remišovej sa tak zrejme nepodarilo Matoviča o podpore Dubovského presvedčiť.

Historik sa rozhodol kandidovať preto, lebo demokratický a konzervatívny volič aj s určitými kresťanskými základmi podľa jeho slov očakáva, že bude kandidovať človek s podobnými hodnotami. „Treba motivovať takýchto voličov, aby sa volieb zúčastnili a presvedčiť, aby v druhom kole tiež išli voliť a volili kandidáta, ktorý bude dostatočne reprezentovať takéto hodnoty, respektíve demokratické princípy a to v konfrontácii s nedmokratickým kandidátom,“ dodal pre Pravdu.