Suverénne, pokojné, v rovnováhe či bez mafie... Jedenásť kandidátov, jedenásť vízií. Aké Slovensko chcú možní budúci prezidenti?

Líder Hlasu a predseda parlamentu Peter Pellegrini sľubuje pokojné Slovensko, bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok zas krajinu v rovnováhe, takisto bývalý šéf diplomacie Ján Kubiš chce ľudí spíjať a budovať Slovensko. Róbert Švec a Marian Kotleba nechcú zo Slovenska kolóniu ani guberniu, Milan Náhlik by zas za lepší život Slovákom položil aj ten svoj. Patrik Dubovský naznačil možnú podporu Korčokovi. Krisztián Forró chce, aby boli Maďari jednotní.

Pravda položila všetkým jedenástim kandidátom rovnaké otázky. V prvom článku vám predstavíme víziu jednotlivých kandidátov.

Aká je vaša hlavná vízia?

Peter Pellegrini

„Prezident má byť prezidentom ľudí. Nemá byť ani opozičný, ani koaličný. Ak vláda koná v prospech ľudí, je jeho povinnosťou jej v tejto snahe napomáhať. Ak sa vláda spreneverí svojím sľubom a nekoná tak, je jeho povinnosťou ľudí sa zastať. Chcem, aby sa Prezidentský palác stal miestom, kde sa môžu stretávať ľudia bez ohľadu na svoje politické presvedčenie, ak prinášajú dobré riešenia pre svoju krajinu. Prezident musí byť aktívny a nie pasívny pozorovateľ udalostí, ako sme boli svedkami v nedávnej minulosti. Úlohou prezidenta je stmeľovať národ a nie ešte viac rozdeľovať a vytvárať akúsi opozičnú mocenskú alternatívu. Prezident musí prinášať pokoj, dôstojnosť a intenzívnu prácu pre ľudí na hrdom Slovensku. Dôstojnosť pre Slovensko, dôstojný život pre ľudí, slušnosť a pokoj v politike tvoria hodnoty, ktoré dlhodobo ponúkam voličom. Na medzinárodnej scéne ponúkam obhajobu národnoštátnych záujmov v zmysle Slovensko na prvom mieste.“

Pellegrini v Ide o pravdu: Prezidentka ako keby vyplakávala za opozíciu. Podpísať Trestný zákon a obrátiť sa na súd nie je zodpovedné Video Zdroj: TV Pravda

Ivan Korčok

„Z mojich stretnutí s ľuďmi cítim, že na Slovensku je dopyt po rovnováhe. Ľudia, či voliči opozície, ale aj časti koalície nechcú, aby jedna garnitúra obsadila kompletne všetky posty v štáte. Naši občania a občianky si neželajú prezidenta, ktorý bude len predĺženou rukou predsedu vlády. Naopak, chcú prezidenta, ktorý bude s vládou spolupracovať všade tam, kde vláda koná na prospech občanov a v záujme Slovenskej republiky. Ale ak sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali, bude sa vedieť slušne, ale rázne ozvať a zatiahnuť záchrannú brzdu. Presne takýto výkon funkcie prezidenta ponúkam.“

Zostal by Korčok diplomatom s vládou Smeru, Hlasu a SNS? Video Zdroj: TV Pravda

Ján Kubiš

„Mojou víziou je spájať občanov Slovenskej republiky v prospech budovania moderného, úspešného, vzdelaného, kultúrneho, demokratického a sociálne spravodlivého Slovenska, ktoré poskytuje rovnaké práva a príležitosti všetkým občanom, všetkým generáciám pre dôstojný život v dobrom zdraví – od dôchodcov až po mladých ľudí, žien a mužov a deti. Slovenska, ktoré ako člen EÚ a NATO je rešpektovaným partnerom aj v zahraničí a ktoré sa aktívne angažuje v prospech mieru vo svete, vrátane Ukrajiny či Blízkeho východu, ale aj v prospech riešenia globálnych problémov, akými sú klimatické zmeny či nelegálna migrácia.“

Podpísal by Kubiš ako prezident zrušenie špeciálnej prokuratúry? Video Zdroj: TV Pravda

Patrik Dubovský

„Môj cieľ je mobilizovať voličov s kresťanským a konzervatívnym svetonázorom, aby išli voliť a využili tak svoje právo aktívne ovplyvňovať veci verejné. Otvoriť verejnú diskusiu o potrebe konzervatívnej politiky a povzbudiť konzervatívnych a kresťanskodemo­kratických voličov, aby v druhom kole volili konkurenta kandidáta súčasnej vládnej garnitúry.“

Konzervatívnym kandidátom na prezidenta SR je Patrik Dubovský Video Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Krisztián Forró

„Maďari musia byť jednotní, inak nás nebude nikto brať vážne. Svoje záujmy môžeme presadzovať len vtedy, ak preukážeme, že nám samým záleží na našich záujmoch. Jednota Maďarov je základným krokom, ktorý povedie k naplneniu vízie spokojnej maďarskej komunity. S najväčšou pravdepodobnosťou voľby budú dvojkolové. V prvom kole naša komunita potrebuje dať o sebe a svojej jednote vedieť. Výsledok prvého kola určí našu váhu v druhom kole. O tom je aj naratív mojej kampane Talpra magyar! (Maďari volia svojho) a posolstvo o tom, že Maďari sa musia zjednotiť, ukázať väčšine, že vedia zvoliť Maďara a tým si zjednať rešpekt, aby sme boli konečne braní vážne.“

Krisztián Forró o svojej kandidatúre Video Zdroj: TV Pravda

Igor Matovič

„Zabrániť tomu, aby mafia obsadila aj najvyššiu ústavnú funkciu, ktorou je úrad prezidenta. Podržtaška a verný služobník Roberta Fica Peter Pellegrini je najhoršou možnosťou. V prípade jeho zvolenia sa môžeme pripraviť na udeľovanie amnestií zločincom a mafiánom ako Kováčik, Kočner, Jankovská a spol.“

Matovič ide kandidátom kampaň okoreniť Video Zdroj: ta3

Štefan Harabin

„Svet sa rýchlym tempom mení. Týmto procesom, ktoré sú prirodzené a nezastaviteľné sa musíme prispôsobiť. Inak budeme zaostávať. V novom svete je miesto pre každý národ a každý suverénny štát, či je malý, alebo veľký. Moja vízia pre Slovensko je zabezpečiť aj naďalej existenciu suverénneho, tradične mierového Slovenska ako spoločného štátu Slovákov a ostatných národností pôvodne žijúcich na našom území. Budem prispievať k rozvoju dobrých hospodárskych a kultúrnych vzťahov s ostatným svetom. Nakoľko sme suverénny štát, nesmieme tvrdohlavo dogmaticky opakovať, že jediným našim priestorom je Európska únia a NATO. To neznamená, že z týchto organizácií treba automaticky vystupovať. Musíme však vyžadovať rešpektovanie dohodnutých zmlúv. Dnes, žiaľ, nie sú dodržiavané. Tak EÚ, ako aj NATO porušujú medzinárodné právo a s tým my nesmieme súhlasiť. Skôr sa potvrdzuje, že pod tlakom USA a iných západných dobrodruhov nás takzvané „pevné ukotvenie v EÚ a NATO“ ženie priamo do akejsi novej vojenskej konfrontácie proti Ruskej federácii. To je v príkrom rozpore s našimi národnými a štátnymi záujmami, s našou ústavou, s Chartou OSN a dokonca i s ustanoveniami Zmluvy o NATO. Ak ma ľudia zvolia za svojho prezidenta, urobím všetko pre to, aby sa náš ľud vyvíjal v mierových a zdravých podmienkach, so všetkými základnými právami a slobodami, aby bol vysoko vzdelaný a ctil si našu históriu a naše vlastné morálne hodnoty. Vojnové štváčstvo, podriaďovanie sa iným štátom a plnenie ich vrcholne nebezpečných záujmov z pozície prezidenta nedovolím.“

Harabin ohlásil kandidatúru na prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Milan Náhlik

„Mojou víziou je zanechať po sebe kus práce, ktorá bude odzrkadľovať vôľu a potreby národa. Lepší život ľuďom žijúcim na Slovensku je základným cieľom môjho odhodlania vydať sa cestou boja za slobodu, aj keby ma to malo stáť vlastný život.“

Milan Náhlik odovzdal potrebné podpisy na kandidatúru Video Zdroj: FB/Milan Náhlik

Róbert Švec

„Do tohtoročných prezidentských volieb som vstúpil s touto víziou: Prezident Slovenskej republiky musí byť hlavou štátu a nie správcom kolónie. To znamená, že budem tvrdo pracovať na tom, aby náš štát slovenský čím skôr obnovil svoju štátnu suverenitu vo všetkých oblastiach, dovnútra aj navonok.“

Marian Kotleba

„Slovenská republika sa musí stať opäť suverénnym štátom, slobodným vo svojich rozhodnutiach. Čím dlhšie sme členmi Európskej únie a NATO, tým viac sa ukazuje, že tieto nadnárodné organizácie Slovensko vnímajú ako len akéhosi mopslíka a poslušného vykonávateľa ich rozkazov a plánov. Ako prezident Slovenskej republiky chcem veľmi jasne a odvážne zmeniť zahranično-politické smerovanie Slovenska. Nie zo Západu na Východ, ale od otrockej gubernie ku slobodnému štátu.“

Kotleba podal do NR SR petíciu potrebnú na prezidentskú kandidatúru Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Andrej Danko

„V Slovenskej národnej strane sme sa zhodli, že slovenskí občania potrebujú konečne prezidenta, ktorý bude naozaj národný, slovenský, aby neslúžil len určitým skupinám. Aj v parlamentných voľbách sme vytvorili blok národných síl, ktoré sa dostali následne do parlamentu. Chcem pokračovať kontinuálne v národnej politike ako zástupca národných síl voči zahraničiu a opraviť tak reputáciu Slovenska. Chcem budovať spoluprácu štátov V4 a pokračovať v začatej práci, ktorú som začal ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Stmeľoval som intenzívne záujmy V4 v stredoeurópskom priestore.“