Mesežnikov: Matovič komplikuje Korčokovi situáciu. Pellegrini ako prezident? Ficov sluha

Šéf hnutia Slovensko Igor Matovič svojou kandidatúrou na post prezidenta do istej miery komplikuje situáciu kandidátovi Ivanovi Kočokovi, ktorého podporujú opozičné strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita. Myslí si to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, prieskumy, ktoré sa uskutočnili predtým ako Matovič oznámil svoju kandidatúru, hovorili o tom, že dve tretiny voličov OĽaNO by podporili Ivana Korčoka. „V prvom kole zrejme Matovič Korčokovi nejakých voličov zoberie, ale v druhom kole skôr podporia títo voliči Ivana Korčoka. Matovič síce deklaroval na svojej tlačovej besede, že svojou kandidatúrou pomáha Korčokovi, podľa mňa mu však týmto svojím krokom situáciu do istej miery komplikuje,“ zhodnotil.

Mesežnikov zdôraznil, že prezidentská kancelária musí pôsobiť ako úplne nezávislá, nestranícka inštitúcia. Musí prispievať k bezproblémovému chodu inštitúcií, ale nemôže byť súčasťou nejakého politického monolitu. „Prezident má predstavovať vždy protiváhu, bez ohľadu na politické pomery. Ficova vláda začala budovať mocenský monopol, a to dosť úspešne. Prezident by to podľa môjho názoru mal vyvažovať a svoju funkciu má vykonávať nezávisle a nadstranícky,“ povedal.

Predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini už podľa neho dokázal, že jeho fasáda umiernenejšieho politika je falošná maska. Politológ sa domnieva, že v prípade zvolania za prezidenta, by to bol „sluha Roberta Fica a Ivan Gašparovič číslo dva“. „Ak by bol zvolený do prezidentskej funkcie, tak sa nestane niekým takým, ako bol prezident Michal Kováč, ktorý sa politicky odštiepil od Vladimíra Mečiara. Medzi ním a Robertom Ficom je úplne iný typ vzťahov. Očakávam, že bude servilný,“ skonštatoval.

Prezident Inštitútu pre verejné otázky si nemyslí, že by premiér Robert Fico niesol ťažko, ak by sa Petrovi Pellegrinimu podarilo dosiahnuť to, čo sa jemu osobne nepodarilo – stať sa prezidentom. Fico prehral v prezidentských voľbách v roku 2014 s Andrejom Kiskom. „Pre Fica je momentálne hlavná méta dosiahnuť beztrestnosť. Toto je pre neho dnes dôležitejšie ako to, že v minulosti boli nejaké problémy medzi ním a Pellegrinim. Pripomeniem, že Fico Pelleginiho označoval za zradcu a Pellegrini sľuboval, že s Ficom už nepôjde nikdy, že Fico je minulosť,“ dodal Mesežnikov.

Šéf národniarov Andrej Danko podľa Mesežnikova kandiduje za prezidenta s cieľom poškodiť Petrovi Pellegrinimu. „Matovič deklaroval, že chce pomôcť Korčokovi tým, že bude kandidovať, aby prilákal voličov, no Danko je presne opačný prípad – on chce poškodiť Petra Pellegriniho. Povedal, že nevstúpil do vládnej koalície preto, aby bol Pellegrini prezidentom. Ale či sa mu podarí Pellerginiho oslabiť, no neviem… Nemyslím si to,“ povedal. Andrej Danko má podľa neho problémy so svojou vlastnou stranou a vo vládnej koalícii sa cíti byť obchádzaný, preto sa pokúša z toho nejako vykorčuľovať. Nemusí však dopadnúť dobre. „Ak bude robiť ‚šarapatu‘ väčším koaličným partnerom, tak si myslím, že Robert Fico ho dokáže ‚upratať‘. A to pomocou ľudí, ktorí sa dostali do parlamentu na kandidačnej listine Slovenskej národnej strany,“ myslí si politológ. Zdôraznil, že Fico pri rôznych príležitostiach demonštruje ich podporu, ale zatiaľ nepočul, že by podporil Danka. „Stačí, ak títo ľudia vystúpia z poslaneckého klubu SNS a tento klub zanikne, tým pádom sa zmení aj väzba medzi koaličnými stranami,“ podotkol Mesežnikov.