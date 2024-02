Budú dvaja koaliční kandidáti problém? Drucker: Hlas robí všetko pre to, aby nebol chod koalície ohrozený. KDH stále váha

KDH chcelo pôvodne postaviť vlastného kandidáta na prezidenta. Do úvahy prichádzala europoslankyňa Miriam Lexmann a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas. Nakoniec sa rozhodli, že sa poberú inou cestou. Predseda KDH Milan Majerský uviedol, že ich čakajú debaty s Patrikom Dubovským aj s Ivanom Korčokom. Zatiaľ to však podľa poslanca KDH a bývalého ministra školstva Jána Horeckého vyzerá tak, že hnutie v prvom kole nepodporí žiadneho z kandidátov. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že Hlas rešpektuje, že SNS postavila vlastného kandidáta. V strane robia všetko pre to, aby to neohrozilo chod koalície.

Líder KDH Milan Majerský v nedeľnom stanovisku už po niekoľkýkrát zopakoval, že hnutie nepodporí nikoho, no stále sa nerozhodli. Horecký uviedol, že vlastného kandidáta postavia až o päť rokov. Súčasný a bývalý minister sa stretli v diskusii ta3.

Horecký: KDH zrejme v prvom kole prezidentských volieb nikoho nepodporí Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Hüttner

Stretnutie s Dubovským aj Korčokom

„Vedenie strany sa stretne s každým demokratickým kandidátom, ktorý si ctí právny štát a prejaví záujem o stretnutie. V uplynulých dňoch sa preto vedenie strany stretlo s historikom Patrikom Dubovským a máme tiež naplánované stretnutie s Ivanom Korčokom,“ ozrejmil líder KDH.

Čítajte viac Hra o palác: z boja vypadli ženy a pribudol Matovič. Bude líder exOĽaNO trieštiť hlasy? Korčok môže prísť o voličov

Zatiaľ podľa jeho slov nezavrhli podporu žiadnemu demokratickému kandidátovi. Poslanec Horecký predpokladá, že KDH v prvom kole prezidentských volieb nepodporí žiadneho kandidáta. Svoju prípadnú podporu v druhom kole podľa neho KDH zváži až po osobných stretnutiach so zvolenými favoritmi. „Predpokladám že v prvom kole zrejme nebudeme preferovať žiadneho kandidáta. (…) Záleží na tom, kto bude v druhom kole, ak by to bol Korčok, tak sa budeme pýtať nielen sami seba, ale aj voličov a štruktúr a podľa toho naplníme svoj mandát,“ uviedol Horecký s tým, že aktuálne zvažujú všetkých kandidátov.

Danko ohlásil kandidatúru. Chce byť prezidentom najmä súčasnej koalície Video Zdroj: ta3

Horecký by bol radšej, ak by KDH malo svojho kandidáta, no stane sa tak až o päť rokov. „Nejdeme cestou všetko naraz ako koalícia,“ povedal. Hnutie chce svoje oficiálne rozhodnutie o prípadnej podpore oznámiť po zasadnutí rady KDH, ktoré sa uskutoční 17. februára.

Hlas rešpektuje rozhodnutie SNS

Drucker zopakoval, že Hlas rešpektuje rozhodnutie SNS postaviť vlastného kandidáta a robí všetko pre to, aby to nemalo významný vplyv na chod koalície. „Som presvedčený, že to tak vníma aj Andrej Danko. Môže sa stať, že medzi partnermi to zaiskrí. (…) Ide o súboj o prezidentský palác, čo vytvára vyhraňovanie sa, lebo obaja kandidáti chcú voličom ukázať, prečo sú tí praví,“ poznamenal.

Obaja diskutujúci sa zhodli, že politická kampaň na školy nepatrí. Drucker informoval, že rezort v tejto súvislosti v piatok (2. 2.) zverejnil usmernenie. Apeloval aj na riaditeľov škôl. „Prosím, zdržme sa toho, pretože na školy ani politika, ani ideológia, ani ďalšie veci nepatria,“ povedal. Horecký s ním súhlasil. „To nie je vzdelávanie, je to neoddeliteľné od kampane, čiže ja by som nikdy nevošiel ako kandidát do školy v čase kampane,“ dodal.