Je otvorené, či SNS podporí Harabina, alebo Harabin podporí Danka. Hnutie Slovensko zvažuje aj Krajčího

Hnutie Slovensko naďalej rokuje o prípadnom kandidátovi na prezidenta. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš. Zopakoval, že jedným z potenciálnych kandidátov hnutia je exminister zdravotníctva Marek Krajčí. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) nevylučuje, že pred prvým kolom volieb môže prísť k dohode so Štefanom Harabinom o podpore prezidentskej kandidatúry Andreja Danka alebo naopak.

Hnutie Slovensko diskutuje o viacerých verziách postupu v prezidentských voľbách. „Definitívne rozhodnutie, či postavíme vlastného kandidáta, alebo si počkáme na definitívne znenie všetkých kandidátov a potom sa vyjadríme k podpore niekoho, povieme v utorok,“ priblížil Šipoš.

Kandidáti na prezidenta podľa Tarabu pred voľbami vyhodnocujú svoje šance. „Myslím si, že nie je vylúčené, že ešte môže v určitej fáze dôjsť k dohode buď s Harabinom, že by podporil Danka, alebo by Danko podporil Harabina,“ dodal.

Čítajte viac Sporný Trestný zákon prešiel tesne, v prvom čítaní zaň hlasovalo len 76 poslancov

Ak by do druhého kola postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok, Taraba nevylúčil podporu šéfa Hlasu-SD. „Malo by byť v záujme pána Pellegriniho, aby sa čo najviac a čitateľne vedel od Korčoka odlíšiť,“ zdôraznil. S Pellegrinim chce diskutovať aj o tom, ako by sa v úrade prezidenta staval ku kultúrno-etickým otázkam.

Čo sa týka diania v Národnej rade SR, podľa Tarabu je už teraz jasné, že dôjde k zmene rokovacieho poriadku. V súvislosti s navrhovanou novelou Trestného zákona poukázal na to, že ide o návrat na úroveň, ktorá je štandardom v EÚ. Podotkol, že novelizovaná legislatíva kladie dôraz na to, aby bola nahradená škoda. Drakonické tresty odňatia slobody podľa jeho slov neodrádzajú od páchania trestných činov.

Čítajte viac Pellegrini: Do pozmeňujúceho návrhu k Trestnému zákonu sa pretaví časť pripomienok EK. Podľa Valáška je neopraviteľný

Šipoš reagoval, že opozícia využíva všetky nástroje, ktoré má, na to, aby tento zákon nebol prijatý. Je presvedčený o tom, že skrátené legislatívne konanie nie je odôvodnené. Kritizoval tiež skrátenie rozpravy v prvom čítaní na 20 hodín. Podľa Tarabu je diskusia k novele Trestného zákona intenzívna.