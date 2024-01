Taraba: Koaličná rada sa dohodla na postupe, priorita je teraz Trestný zákon

Koaličná rada sa dohodla na ďalšom postupe. Potvrdili to premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Taraba ozrejmil, že riešili postup aj v súvislosti so zákonmi v Národnej rade. Avizoval, že prioritou má byť novela Trestného zákona.

„Budeme počúvať, čo prinesie opozícia do vecnej debaty,“ skonštatoval na margo diskusie o novele Trestného zákona v druhom čítaní. Dodal, že ak prídu rozumné návrhy, vypočujú ich. „Trestný zákon bude teraz priorita,“ poznamenal. Čo sa týka novelizácie stavebného zákona, poznamenal, že to treba urobiť až do 1. apríla, preto najskôr prerokujú Trestný zákon.

Susko v Ide o pravdu: Nemáme filozofiu zavrieť každého do basy. Opozícia zachraňuje Lipšica Video

Taraba priblížil, že v koalícii diskutovali aj o novele rokovacieho poriadku NR SR. „Je to na stole,“ uviedol s tým, že rokovanie v pléne uplynulé dni ukázalo chyby v zákone. Osobne navrhuje napríklad to, aby aj ministri mohli na rečníkov reagovať faktickými poznámkami, nielen samotným vystúpením. Okrem toho sa spomína aj možné celkové skracovanie rečníckych časov.

Čítajte viac Sporný Trestný zákon prešiel tesne, v prvom čítaní zaň hlasovalo len 76 poslancov

Poslanci NR SR v piatok popoludní ukončili 6. schôdzu a neprerokované body z nej presunuli na nasledujúcu. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) avizoval, že tá sa má začať v stredu 31. januára o 13.00 h. Pôvodne harmonogram rátal so začiatkom o deň skôr, predseda snemovne to vysvetlil potrebou vytvoriť priestor aj na rokovania výborov. Pellegrini už avizoval, že v stredu by sa malo začať rokovať o novele Trestného zákona v druhom čítaní. Parlament sa legislatívnej zmene venuje v skrátenom legislatívnom konaní.